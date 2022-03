3. Ako vam daju transfuziju pogrešne vrste krvi, možete doživjeti 'Nedostajući osjećaj propasti': Transfuzija krvi pomaže nadomjestiti krv koju osoba izgubi tijekom operacije ili kada je pretrpjela ozbiljnu ozljedu. Iako su transfuzije krvi ništa drugo do čudesni izum koji rutinski spašava živote, one također mogu dovesti u opasnost život osobe. Kada netko dobije transfuziju s krivom krvnom grupom, to može uzrokovati smrt, a ljudi su obično prijavili da osjećaju “osjećaj nadolazeće propasti”. Tehnički, ovaj osjećaj propasti poznat je kao akutna hemolitička transfuzijska reakcija. Obično se javlja unutar prva 24 sata nakon transfuzije, a često i tijekom nje. Ovaj osjećaj propasti omogućuje ljudima i liječnicima da znaju da je pacijent dobio pogrešnu krvnu grupu. Često je ovaj osjećaj propasti popraćen osjećajem peckanja na mjestu transfuzije, groznicom, bolovima u leđima i smrzavanjem.