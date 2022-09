Jeste li znali da je prva online trgovina nastala 1982. godine, u vremenu kada internet još nije bio dostupan širokom krugu ljudi? Pod imenom Boston Computer Exchange, pokrenuta je e-commerce platforma na kojoj su ljudi mogli kupovati računala ili dijelove za računala.

Sljedeći veliki događaj koji je obilježio povijest online trgovine dogodio se 1992. godine, otvaranjem prve online knjižare Book Stacks Unlimited, a tri godine kasnije Jeff Bezos pokrenuo je Amazon, platformu koja je vjerojatno najzaslužnija za globalnu popularizaciju ovog načina kupovine. Pa ipak, šire prihvaćanje i shvaćanje prednosti online kupovanja kod internetskih korisnika išla je nešto sporije od samog razvoja računalne tehnologije.

Naime, većina ljudi se za online shopping odlučivala uglavnom u okolnostima kada željeni proizvod nije bio lako dostupan u fizičkim trgovinama u mjestu gdje žive ili u slučajevima kada je cijena željenih proizvoda bila osjetno niža ako ih naručujete preko interneta. Zašto je tome tako?

Jednostavan i pouzdan online shopping, zadovoljan kupac

Prvi razlog za to jest navika kupovine u fizičkoj trgovini jer većina ljudi želi vidjeti proizvod uživo prije nego što donese odluku o kupnji. Drugi razlog je bio komplicirani postupak online plaćanja u ranim fazama e-commerce industrije. Naposljetku, nezanemariv razlog je i strah kupaca od internetskih prevara, hakera, odnosno nepovjerenje prema sustavima sigurnosti na internetu općenito, ne samo kada su u pitanju platforme za kupovinu. Svega toga bili su svjesni ljudi koji su unatoč tome vidjeli veliki potencijal u razvijanju online trgovine.

Imajući na umu sve ove razloge zbog kojih su ljudi novi TV prijamnik, komad namještaja ili neki drugi proizvod radije kupovali u fizičkoj trgovini nego da ga naruče putem interneta, IT i marketinški stručnjaci kontinuirano su radili na poboljšanju korisničkog iskustva, pojednostavljivanje sustava za online plaćanja i razvoj sigurnosnih sustava koji će ljudima omogućiti bezbrižno online kupovanje.

Nove tehnologije i usmjerenost na kupca

Uz to, novi zamah u širenju i sve snažnijoj prihvaćenosti internetskih trgovina donijele se brojne pogodnosti koje ostvaruju kupci, kao što su programi vjernosti te precizan, učinkovit i praktičan sustav dostave kupljenih proizvoda. Pandemija te epidemiološke mjere, što je stvorilo nove okolnosti u preduvjete za daljnji procvat online shoppinga. Platforme za online kupnju koje su pratile i osluškivale želje, potrebe i osvrta na iskustvo kupovine i razvijale se u skladu s time, stekli su zadovoljan i vjeran krug korisnika koji će se radije okrenuti online trgovini nego obilaziti dućane u potrazi za željenim proizvodom.

Jedan od odličnih primjera iz Hrvatske je Abrakadabra koja je prošle godine na stranicama Fine objavila najveći rast prihoda od svih domaćih online trgovina, koji je iznosio čak 124,3 posto u odnosu na godinu dana ranije. Kako im je to pošlo za rukom? Pronašli su recept za osvajanje online kupaca, a glavni sastojci njihovog recepta za uspjeh bili su preglednost online trgovine i svih proizvoda, jednostavnost korištenja, unapređivanje korisničkog iskustva te suradnja s velikim i kvalitetnim brendovima čije proizvode imaju u ponudi web shopa. Tako njihovi kupci mogu jednostavno pronaći vrhunske proizvode provjerenih brendova kao što su Samsung, Xiaomi, Philips, Končar, Lego, Violeta i mnogi drugi.

Provjereni brendovi i nove mogućnosti kupnje

„Uz ove već svima dobro poznate, pokrenuli smo i vlastiti brend srebrnog tradicionalnog nakita, a zastupnici smo i francuskog brenda Demeliss. Slušajući potrebe naših kupaca, na stranicu smo dodali i novu kategoriju Kućni ljubimci, a u planu nam je dovesti i još neke brendove koji trenutno nisu dostupni u Hrvatskoj“, kazala je predsjednica Uprave Anamarija Miljko.

Uz redizajn stranice koji sada izgleda moderno, pregledno i jednostavan je za korištenje, Abrakadabra je intenzivno radila na postavljanju user friendly tehnologije od početka do kraja kupovine, koje značajno doprinosi unaprjeđenju korisničkog iskustva. Što to konkretno znači? To znači da će kupac lakše pregleda sve proizvode koji ga zanimaju, lako dolazi do svih informacija potrebnih da odluči kupiti određeni proizvod, te da jednostavno i intuitivno prođe kroz postupak plaćanja i odabira dostave kupljenog artikla. Sve to vrijedi i mobilnu verziju online trgovine, jer za kako sve više vremena provodimo na mobilnim telefonima, tako sve više i kupujemo putem mobilnih telefona.

Širok raspon mogućnosti plaćanja i dostave

Ne manje važno, Abrakadabra je razvila sustav brze i pouzdane dostave prilagođen željama kupca. U prvom redu, to znači da su proizvodi kvalitetno zapakirani kako ne bi došlo do oštećenja prilikom transporta, a razvijen je i sustav za praćenje narudžbe tako da kupac u svakom trenutku može znati kada može očekivati dostavu kupljenog proizvoda. U pogledu načina dostave, korisnici mogu birati žele li dostavu na kućnu adresu ili preuzimanje na kioscima Tiska, što je sve popularniji način dostave na domaćem tržištu. Tu je i program vjernosti kroz koji redovni kupci mogu ostvarivati bonus kune na MultiPlusCard kartici, kao i mogućnost obročnog plaćanja bez dodatnih ili skrivenih troškova i kamata, a koja je mnogim kupcima važna zbog lakše raspodjele troškova. Praćenjem svjetskih trendova u razvoju online plaćanja, uvedene su različite mogućnosti plaćanja kao što su KEKS Pay, Aircash, pa čak i kriptovalute, pa svaki kupac zaista može prilagoditi metodu kupovine vlastitim željama i mogućnostima.

„Prošli smo zaista izazovna vremena koja su nas puno naučila, veselimo se svemu što je pred nama, a glavni cilj nam je zadovoljan kupac koji će na Abrakadabri pronaći sve što mu je potrebno za sebe i za svoju obitelj“, zaključila je Anamarija Miljko.

Sadržaj je nastao u suradnji s partnerom Abrakadabra prema najvišim uredničkim standardima Net.hr-a.