Žene kao pokretačka i inovativna snaga u modernoj poljoprivrednoj ekonomiji

Što vama prvo padne na pamet kada čujete riječi žena i selo?

Prva slika koju ćete vjerojatno vidjeti je slika vremešne gospođe s rupcem na glavi koja hrani kokice i obrađuje svoj mali vrt u dvorište stare kuće. Možda ćete pomisliti i na sve one vrijedne žene koje na seoskom domaćinstvu pripremaju domaće proizvode po receptima koje se prenose s koljena na koljeno. Proizvode kao što su džemovi, sirevi, domaći kolači, a koje rado kupujete subotom na tržnici.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

A možda prvo pomislite i na ženu čija je primarna uloga da se brine za obitelj, djecu i kuću dok njezin suprug radi na polju i obrađuje zemlju, a o njezinim poslovnim ambicijama i snovima, i je li ih ikada imala prilike ostvariti - možete samo nagađati.

Žene na selu nekada i sada – ima li razlika?

I iako svi ti prizori koje ovdje navodimo imaju taj šarm tradicionalnih seoskih vrijednosti koji možda kod nekih budi nostalgiju, zapravo trebamo biti svjesni činjenice koliko takve slike podsjećaju na neka davno prošla vremena. A ako zagrebemo malo dublje, moramo osvijestiti i to da mnoge žene koje danas žive u ruralnim sredinama još uvijek nisu u prilici zakoračiti u budućnost te otključati i ostvariti sav svoj potencijal.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

I nekada i sada, a pogotovo u ovo suvremeno doba, postoje žene koje žive na selu i koje žele više. Žene koje se žele obrazovati, koje se žele samostalno realizirati u poduzetništvu, okušati u poljoprivredi, koje su kreativne i razmišljaju inovativno, a pritom nerijetko nailaze na različite prepreke.

Činjenica je i da se na tom planu stvari presporo mijenjaju, tempo uklanjanja prepreka za žene u ruralnim sredinama se ne odvija dinamikom kojom bi trebao, a inicijativa koje bi dale vjetar u leđa željenim i potrebnim promjenama je malo ili nedovoljno.

I baš iz tog razloga, pokrenuta je međunarodna Ženska akademija o ruralnim inovacijama, koju je pokrenula Europska leadership akademija, a pod pokroviteljstvom kompanije Huawei.

Ove se godine Ženska akademija za ruralne inovacije održala drugi put, i to baš u Hrvatskoj. Akademija je okupila čak 20 sudionica iz 27 država članica Europske unije, uključujući i jednu iz Hrvatske te sudionice iz šest zemalja zapadnog Balkana te iz Ukrajine, Islanda i Švicarske.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Osnaživanje žena liderica i inovatorica u ruralnim područjima

Ženska akademija se održavala od 17. od 22. studenoga, i ove je godine okupila predavače iz krugova akademskih zajednica, državnih i europskih institucija te IT sektora čitave Europe koje su sa ženama polaznicama iz cijele Europe dijelili svoja znanja, iskustva i uvide.

Cijeli projekt ima za cilj osnažiti žene koje žele zauzeti ravnopravno mjesto u poduzetništvu, tehnološkim, poljoprivrednim i povezanim industrijama, koje će tako biti u mogućnosti svojim kreativnim i inovativnim idejama, radom i trudom mijenjati svijet nabolje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

O svemu smo porazgovarali s Xiaoou Wang, menadžericom za odnose s javnošću i komunikacije u kompaniji Huawei, koju smo zamolili da nam ispriča kako je došlo do pokretanja inicijative Ženske akademije za ruralne inovacije, za koju Huawei pokriva punu stipendiju za sve polaznice.

„Akademija je pokrenuta 2021. godine, potaknuta činjenicom da, iako žene čine polovinu stanovništva, još uvijek se suočavaju sa strukturnim izazovima koji mnoge od njih nepravedno sprječavaju da oslobode svoj puni potencijal“, ističe Xiaoou Wang.

„Osim toga, žene u ruralnim područjima imaju dodatne izazove – uz spomenuti rodni jaz, one se suočavaju i s jazom između urbanih i ruralnih područja koji moraju premostiti kako bi napredovale. To često dovodi do iseljavanja mladih talentiranih žena koje svoju budućnost grade negdje izvan matične zemlje“, objašnjava naša sugovornica.

Fokus na poduzetništvu, novim tehnologijama i održivosti

„Kako bismo to spriječili i pomogli mladim ženama da „izgrade“ temelje za svoju budućnost, pokrenuli smo Žensku akademiju za ruralne inovacije kojom nastojimo pružiti jednake mogućnosti u cijeloj Europi. Cilj Akademije je da sudionice steknu vještine koje su potrebne za pokretanje inovacija u područjima iz kojih dolaze i kako bi se pripremile za budućnost koja nas čeka - svijet koji će biti definiran digitalnom i zelenom tranzicijom“, dodaje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

„Tijekom Akademije koja se odvija u četverodnevnom izdanju, poseban fokus je na poduzetništvu i primjeni novih tehnologija kako bi spriječili zaostajanje ruralnih područja i stanovništva s naglaskom na žene, obuhvaćajući teme od digitalizacije malih i srednjih poduzeća i osiguravanja održivosti poslovanja, do istraživanja potencijala koji vrhunske inovacije nude u oblikovanju zelenije budućnosti. Polaznice dobiju priliku s vodećim europskim stakeholderima pokrenuti dijalog i međusobnu suradnju u pronalasku rješenja za rješavanje navedenih izazova“, priča nam Xiaoou Wang.

Kako je i sama rekla, velika vrijednost ovog projekta je što sudjelovanjem na Ženskoj akademiji za ruralne inovacije stječu znanja i vještine koje mnogima od njih nisu uvijek lako dostupne.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kako ostvariti svoje ciljeve kao žena?

„Mlade liderice dobiju jedinstvenu priliku za edukacijom o poticanju kvalitetne i argumentirane javne rasprave, kao i o nizu institucija i javnih politika kroz koje mogu ostvariti svoje ciljeve, a to je svakako presudna vještina koja im može uvelike pomoći kako bi iskoristile svoje potencijale i postale liderice u svom području rada“, objasnila je.

„Ovaj projekt ima veliku vrijednost i značaj za cijelu Europu, a s obzirom na to da Huawei podržava niz projekata koje jačaju ruralna područja, ovaj projekt preslikava sve ciljeve i vrijednosti koje u Huaweiju njegujemo“, dodaje Wang.

Projekt pokretanja Ženske Akademije nije prvi društveno korisni projekt koji je Huawei doveo u Hrvatsku. „U Hrvatskoj smo također pokrenuli projekt Huawei for Digital Slavonia koji je potaknuo i osnažio veze između agronomskih i tehnoloških fakulteta, a stipendijama je potaknuo i prve generacije studenata novog studija Digitalna poljoprivreda. Dostupnost tehnologije i razumijevanje njezina potencijala ključno je za uspješan razvoj osobnih karijera, ali i čitavih regija, i to u Huaweiju osiguravamo svojim proizvodima i potičemo kroz niz ovakvih projekata“, kaže.

A što same polaznice Akademije kažu o svojim iskustvima pohađanja? „Veseli nas što dobivamo iznimno pozitivne reakcije ne samo polaznica programa, već i svih sudionika koji su predstavnici akademske zajednice, javnih tijela, državnih i europskih institucija te IT sektora iz čitave Europe“, zaključuje Xiaoou Wang.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U svijetu u kojemu su fokusu razvoj digitalizacije i tehnologije u svim sektorima, ono što ne smijemo izgubiti iz vida je održivost i briga o okolišu. Drugim riječima, tema kojom se intenzivno moramo baviti jest kako pomiriti napredak i neupitni tehnološki razvoj te postići učinkoviti balans sa svime što to nosi i s očuvanjem prirode.

Balansiranje između napretka, tehnologije i očuvanja prirode

Stoga je u okviru Ženske akademije, održan i vrlo zanimljiv i inspirativan panel na tu temu pod nazivom Tech Cares for the Planet - Innovation for a Sustainable Future (Tehnologija koja brine o planeti - inovacije za održivu budućnost). Na njemu su sudjelovale Katarína Roth Neveďalová, članica Europskog parlamenta iz Slovačke, Sonia Leva, profesorica energetike i obnovljivih izvora energije na Sveučilištu Politecnico su Milano, čija su specijalnost inovacije i utjecaj na području održivih izvora energije te Efthymia Ntivi, direktorica za javne poslove i zagovaranje u organizaciji TIC Council.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na panelu je sudjelovala i Nataša Bokan, ruralna sociologinja, doktorica društvenih znanost i izvanredna profesorica na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu koju smo zamolili da s nama podijeli svoje dojmove s održanog panela.

Inače, spomenimo još da su istraživački interesi prof. Bokan socijalno-ekološke teme i socijalna održivost, ruralni razvoj i rodna ravnopravnost. Gostujuća je profesorica na Sveučilištu u Mariboru, a usavršavala se na Sveučilištu Aberystwyth, Sveučilištu BOKU, Sveučilištu Hohenheim i Sveučilištu Crne Gore.

Uz sve navedeno, prof. Bokan je predsjednica Povjerenstva za rodnu ravnopravnost na Agronomskom fakultetu i predsjednica Tematske radne skupine za žene u ruralnim područjima u Hrvatskoj pri Nacionalnoj mreži ZPP-a. Trenutno radi na projektu GRASS CEILING (Horizon Europe) kao istraživačica i suvoditeljica Living Lab-a Hrvatska, stoga je nesumnjivo idealan sugovornik za teme o kojima se na panelu govorilo,

„Na panelu je bilo riječi o perspektivama i preprekama koje stoje pred ženama u ruralnim područjima. Dvostruki jaz s kojim se žene susreću je onaj rodni (društvena očekivanja da i dalje žena radi najviše nevidljivoga posla unutar obitelji pa i obiteljske poljoprivrede te jaz u ekonomskoj sferi - žene su puno češće nezaposlene, honorarno zaposlene, rade neplaćeni posao, rijetko su vlasnice zemlje i drugih nekretnina, i sveukupno ekonomski vrlo deprivilegirane)“, objašnjava prof. Bokan.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Inovacije koje stvaraju žene su - drugačije

„Tu je i urbano-ruralni jaz (u ruralnom području imaju daleko slabiji pristup uslugama - vrtiću, domovima umirovljenika, obrazovanju i dodatnim edukacijama, mentorima, donošenju odluka - političkoj participaciji, ruralnim organizacijama, internetu, digitalnoj pismenosti, transportu te financijskim mehanizmima - kreditima)“, upozorava.

„Pored toga, potrebno je prepoznati da su inovacije koje stvaraju žene drugačije, i da su njihovi biznisi drugačijeg tipa od onih uobičajenih“, ističe naša sugovornica.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

„Bilo je riječi i o osnaživanju žena i načinima kako stvoriti društvene preduvjete da ekonomski postanu ravnopravne i da participiraju ravnopravno u donošenju odluka, od mikrorazine - OPG-a i tvrtki, i upravnih i izvršnih tijela tvrtki pa sve do lokalne, regionalne, nacionalne i nadnacionalne razine“, objasnila je.

„Tehnologija tu može također pomoći, ali ona neće sama po sebi promijeniti društvene obrasce. Promjena ustaljenih društvenih obrazaca u vezi sudjelovanja žena u ekonomiji je mjesto s kojeg potom treba osviješteno kreirati tehnologije koje onda podupiru te promjene“, zaključuje prof. Bokan.

Na panelu je sudjelovala i Ivana Majić, znanstvenica, profesorica i prodekanica na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek, s dugogodišnjim iskustvom u području zaštite bilja i očuvanja bioraznolikosti. Prof. Majić bavi se razvojem novih bioloških metoda i tehnologija poput bioakustike i strojnog učenja za očuvanje prirode i održivu poljoprivredu.

„Jedan od projekata na koji sam ponosna vezan je uz zaštitu prirodnih staništa u Parku prirode Kopački rit u okviru globalnog programa Tech4All. Također vodim komunikaciju i diseminaciju u međunarodnim projektima te aktivno radim na jačanju inovacija i prijenosu znanja u ruralnim zajednicama“, objašnjava.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

„Sudjelovanje na panelu Tech Cares for the Planet bila je iznimna prilika za razmjenu ideja s kolegicama koje dijele viziju održivosti i tehnoloških inovacija. Raspravljali smo o tome kako nove tehnologije i digitalna rješenja mogu značajno pridonijeti očuvanju okoliša, održivoj proizvodnji hrane i razvoju ruralne zajednice. Fokusirali smo se na ulogu žena lidera u znanosti i poduzetništvu, naglašavajući važnost interdisciplinarnog pristupa, ustrajnosti i vjerovanja u projekte koji imaju i ekološku i ekonomsku opravdanost“, kazala nam je prof. Majić o svojim dojmovima s održanog panela.

Polaznice Akademije – inspiracija su za sve nas!

„Pojedinac nije savršen, ali tim može biti savršen. U izvrsnom interdisciplinarnom timu, u Parku prirode Kopački rit, u suradnji s Općinom Bilje razvijamo modele pomoću umjetne inteligencije pomoću kojih prognoziramo ponašanje oko 75 životinjskih vrsta, uočavaju se na vrijeme nove vrste životinja, prepoznaju promjene u okolišu, procjenjuje zdravlje okoliša i druge zanimljive činjenice o našoj prirodnoj baštini. Kopački rit je jedno od najočuvanijih močvarnih područja u Europi i pravo je bogatstvo za istraživanja bioraznolikosti. Ovakvi projekti omogućuju preciznije razumijevanje ekosustava i razvoj strategija za njihovu zaštitu u kontekstu klimatskih promjena“, istaknula je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

O samom konceptu Ženske akademije o ruralnim inovacijama u cjelini, prof. Majić kaže: „Oduševljena sam što sam imala priliku upoznati polaznice Akademije – mlade, uspješne i snažne žene koje su me odmah zadivile svojom energijom, inovativnošću i hrabrošću. Inspiracija su za sve nas! Posebno mi je bilo drago vidjeti kako žene pomažu jedna drugoj, međusobno se osnažuju i grade mrežu podrške“.

„Također, svaka od izuzetnih liderica koja je sudjelovala kao govornica prava je institucija sama za sebe, s bogatim znanjem i iskustvom koje nesebično dijele. Na Akademiji sam se osnažila i ostvarila vrijedne kontakte za buduće suradnje, što je neprocjenjivo iskustvo. Akademija pruža edukaciju, podršku i prilike ženama poduzetnicama u ruralnim područjima. Kroz njih stječu nove vještine, kontakte i alate potrebne za jačanje svojih poduzeća, a time i lokalnih zajednica“, zaključuje prof. Majić.

Sadržaj je nastao u suradnji s partnerom HUAWEI Hrvatska.