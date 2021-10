Kuhinja je važan dio svakog doma - ona je mjesto pripremanja hrane i nastanka delicija, objedovanja i druženja. No osim za nas ljude, kuhinja je i omiljeno mjesto za bakterije i viruse. Upravo zato, higijena u kuhinji zahtijeva posebnu pozornost. I naizgled najčišća kuhinja može biti leglo opasnih mikroorganizama koji zagađuju namirnice i ugrožavaju čovjekovo zdravlje. U većini slučajeva zagađenja nastaju uslijed nepravilnog pripremanja namirnica i nehigijenskog korištenja kuhinjskog pribora.

Prvo što trebate napraviti jest zavezati kosu i oprati ruke. Mnogi pogrešno misle kako do trovanja hranom dolazi isključivo zbog bakterija koje se nalaze izvan kuhinje, no bakterije se lako prenose te je zato od izuzetne važnosti prati ruke prije i tijekom pripreme hrane. Ne postoji stopostotna zaštita od bakterija, ali pranje ruku kod pripreme hrane svakako pomaže. Možda ne obraćate pažnju, ali za vrijeme pripreme ručka više puta ćete dirati kantu za smeće, otvarati hladnjak i kuhinjske ormariće i tako će bakterije dospjeti tamo gdje ih ne želite.

Temeljito kuhanje i pravilno skladištenje hrane

Jedno od najvažnijih higijenskih pravila, kad je riječ o hrani, jest da je ona dobro skuhana. Kod nedovoljno kuhanih namirnica štetne bakterije mogu uzrokovati trovanje. Zato tijekom kuhanja zarežite hranu i provjerite u kojem je stanju, probajte je, a ako podgrijavate hranu, svakako pričekajte da proključa prije konzumacije.

Osim toga, premda je kuhanje iznimno važno, ne treba zaboraviti ni pravilno skladištenje. Ono je jednako bitno kao pravilna priprema. Idealno bi bilo pripremiti onoliko hrane koliko trebate za jedan obrok, no ako nešto ostane, pokušajte potrošiti u roku od 24 sata. Preostalu hranu zamotajte u aluminijsku foliju ili spremite u plastičnu posudu s poklopcem. Nemojte stavljati toplu hranu u hladnjak i svakako uklonite sve namirnice kojima je istekao rok trajanja. Također, sirovo meso uvijek stavljajte na dno hladnjaka jer će krv i druge tekućine kapati iz sirovog mesa, a ako su na vrhu kapat će po drugoj hrani koja se nalazi ispod.

Temperaturu hladnjaka održavajte između 3 i 5 °C, a najbolja temperatura za zamrzavanje je -18°C. Zamrzavanje na ovoj temperaturi paralizira sve bakterije, kvasce i plijesni iz hrane pa one nisu štetne. Hrana koja ide u zamrzivač treba biti pakirana u vrećice za zamrzavanje hrane sa što manje zraka unutra. Zamrznuta svježa hrana je daleko kvalitetnija od svježe koja je pred istekom roka trajanja. Kada je vrijeme za pripremu zamrznute hrane, polagano je odmrzavajte u hladnjaku i nikako nemojte zamrzavati već odmrznutu namirnicu.

Križna kontaminacija hrane

Tko god je ikad doživio trovanje hranom zna kolika je štetnost križne kontaminacije. Da to izbjegnete, koristite različite daske za rezanje ribe, mesa, povrća, mliječnih proizvoda i kruha te nikad nemojte pripremljenu, jestivu hranu odložiti pored sirovog mesa. Nakon svake upotrebe dasku isperite toplom vodom i deterdžentom za pranje posuđa. Koristite li drvenu dasku, obavezno je obrišite nakon pranja da zbog vlage ne bi došlo do razdvajanja dijelova. Ako se to ipak dogodi, najbolje da dasku zamijenite novom. Ovakvim kontroliranjem uvjeta onemogućit ćete širenje otrovnih bakterija. Nakon kuhanja, obavezno očistite kuhinju i sve radne površine.

Mijenjajte spužvicu za pranje posuđa i čistite radne površine

Kažu kako je sreća zbog nove kuhinjske spužve pokazatelj starosti, no ona je pokazatelj brige o održavanju higijene u kuhinji, nikako starosti. Spužvice za pranje posuđa najprljaviji su predmet u kuhinji stoga ih je najbolje često mijenjati. A da bi trajala što dulje, treba je redovno prati. Ako imate perilicu posuđa, slobodno operite spužvicu u žičanoj posudi s priborom za jelo. Druga opcija je da preko noći spužvicu namočite u posudicu s alkoholnim octom. Ujutro je spužvica spremna za upotrebu, a za dodatnu dezinfekciju alkoholni ocat slobodno izlijte u sudoper.

Osim spužvica, redovno mijenjajte žičane spužve i krpe. Budući da su gotovo uvijek vlažne, kuhinjske krpe idealno su mjesto za razmnožavanje bakterija. Neka u ladici uvijek bude čistih krpa kako biste ih mogli češće mijenjati. Za sve „neurednije“ situacije poslužite se papirnatim ručnikom koji možete baciti odmah nakon upotrebe.

„Kuhinja mi je oduvijek jedna od najdražih prostorija u stanu i uvijek pazim da sve bude čisto jer znam koliko lako nastaju bakterije. Osim daske za rezanje i spužvica, obavezno pazim na čistoću štednjaka jer se on ipak koristi svakodnevno, a ako nije temeljito očišćen, postaje mjesto gomilanja bakterija“, poručuje Antonija Blaće, voditeljica i autorica knjige „Ljeto bez parea“.

Uz navedeno, higijena u kuhinji teško se održava bez čistog hladnjaka. Zanemarite li ga, proliveni ostaci i hrana kojoj je istekao rok trajanja brzo će proširiti svoje štetno djelovanje po ostalim namirnicama. Pritom nemojte zaboraviti na ručke od hladnjaka i kuhinjskih ladica koje često dodirujemo tijekom pripreme hrane, zbog čega bismo ih trebali i često brisati.

Sudoper se također koristi tijekom cijelog dana te se u njemu, ako ga ne čistite, brzo nagomilaju bakterije. Ovo je jedno od pravila kuhinjske higijene koje neće oduzeti previše vremena, a isplati se koristiti ga.

