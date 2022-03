Robert Hanssen: Robert Hanssen rođen je u Chicagu 1944. godine, a 1972. godine pridružio se čikaškoj policijskoj upravi, gdje je radio i njegov otac. 1976. godine otišao je u FBI, a nakon dvije godine rada kao kriminalistički istražitelj u Indiani, Hanssen je prešao u New York, da bi radio u sovjetskoj protuobavještajnoj službi. Njegova špijunska karijera započela je 1979., kada je prodao paket informacija glavnoj sovjetskoj obavještajnoj agenciji (GRU). Paket je sadržavao ime tajnog agenta FBI-a u redovima GRU-a. Hanssen je nastavio prodavati informacije GRU-u dvije godine, sve dok njegova žena nije otkrila njegovu tajnu, nakon čega se zakleo da neće špijunirati. To jest, sve dok nije prebačen u Washington i postao dio sovjetske analitičke jedinice. Godine 1985. počeo je prodavati informacije o američkim protuobavještajnim službama KGB-u, identificirajući tajne agente FBI-a koji su prodrli u sovjetski obavještajni sustav. To je dovelo do pogubljenja od strane Sovjeta. Hanssen je za svoj rad bio plaćen u novcu i nakitu koji je trošio na darove i putovanja. Godine 1991. Sovjetski Savez se raspao i Hanssen je prekinuo svoj špijunski rad do 1999., kada je potpisao ugovor sa SVR-om, nasljednikom KGB-a. Do tada je FBI tražio špijuna u svojim redovima i mislio je da bi to mogao biti Hanssen nakon što je prebjegli KGB operativac predao njegovu snimku. FBI je počeo pratiti Hanssena i uhvatio ga na djelu kako ispušta torbu punu tajnih informacija namijenjenih ruskim voditeljima. Priznao je krivnju za 15 točaka zavjere i špijunaže te je osuđen na doživotni zatvor bez uvjetnog otpusta. Hanssenov rad smatra se najštetnijim slučajem špijunaže u SAD-u do sada.