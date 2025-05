Za sve koji traže više od odmora: otkrijte jedinstvene čari otoka Dubrovačko-neretvanske županije

Sigurno ste i sami primijetili, kad god godišnji odmor odlučite provesti na jednom od jadranskih otoka, čini vam se da vrijeme teče drugačije, sporije. Morskim miljama udaljeni od užurbane gradske vreve, prometnih gužvi i svakodnevnog stresa, otočni ambijent u kombinaciji s čarobnom prirodom pruža nam upravo onaj toliko željeni osjećaj mira i izoliranosti.

Baš zato otoci predstavljaju idealno mjesto za bijeg od svakodnevice, priliku za istinsko opuštanje, obnavljanje energije i ponovno povezivanje s prirodom.

Na svaki korak vodi prema novom užitku. Kako god da odlučite provesti dan, teško da ćete pogriješiti. Odlučite li dan provesti u potrazi za skrivenom plažom, uživajući u obližnjoj konobi i prepuštajući se isprobavanju autohtonih specijaliteta ili spontanom razgovoru s gostoljubivim otočanima od kojih možete naučiti mnogo o povijesti i lokalnim običajima.

Foto: Korčula, TZDNŽ

Upravo se u svemu nabrojanom krije tajna privlačnosti otoka Dubrovačko-neretvanske županije, koji već tradicionalno privlače turiste iz cijelog svijeta. Među najvećim otocima Dubrovačko-neretvanske županije je Korčula, poznata po bogatoj, živopisnoj povijesti i vrhunskim vinima.

Od divljih uvala do obiteljskih oaza

Spoj nevjerojatne prirodne ljepote i kulturne baštine otoka nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Tome pridonosi i detalj da je Korčula tradicionalno povezana s glasovitim istraživačem Markom Polom, za kojeg otočani tvrde da je upravo ovdje rođen. Njegova kuća danas je jedna od najpoznatijih znamenitosti otoka.

Foto: Boris Kačan, Lumbarda, TZDNŽ

Korčula je poznata i po čuvenim autohtonim vinima poput bijelog Pošipa, izuzetne rijetke i cijenjene sorte vina Grk koji raste gotovo isključivo ovdje te crnog Plavca malog. Vinograde uokviruje gusta borova šuma i maslinici, a pogled se dalje širi na kristalno čisto plavo more. A plaže? Na Korčuli se može pronaći plaža za svačiji ukus.

Ovdje ima plaža koje su idealne za obitelji s malom djecom, parove, avanturiste i one koji traže mir. Bez obzira volite li pijesak pod nogama ili osamu kakve pružaju stjenovite uvale koje skrivaju od neželjenih pogleda, Korčula ima nešto za svakoga.

Foto: Dea Botica, Čavića Luka, Čara, Korčula, TZDNŽ

Zajedničko svim ovim plažama jest to što je more svugdje nevjerojatno čisto, bistro i bogato nijansama tirkizne, smaragdne i tamnoplave boje, što ga čini jednim od najljepših na cijelom Jadranu. Zahvaljujući razvedenoj obali i brojnim uvalama, otočićima i hridima, more oko otoka Korčule idealno za plivanje, snorkeling, kajakarenje i ostale morske aktivnosti.

Osim prekrasne prirode, bajkovitih srednjovjekovnih zidina i kula zbog kojih šetnja nije samo turistički doživljaj nego se čini kao hod kroz stoljeća povijesti, Korčula se izdvaja i po još jednom ljetnom događanju koje privlači pažnju već stotinama godina. Ovdje se duh prošlosti može osjetiti i doživjeti posjetom izvedbe Moreške, starog borbenog plesa s mačevima odnosno viteške igre koja se kod nas izvodi još jedino u Korčuli. Ova scensko-plesna borba s mačevima dio je kulturne baštine grada i simbol njegove povijesti, identiteta i ponosa.

Čari netaknute prirode

Ako ste u potrazi za destinacijom na kojoj turizam nije ostavio traga, onda je vaš izbor Lastovo, najudaljeniji naseljeni otok Dubrovačko-neretvanske županije. Lastovo poznato je i kao otok s milijun zvijezda, a zajedno s 46 okolnih otočića čini Lastovsko otočje koje je proglašeno Parkom prirode, što ovom jedinstvenom području jamči očuvanje očaravajuće flore, faune i bogatog podmorja.

Nenaseljene, skrivene uvale i prekrasne plaže pružit će vam istinski doživljaju robinzonskog turizma. Plaže na Lastovu su divlje, prirodne i često potpuno osamljene, savršene za one koji traže mir i autentični doživljaj Jadrana. Kristalno čisto more, idealno je za kupanje, ronjenje i opuštanje u tišini.

Foto: Ante Gugić, Uvala Borova, Lastovo, TZDNŽ

Jedna baš takva, uvala Borova, okružena mirisnim borovima, smještena je kod naselja Pasadur, povezat će vas s prirodom i pomoći da napunite baterije. Samo vi, more i tišina. Guste borove šume, miris mediteranskog bilja, cvrčci, čisto podmorje vratit će vas osnovnim stvarima: jednostavnom ritmu života, svježem zraku, kretanju i potpunom miru.

Otok Lastovo krije mnoštvo zanimljivosti i za sve one posjetitelje kojima ležanje na plaži brzo dosadi. Lagana šetnja vodi vas na Sozanj, planinski vrh i vidikovac s kojeg se pruža nezaboravan pogled na morsku prostranstvo, obližnje otočiće i hridi. Nemojte propustiti prošetati se do svjetionika Struge, izgrađenog 1839. godine, koji slovi kao jedan je od najstarijih, ali i najljepših svjetionika na Jadranu.

Plaže poput Zaklopatice, Skrivene Luke (poznate i kao Portorus) i Lučice očaravaju svojim prirodnim ljepotama i gotovo robinzonskom atmosferom. Zahvaljujući izostanku masovnog turizma, čak i u vrhuncu sezone lako je pronaći mirno mjesto i osjećati se kao da cijeli otok pripada samo vama.

Zeleni raj Mljeta

Jedna od destinacija koju na Jadranu morate posjetiti barem jednom u životu svakako je otok Mljet. Mljet je otok čudesne, gotovo netaknute prirode čija je unutrašnjost obrasla gustim šumama,a kristalno čisto more koje ga okružuje i opojan miris mediteranskog bilja stvaraju dojam otočnog raja.

Foto: Miro Andrić, Veliko i Malo Jezero, Mljet, TZDNŽ

Sjeverozapadni dio Mljeta proglašen je Nacionalnim parkom još 1960. godine što Mljet čini najstarijim morskim parkom na Mediteranu. Posebnost otoka Mljeta su Malo i Veliko jezero, jedinstveni prirodni fenomen. Jezera su zapravo duboki krški zaljevi odnosno ponikve, u koje je ušlo more, a međusobno su povezani uskim kanalom dugim 30 metara kroz koji se ovisno o plimi i oseci izmjenjuje morska struja.

U južnom dijelu Velikog jezera smješten je otočić sv. Marije na kojem je u 12. stoljeću sagrađen benediktinski samostan, koji je postao i ostao simbol otoka Mljeta. Upravo zahvaljujući benediktincima, Mljet i danas znamo kao zeleni otok. Naime, benediktinci su marljivo održavali i njegovali bujnu vegetaciju otoka, pa tako uz izvorne vrste na Mljetu rastu divlje masline, rogači, alepski bor, pinije…

Foto: Veliki Most, Mljet, TZDNŽ

Veliko jezero spaja s otvorenim morem dugim i širokim kanalom Soline, a na tom mjestu 2016. godine ponovno je izgrađen Veliki most koji povezuje obje strane otoka. Kupanje ispod mosta i pred ulazom u taj dio je poseban užitak zbog snažnih morskih struja i toplog mora koje predstavlja poseban doživljaj.

Najviši vrh Mljeta je vidikovac Montokuc, koji omogućava savršeni pogled na cijeli otok, susjedne otoke Korčulu, Lastovo i Pelješac, a ako se do njega otputite u predvečerje, čeka vas spektakularan prizor zalaska sunca, velike vatrene lopte koje polagano tone u beskrajni morski obzor.

Skrivena čarolija tik uz grad

Obilazak Mljeta ne bi bio potpun bez posjeta Odisejevoj špilji, divnoj speleološkoj atrakciji u blizini mjesta Babino Polje. Odisejevu špilju prati intrigantna legenda koja kaže da je upravo ovdje nimfa Kalipso zarobila grčkog junaka Odiseja nakon doživljenog brodoloma pa je on, prema legendi, začaran njenom ljepotom, proveo ovdje sedam godina. Sama špilja nastala je kao pukotina ili jama u hridi, poprimila je oblik tunela koji je ispunilo more, što znači da se u špilju može ući samo plivajući ili manjim čamcem.

Još jedan od otoka Dubrovačko-neretvanske županije koji zaslužuju status žive posvete čaroliji prirode je otočić Lokrum, smješten svega desetak minuta brodom od stare gradske luke u Dubrovniku. Posjet gradu Dubrovniku svakako je doživljaj sam po sebi, ali kada se tamo nađete, bilo bi šteta propustiti izlet na Lokrum, zelenu oazu koja će vam omogućiti da se na nekoliko sati isključite od stvarnosti, gradske vreve i utonete u opijajuću divotu prirode.

Foto: Lokrum, TZDNŽ

Otok Lokrum poznat je po svojoj bujnoj vegetaciji i botaničkom vrtu u kojem uspijevaju mnoge raznovrsne biljke iz različitih dijelova svijeta. Birane su biljne vrste, prvenstveno drveće i grmlje, iz klimatski sličnih regija poput središnjeg Čilea, južne i istočne Australije, Kalifornije te južne Afrike. Vrt je zamišljen kao prostor za proučavanje prilagodbe tropskih i suptropskih biljaka na sredozemnu klimu pa tako ovdje možete šetati među zanimljivom kombinacijom eukaliptusa iz Australije, različitih vrsta palmi, kaktusa iz Južne Amerike, agave, magnolija, lovora, hrasta te drugih egzotičnih i autohtonih biljaka.

Na Lokrumu društvo će vam praviti paunovi koji slobodno šeću otokom i koji su postali jedan od simbola otoka. Na južnom dijelu Lokruma nalazi se slano jezero Mrtvo more koje je ime dobilo zbog visokog saliniteta i u kojem se može kupati.

Na najvišoj točki Lokruma uzdiže se tvrđava Royal, sagrađena početkom 19. stoljeća za vrijeme Napoleonove okupacije. S njezina vrha pruža se spektakularan panoramski pogled na Dubrovnik i okolne otoke. Zaljubljenici u povijest svakako trebaju posjetiti benediktinski samostan sv. Marije, najveći je i najvažniji spomenik kulture na otoku.

Otok je mnogo više od komada zemlje u moru, to je svijet za sebe. Da je tome tako, najbolje pokazuju otoci Dubrovačko-neretvanske županije. Svaki od njih nosi vlastiti identitet, ritam života i priču koju vrijedi otkriti. Od bogate povijesti i kulture Korčule koju ćete upijati uz čašu vrhunske autohtone kapljice, mističnog i zelenog Mljeta, do tišine i robinzonske čarolije Lastova te otoka u sjeni Dubrovnika poput Lokruma – svaki od njih pruža drugačiji doživljaj.

Upravo u toj raznolikosti leži njihova najveća snaga: gdje god krenuli, pronaći ćete nešto autentično, iskonsko i neopisivo privlačno. Zato se na ove otoke ne dolazi samo zbog odmora, dolazi se po iskustvo koje ostaje i koje ćete prepričavati unucima.

Sve detalje, inspiraciju i prijedloge ruta možete pronaći na službenom portalu Visit Dubrovnik u podrubrici Destinations.

Sadržaj nastao u suradnji RTL native tima i TZ Dubrovačko-neretvanske županije.