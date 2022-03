1. Kraljica Elizabeta I. (1533 – 1603): Elizabeta I. je sebe nazvala 'The Virgin Queen' jer se odlučila udati za svoju zemlju umjesto za muškarca. Sada se to može činiti kao antička povijest, ali kraljica Elizabeta I. jedan je od najuspješnijih monarha u britanskoj povijesti, pod čijom vlasti je Engleska postala glavna europska sila u politici, trgovini i umjetnosti. Elizabeta je imala kamenit put do prijestolja i tehnički joj nikada nije smjelo biti dopušteno da vlada, zato što je bila žena i zato što je njezina majka bila Anne Boleyn, toliko omražena bivša supruga Henrika VIII. Međutim, Elizabeta I. dokazala je da su svi procjenjivači u krivu i postala je jedna od najvećih ženskih vođa. Poznata po svojoj inteligenciji, lukavosti i energičnoj naravi, 'The Virgin Queen' je bila jedna od uistinu velikih žena u povijesti.