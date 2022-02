2. Sve je krenulo od RNK: Danas su DNK-u potrebni proteini da bi se formirala, a proteini trebaju DNK kao nacrt za svoje ustrojstvo pa kako su se oni mogli formirati jedan bez drugog? Odgovor bi mogao biti RNK koja može pohraniti informacije poput DNK, služiti kao enzim poput proteina i pomoći u stvaranju i DNK i proteina, prema časopisu Molecular Biology of the Cell. Dok je DNK relativno statična molekula, RNK se može savijati i ispravljati, "hvatati" druge molekule i slagati ih u spojeve ili razdvajati. Prema ovoj teoriji, kasnije kada je život već stasao, ulogu RNK su preuzeli DNK i proteini, jer su učinkovitiji i stabilniji. U prilog ovoj teoriji ide i to da RNK još uvijek postoji i obavlja nekoliko funkcija u organizmima, uključujući i kao prekidač za uključivanje-isključivanje za nekih gena, a još ostaje pitanje kako je RNK uopće dospjela u organizam. Neki tvrde kako je u pitanju endosimbioza. Kada su DNK organizmi preuzeli dominaciju biosferom, stanice su jednostavno "progutale" stanice s RNK. RNK bića su se odrekla vlastitog metabolizma i počela raditi za matičnu stanicu, a zauzvrat su dobili zaštitu od okoliša velike DNK stanice.