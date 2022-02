Kći bivšeg novinara i bivše bankovne zaposlenice, Mette je ranije priznala da je tijekom svoje mladosti prošla kroz buntovničku fazu, opisujući to razdoblje kao svoj "divlji život". Bila je samohrana majka dvogodišnjeg dječaka kada je upoznala princa Norveške preko zajedničkih prijatelja 1999. godine, a vjenčali su se 2 godine kasnije. Čini se da je to bila ljubav na prvi pogled između nje i prijestolonasljednika koji je otkrio: “Ono što smo nas dvoje zajedno pronašli bilo je toliko snažno da to nisam mogao pustiti.”