Svi znamo da nam nos služi za disanje, a znamo i da nam omogućuje osjet mirisa. Pa ipak, većina ljudi nije svjesna ogromnog posla koji naš nos radi kako bi naš organizam dobivao dovoljne količine zraka neophodnog za život. Da je nos mnogo više od tunela kroz koji nam taj zrak ulazi u tijelo, objasnio je prim. dr. sc. Siniša Stevanović, otorinolaringolog i fonijatar u KBC Sestre milosrdnice. „Nos ima funkciju grijanja, vlaženja i čišćenja udahnutog zraka. Također, u nosu se nalazi olfaktorni epitel koji nam omogućuje osjet mirisa. Nos sudjeluje i u stvaranju boje glasa, a u nos se slijevaju suze, osim kod plakanja“, dodaje dr. Stevanović. Nos je povezan sa sinusima, a kako ističe dr. Stevanović, sinusi za razliku od nosa nemaju neku posebnu funkciju.

S druge strane, većina nas se barem jednom u životu susrela s upalom sinusa. „Brojni istraživači, od grčkog liječnika Galena, Leonarda da Vincija pa sve do jednog od najvažnijih hrvatskih liječnika, otorinolaringologa dr. Ante Šercera, nisu utvrdili ulogu sinusa u fiziologiji i anatomiji čovjeka. Funkciju sinusa se može usporediti s funkcijom prostora između četiri noge stola. Taj prostor između nogu stola se može iskoristiti za određenu svrhu, ali kada kupujete stol sigurno ne mislite baš na taj prostor. Tako je i sa sinusima, taj prostor se može iskoristiti za neku svrhu, kod pasa npr. služi za proširenje olfaktornog epitela i zato psi imaju odličan osjet mirisa, ali kod čovjeka nemaju nikakvu posebnu funkciju nego su uzgredni produkt evolucije i konstrukcije glave. Uglavnom, česta funkcija im je da budu upaljeni i da nam stvaraju problem“, kaže dr. Stevanović.

Što možemo učiniti kako bismo omogućili nosu lakše disanje? „Da bi funkcija nosa bila normalna i omogućila sve ove funkcije od iznimne je važnosti održavanje sluznice nosa vlažnom. Suha sluznica nosa koja nastaje djelovanjem suhog zraka, boravkom u zagrijanim prostorijama, nepovoljnim mikroklimatskim uvjetima, prehladama, infekcijama i raznim bolestima nosa, neće moći u pluća dovesti ovlažen i očišćen udahnuti zrak što može stvoriti preduvjet i za razvoj upale pluća“, istaknuo je dr. Stevanović. „Izuzetno je važno da u svakom trenutku vodimo računa o tome da je nos i prvo mjesto obrane organizma od virusa i bakterija. U sluznici nosa se proizvode imunoglobulini. Zdrava, neoštećena, dovoljno vlažna sluznica će biti otpornija na infekcije. To je vjerojatno i razlog što zdrava djeca ne obolijevaju ili imaju minimalne simptome kod bolesti COVID 19“, napomenuo je.

Dr. Stevanović dodaje kako se mnogi njegovi pacijenti žale na cijeđenje sekreta iz nosa u grlo. „Mnogi međutim, ne znaju da se u nosu i sinusima dnevno proizvede pola do litru sluzi. Stanice sluznice nosa i nosnoga ždrijela tu sluz transportiraju u ždrijelo i nakon toga ju progutamo. U slučajevima prehlade, upale, gripe i sličnih bolesti ta proizvodnja sluzi može biti i veća. Tada je važno nos ispirati s hipertoničnim otopinama morske vode koje će putem osmoze višak sluzi pokupiti iz nosa i sinusa i omogućiti lakše disanje. Češći problem je suha sluznica nosa. Odrasli dnevno udahnu oko 20 000 puta što je oko 14 000 litara zraka kojeg treba nos očistiti, zagrijati i ovlažiti. Za to se potroši oko 700 grama vode što je gotovo trećina dnevnog unosa tekućine! Zato je jako važno svakodnevno nos ispirati s izotoničnim otopinama morske vode da mu olakšamo ovaj ogroman posao“, savjetuje dr. Stevanović.

Za jednostavniju pomoć održavanju normalne funkcije nosa, Jadran-galenski laboratorij razvio je brend Aqua Maris, sprejeve za nos s posebnim aplikatorom za ispiranje, vlaženje i čišćenje nosa. Riječ je o izotoničnim i hipertoničnim otopinama na bazi mora iz Jadrana. Jadransko more bogato je solima i oligoelementima, od kojih potonji imaju važnu funkciju u održavanju normalne funkcije sluznice i omogućavanju prohodnosti gornjih dišnih putova. Sprejevi Aqua Maris koriste se tako da se otopina pomoću aplikatora rasprši u svaku nosnicu jednom ili dva puta, i to nekoliko puta dnevno. Nakon primjene, aplikator se ispere i osuši. Aqua Maris sprejevi su blagi i neškodljivi, stoga ih mogu koristiti i djeca, trudnice i dojilje. No, treba posebno napomenuti da je iz higijenskih razloga važno da sprej koristi samo jedna osoba. Redovitim korištenjem spreja pomažete da sluznica vašeg nosa ostane vlažna, što ne samo da omogućava lakše disanje nego i otpornost na infekcije, te posredno i održavanje zdravlja cijelog organizma.

*Sadržaj donosimo u suradnji s Aqua Marisom.