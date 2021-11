Iz naše svakodnevne perspektive, danas već pomalo postaje izazov pronaći djelić prirode na kojem se ne primjećuje ljudska aktivnost i povezano s tom aktivnošću, otpad koji se sve više gomila svugdje oko nas.

Kao jedina opcija održivosti i održivog razvoja, ističe se prelazak s linearne na cirkularnu ekonomiju, koja se temelji na premisi da na otpad moramo gledati kao na sirovinu. U praksi, to znači da sav otpad koji stvaramo treba razdvajati, reciklirati i koristiti kao resurs u proizvodnji, bilo da je riječ o starom papiru, staklu, metalu ili plastici. Jedna od važnih niti vodilja cirkularne ekonomije je produženje vijeka trajanja proizvoda i uređaja koje redovito koristimo.

Nužnost smanjenja otpada, pa tako i onog elektroničkog

Načela ovog novog modela suvremene ekonomije nalažu da se princip „uzmi, iskoristi i baci“ mora promijeniti na „uzmi, održavaj, popravi, recikliraj“. To se odnosi na različite predmete, od namještaja, odjeće pa sve do elektroničkih uređaja. To je osobito važno u segmentu elektroničkih uređaja i različitih gadgeta, koji predstavljaju sve veći ekološki problem. Bacanje „starih“ elektroničkih uređaja u smeće, bez pravilne sanacije i recikliranja, u globalnim okvirima predstavlja ozbiljnu prijetnju za okoliš.

Ono što mnogi zaboravljaju jest da većina elektroničnih uređaja, uključujući mobilne telefone i tablete, u svojim komponentama osim plastike ima mnogo metala različitih metala i kemijskih tvari poput žive, nikla i kobalta te spojevi silicija, berilija koji su toksični i vrlo štetni za okoliš. Neki od tih kemijskih elemenata prilikom nesavjesnog odlaganja i bacanja mogu dospjeti u tlo, zagaditi podzemne vode i napraviti ogromnu štetu u čitavim ekosustavima, te ugroziti zdravlje i život biljnog, životinjskog pa tako i ljudskog stanovništva. Kako je recikliranje mobilnih uređaja prilično zahtjevan proces zbog kompleksnosti uređaja i različitih elemenata od kojih je sastavljen, sve više tvrtki iz područja telekomunikacija, uz poticanje na recikliranje uređaja, u svoju dugoročnu strategiju poslovanja je u svoje ciljeve uvrstilo i cilj produljenja vijeka trajanja mobilnih uređaja.

Obnovljeni uređaji koji izgledaju i rade kao novi

Jedna od tih kompanija je i A1 Hrvatska koja je u skladu s vlastitom kampanjom brige o okolišu u svoju ponudu uvela obnovljene uređaje pod brendom Zoot. Što ustvari podrazumijevamo pod obnovljenim uređajima? Riječ je o pametnim telefonima koji su ranije minimalno korišteni, primjerice uređaji koji su korišteni za recenzije ili kao izloženi primjerci, a potom su ti prethodno korišteni uređaji, u skladu sa ZOOT Refreshed Technology prošli detaljnu dijagnostiku kroz 42 točke radnih funkcija te GSMA provjeru kojom se trajno brišu svi podaci iz njegove ranije upotrebe.

Telekomunikacijska kompanija A1 Hrvatska nudi Zoot uređaje iPhone XS i iPhone 8 koji zadovoljavaju najviše standarde i spadaju najvišu kategoriju očuvanosti i funkcionalnosti A+ što, drugim riječima, znači da izgledaju i rade kao novi. Kada kažemo da izgledaju kao novi, svi spomenuti uređaji pregledani su 3D kamerom i potom ispolirani, tako da na njima nema tragova prethodnih korištenja. Osim toga, uvjeta za dobivanje A+ kategorije je uvjet da je kapacitet baterije minimalno 80 posto, a jamstvo garantira da u narednih godinu dana kapacitet neće pasti ispod 70 posto.

300.000 uređaja produženog životnog vijeka

Osim brige o okolišu i smanjenja količine elektroničkog otpada, prednost kupnje ovih uređaja jest to što ih možete nabaviti po izuzetno povoljnoj cijeni, ali za razliku od rabljenih uređaja iz oglasnika, ovi obnovljeni telefoni dolaze tek nakon što su prošli temeljitu sigurnosnu dijagnostiku, sve funkcionalnosti su detaljno testirane, te izgledaju i rade kao potpuno novi uređaji i imaju jamstvo u trajanju od godine dana. Da model održivog razvoja kroz plasman obnovljenih uređaja na tržište daje opipljive rezultate i da su takvi uređaji sve popularniji među korisnicima, pokazuju i brojke.

Naime, kako ističu u A1 Hrvatska, od 2015. godine produljen je životni vijek gotovo 300 000 uređaja, čime je smanjena količina elektroničkog otpada za isto toliko uređaja te smanjena proizvodnja CO2 koja nastaje u procesu proizvodnje novih uređaja. Osim što na taj način potiču duže korištenje i produljenje životnog vijeka uređaja, kompanija A1 Hrvatska se za napajanje A1 mreže oslanja na korištenje obnovljivih izvora energije. Iz kompanije A1 ističu kako su načela cirkularne ekonomije i borba protiv klimatskih promjena dio njihove dugoročne strategije poslovanja, a ta se posvećenost ogleda i u akciji Čini pravu stvar, kojom tvrtka nastoji ostvariti cilj ugljične neutralnosti do 2030. godine.

