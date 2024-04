Od 3. do 6. travnja u City Center One West, te 13. i 14. travnja u Arena Centru, očekuje vas FANTAstično iskustvo koje ćemo moći doživjeti potpuno besplatno! Dolaskom na ove lokacije imat ćete priliku kušati novi, još bolji okus omiljene Fante sad u verziji Fanta Zero Sugar.

Tajna novog okusa, kako smo se sami uvjerili, leži u savršenoj kombinaciji svježine i intenzivnog voćnog okusa i to u verziji bez šećera.

Besplatna Fanta i luda zabava

Na Fanta eventu u Zagrebu, koji smo posjetili već prvi dan, dočekalo nas je zabavno iznenađenje. Naravno, bilo je osvježavajuće isprobati novi neodoljivi okus Fanta Zero Sugar, a atmosfera je bila puna pozitivne energije. Uživali smo u FANTAstičnoj kombinaciji mjehurića, okusa i osvježenja te smo se dodatno zabavili uz Coca-Cola aplikaciju i igricu "Fanta® Ride N Sip".

Osim nas, u City Center One West u zabavnom kutku Fante uživali su i brojni posjetitelji koji su se okušali u igrama, ali i isprobali Fanta Zero Sugar što možete vidjeti u našem videu. Stoga ne propustite priliku i sami posjetiti Fanta kutak ovih dana!

Dva okusa naranče - oba neodoljiva

Osim što ćete moći uživati u novom okusu Fante, očekuje vas i mnoštvo zabavnih trenutaka. Te, naravno, FANTAstična kombinacija mjehurića, okusa i osvježenja. A što je bolje od jedne Fante? Naravno, dvije Fante! Ova kombinacija nudi FANTAstično osvježenje i trenutke užitka idealne za nadolazeće tople i duge dane.

Vozi se i pij Fantu!

Ako želite dodatnu zabavu (a tko ne želi?), posjetite Coca-Cola aplikaciju gdje možete isprobati zabavnu igricu "Ride and Sip" koja će vas odvesti na uzbudljivo putovanje rollercoasterom dok istovremeno uživate u svojoj omiljenoj Fanti trudeći se da je ne prospete, a možete je isprobati i u City Center One te Areni. Sve što trebate učiniti je preuzeti aplikaciju, zabaviti se i uživati u svakom gutljaju!

Fanta nas poziva da se pridružimo ovom FANTAstičnom događaju i uživamo u novom okusu koji će osvojiti naša srca i nepca. Ne propustite priliku da probate neodoljivi okus Fante bez šećera i doživite novo iskustvo osvježenja!

Sadržaj nastao u suradnji RTL native tima i Coca-Cola Hrvatska!