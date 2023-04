To su vrhunski specijalisti, doktori znanosti, specijalizanti i doktorandi kojima su pacijent i klinički slučaj uvijek na prvom mjestu. Spremni su kontinuirano učiti i istraživati kako bi mogli riješiti i najkompleksnije stomatološke slučajeve.

Podrška su im stručni dentalni asistenti i dentalni savjetnici koji se kontinuirano brinu o tome da je svaki detalj terapije pacijenata pod kontrolom. Sve to je u krajnjoj liniji podržano i izvrsnim vodstvom te brigom o poslovanju.

Kako objašnjavaju, svaki djelatnik u poliklinici ima svoj cilj i svrhu te doprinosi razvoju znanosti, liječenja pacijenata i samom poslovanju. Stoga nije ni čudo da su jedna od omiljenih ordinacija generacije Z i milenijalaca, mahom influencera. S ravnateljem, liječnikom te izvanrednim profesorom Tomislavom Laucom razgovarali smo koja je tajna njihove dobre veze s mladim internetskim zvijezdama, ali i tajna dobrog poslovanja te hvaljene dentalne klinike u kojoj se nitko ne boji i svatko zbilja izlazi s osmijehom. A zašto je Apolonija toliko uspješna i hvaljena među pacijentima, otkrili su nam i oni najslavniji – domaći influenceri Nera Nikolić, Nika Ilčić, Maja Lena Lopatny te Mario Valentić.

'Najvažniji dugoročni cilj je omogućiti pacijentu najvišu stručnu razinu stomatoloških usluga'

Već na samom početku razgovora, ravnatelj poliklinike Apolonija, izv. prof. dr. sc. Tomislav Lauc, dr. med. dent., spec. ortodoncije, otkrio nam je kako je nastala ova uspješna zagrebačka poliklinika koja radi već pola stoljeća! „Polikliniku Apoloniju osnovala je dr. Mira Jukić Lauc. Još u sedamdesetim godinama pokrenula je stomatološku ordinaciju koja je bila preteča poliklinici i na čijim je zasadama ona nastala. Tada joj je osnovna težnja bila pacijentima u hrvatskoj pružiti najkvalitetniju moguću stomatološku uslugu, a taj cilj nije se promijenio sve do danas kada slavimo 50 godina postojanja i rada u centru Zagreba“, kaže ponosno.

Na pitanje koji su dugoročni ciljevi jedne sad već kultne zagrebačke stomatološke ordinacije koja je otvorena prema svim generacijama i kanalima komunikacije s pacijentima, dr. Lauc otkriva: „Najvažniji dugoročni cilj je omogućiti pacijentu najvišu stručnu razinu stomatoloških usluga. To podrazumijeva kontinuiranu primjenu i uvođenje novih tehnoloških dostignuća u dentalnoj medicini, kontinuirano istraživanje i učenje te razvoj naših zaposlenika, kontinuirano ulaganje u komunikaciju s pacijentom i edukaciju o oralnom zdravlju“, kaže te za Net.hr uzbuđeno otkriva: „Planiramo se uskoro prostorno i timski proširiti s obzirom na veliku potražnju naših usluga, a u planu su i brojni projekti vezani za doprinos razvoju znanosti i istraživanju u stomatologiji.“

'Uvjereni smo da kvalitetna i vrhunska stomatologija nije neugodna niti bolna'

Poliklinika ima izrazito pozitivan feedback od klijenata, točnije pacijenata, koji je vidljiv ne samo na njihovim društvenim mrežama već i na društvnim mrežama pacijenata te online recenzijama, a na čega su zbilja ponosni jer u dobar odnos ulažu jako puno truda. „Uz kvalitetnu i stručnu stomatološku uslugu, također smo u kontinuiranom kontaktu s našim pacijentima i slušamo ih kako bismo razumjeli ono što zaista traže, vole i žele, što ih zabrinjava i muči. Naše osoblje je uvijek ljubazno i susretljivo te uvijek nastojimo pružiti detaljne informacije o terapiji kako bi pacijent mogao sve držati pod kontrolom i osjećati se sigurno“, objašnjava ravnatelj, izv. prof. dr. sc. Tomislav Lauc. I sam kao iskusni liječnik stomatologije te izvanredni profesor, svjestan je kako ljudi nerijetko komuniciraju odlazak stomatologu kao nešto neugodno. No otkriva nam kako razbija takve mitove.

„Uvjereni smo da kvalitetna i vrhunska stomatologija nije neugodna niti bolna. Pacijenti često prije prvog dolaska u Apoloniju imaju određene strahove, no bol i strah nitko ne spominje jednom kada izađe iz poliklinike. Naši pacijenti redovno kontroliraju oralno zdravlje svakih šest mjeseci. To im predstavlja često ugodan posjet, i nakon njega osjećaju se bolje jer su učinili nešto vrijedno za svoje zdravlje i izgled. Nerijetko se dogodi da se pacijenti toliko opuste pa čak i zadrijemaju tijekom zahvata“, objašnjava dr. Lauc.

Nera Nikolić: ' Važno mi je da se posjete stomatologu ne bojim'

Upravo je ta sigurnost bila razlog zašto je influencerica Nera Nikolić postala redoviti pacijent u njihovoj poliklinici. "Važno mi je da se posjete stomatologu ne bojim jer u Apoloniji znam da će me svi dočekati s osmijehom te da ćemo se za sve lako dogovoriti. Prijateljski pristup svih radnika mi puno znači", smatra također i influencerica Nera Nikolić.

Ona se također odlučila za stavljanje aparatića za zube. "Koristila sam usluge fiksnog aparatića jer su mi zubi bili previše nabijeni te ih je bilo nemoguće ispravno čistiti. Kako bismo spriječili stvaranje karijesa među zubima morali smo minimalno razdvojiti moje zube i posložiti ih da budu jednostavniji za čišćenje, a i estetski ljepši", kazala je.

Otkrila je i kako je prezadovoljna uslugom koju je dobila u Apoloniji. "Nakon samo godine dana nošenja vidjela sam ogromnu razliku te su zubi napokon bili posloženi onako kako sam oduvijek htjela."

Maja Lena Lopatny: 'U Apoloniju odlazim od djetinjstva'

Apolonija nudi širok spektar stomatoloških usluga s naglaskom na visoku kvalitetu zahvata i vrhunsku estetiku. Najtraženije su ortodontske terapije, zubne krunice i ljuskice te zubni implantati. Od digitalnog otiska i 3D skeniranja zubi, pa do kompjuterski preciznog planiranja svih terapija u dentalnim softverima i digitalno navođene implantologije koja smanjuje rizik na mininum, u poliklinici raspolažu i s najmodernijim stomatološkim tehnologijama za izvođenje zahvata.

„Oko 70% novih pacijenata nam u polikliniku dolazi putem preporuke svojih prijatelja i obitelji koji su zadovoljni kvalitetom naše usluge. Na to smo iznimno ponosni jer nam potvrđuje da ostvarujemo naš primarni cilj a to je pružanje visoko kvalitetne usluge. Uvijek smo fokusirani na struku i na pacijenta, naši pacijenti to prepoznaju i zbog toga nas odabiru. Također surađujemo i s kolegama iz primarne zaštite kojima pružamo specijalističku podršku“, otkriva ravnatelj Apolonije.

Pravi primjer za to je influencerica Maja Lena Lopatny koja od djetinjstva posjećuje upravo ovu polikliniku. „U Apoloniju sam odlazila još kada sam bila mala. Već tada sam se osjećala sigurno i nisam percipirala posjet zubaru kao nešto čega bi se trebala bojati. Upravo zbog toga, drago mi je da sam i kada sam odrasla mogla nastaviti s kontrolama i ortodontskom terapijom kod tako vrhunskih stručnjaka. Stručnost dr. Lauca i pristup je uistinu nešto što je iznimno te sam znala da sam u rukama najboljeg stomatologa u Hrvatskoj", kaže Maja Lena te otkriva koje je recentne zahvate imala: "Koristila sam uslugu ortodontske terapije nevidljivim folijama jer sam imala malih nepravilnosti. Terapijom sam jako zadovoljna jer nitko nije ni primijetio da nosim aparatić za zube te je terapija bila u potpunosti bezbolna!"

Mario Valentić: 'Super mi je i to što kada uđem imam osjećaj da sam u dnevnom boravku'

A tu su i drugi influenceri poput Nike Ilčić i Marija Valentića, redoviti pacijenti koji vrlo rado posjećuju i preporučuju polikliniku Apolonija na svojim kanalima. Razlog tomu je ugodan susret s liječnicima te širok spektar profesionalno odrađenih usluga.

Danas bez problema možete, primjerice, izravnati zube pomoću prozirnih ortodontskih alignera ili ugraditi potpuno bezmetalne, odnosno keramičke zubne implantate u Apoloniji.

„Polikliniku Apoloniju otkrio sam zapravo preko paste za zube Zoobzone za koju sam radio promociju. Tada sam se savjetovao s doktorom Laucom u vezi zubi jer mi je želja bila izravnati zube te sam se nakon savjetovanja odlučio za ortodontsku terapiju. Osim toga, imao sam problema s jedinicom koju smo uspješno sanirali, a sada sam pri kraju ortodontske terapije i to će biti super“, otkrio nam je Mario Valentić kako je postao ponosni pacijent Apolonije te dodao: „Moja iskustva s timom Apolonije su izvrsna, a super mi je i to što, kada uđem, imam osjećaj da sam u dnevnom boravku.“

A na pitanje doktoru Laucu što bi u Apoloniji poručili onima koji ponekad osjećaju sram dok razmišljaju o dolasku na pregled kod stomatologa, dr. Lauc odgovara:

„Poručili bismo im da mi za njih osjećamo ponos, jer djelovati i napraviti prvi korak kada imate problem je izrazito pohvalno. To su naši najhrabriji pacijenti. Ljudi zapuštaju oralno zdravlje iz mnogo razloga, a često jer dugo vremena stavljaju druge na prvo mjesto (djecu, roditelje) ili prolaze teška životna razdoblja. Mi nismo tu da osuđujemo i ispitujemo, nego da problem kvalitetno i dugoročno riješimo. Naš slogan je 'Život ispunjen osmijehom', a najdraže nam je kada se naši pacijenti nakon odrađenih zahvata i terapija napokon mogu slobodno nasmijati, voljeti sebe i svoj osmijeh.“

Nika Ilčić: 'Imala sam jako neugodna iskustva u prošlosti, ali zbog Apolonije nisam razvila strah od stomatologa'

Upravo to bilo je iznimno važno influencerici Niki Ilčić kad je odlučila ponovno staviti aparatić za korekciju zubi. „Pozitivno me iznenadilo koliko je tim Apolonije profesionalan, a opet s druge strane zabavan. Jako mi je ugodno u njihovoj ordinaciji i tko god da se boji zubara, taj strah u Apoloniji nestaje! Prilikom posjete stomatologu bitno mi je da se osjećam sigurno i da sam u pravim rukama. Imala sam jako neugodna iskustva u prošlosti i malo mi je falilo da razvijem strah od stomatologa“, priznala je Nika te dodala: „To nije bio slučaj u Apoloniji i svaki posjet ordinaciji mi je bio izuzetno ugodan, rekla bih čak i zabavan, s obzirom na količinu karizme koju tim Apolonije ima, pogotovo kada je u pitanju snimanje sadržaja za društvene mreže. Djevojke kamera obožava i svaki video koji snimimo postigne odlične rezultate“, kaže Nika posve iskreno.

Upravo zbog takvog pristupa stvaraju jako dobar odnos sa svojim pacijentima. „Pozitivan odnos s pacijentima stvaramo najprije stručnim pristupom prema problemu, potom pacijenta detaljno informiramo o svakom koraku liječenja i nastojimo razumjeti njegove potrebe. Također nastojimo stvoriti ugodan ambijent u kojem će se pacijenti osjećati opušteno pa nam često kažu kako se u poliklinici osjećaju kao kod kuće“, kaže profesor Lauc.

S druge strane, otkriva nam i što je po njegovom mišljenju razlog za uspjeh i rast same klinike. „Primarno smo fokusirani na struku i na pacijenta te nastojimo uvijek održavati najviši standard usluge. Našu polikliniku čini izvrstan i motiviran tim ljudi koji uvijek za to pronalaze rješenja te su zaslužni za uspjeh i za rast poliklinike te provođenje svih planova i vizija u konkretne projekte“, kaže. Dio pacijenata poliklinike Apolonije dolazi i iz inozemstva.

'Telefonska i internetska mreža u svakom ozbiljnom poslovanju mora biti pouzdana'

„Surađujemo s različitim osiguranjima iz Slovenije, Austrije i Njemačke. Pacijentima iz tih zemalja to omogućuje kraće čekanje na zahvate, povrat potrošenih novčanih sredstava ili dijela novčanih sredstava te uslugu po nešto nižoj cijeni nego u ostatku Europe“, kaže te otkriva da su im i neke domaće tvrtke iskazale povjerenje: “Da, također surađujemo i s brojnim poznatim hrvatskim tvrtkama koje su nam pružile povjerenje i svojim zaposlenicima u Apoloniji kontinuirano omogućuju kvalitetnu stomatološku skrb kao dio poslovnih benefita.“

Kako bi imali što bolju komunikaciju s pacijenima, naručivanjem i povratnim feedbackom, Apolonija ima i partnera za dobru vezu. „ A1 smo odabrali upravo iz razloga što smo kod odabira partnera, prilikom komunikacije i testiranja usluge, u A1 prepoznali i naše temeljne vrijednosti - visoko kvalitetnu uslugu, stručnost i transparentnost. Nastojimo na svim razinama održavati izvrsnu kvalitetu i visoku razinu usluge, pa tako i prilikom odabira poslovnog paketa Officebox Ideal s A1 Net Protectom – na taj način štitimo naše službene uređaje od špijunskog softvera, mrežnih prijevara i zlonamjernih web-adresa. A1 nam se svih ovih godina pokazao kao izvrsna podrška u svim našim poslovnim planovima i projektima“, otkriva profesor Lauc.

„Telefonska i internetska mreža u svakom ozbiljnom poslovanju mora biti pouzdana. Bilo da se radi o komunikaciji s našim pacijentima, o komunikaciji između kolega ili onoj između softvera u cloudu, poslovni i terapijski procesi u poliklinici Apoloniji su visoko digitalizirani te brzina prijenosa podataka, kao i izvrsna podrška u komunikaciji s pacijentima predstavljaju temeljne potrebe našeg poslovanja. Stoga koristimo njihovu fiksnu mrežu, mobilnu mrežu i neograničen internet“, dodaje ravnatelj poliklinike Apolonija.

A na pitanje na koje se sve načine ljudi mogu naručiti u polikliniku Apolonija i koliko u prosjeku čekaju da im se netko javi na telefonski poziv te koliko čekaju na termin, nabraja:

„Pacijenti se mogu naručiti putem telefona, maila, web-stranice, Whatsappa, vvibera ili društvenih mreža... Prisutni smo na većini društvenih platformi, no najčešće preferiramo telefonsku komunikaciju kako bismo s pacijentom na najjednostavniji i najbrži način mogli proći sve potrebne informacije. Pokušavamo pacijentima biti na raspolaganju kroz brojne komunikacijske kanale, a svoj termin za pregled na kojem se planiraju daljnja liječenja trudimo se da dobiju što prije. Nažalost, zbog ogromne potražnje za našim uslugama treba pričekati nekoliko dana. Zbog tako velike potražnje ove godine planiramo se i prostorno i timski proširiti te će čekanje na termine biti svedeno na minimum“, objašnjava ravnatelj Apolonije.

