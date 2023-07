Dragi ljubitelji Fante i misterija, spremite se za magično putovanje kroz vrijeme jer se popularno piće vraća u 'Doba Vodenjaka' tajanstvenim okusom! Naša igra pod nazivom 'What the Fanta Party' vodi vas na legendarni lov prepun zabave i okusa, a dok čekate da otkrijete novi okus Fante, na našim platformama i društvenim mrežama možete pratiti 'What The Fanta Party' objave na društvenim mrežama Net.hr-a...

Ali to nije sve!

Glavni junak naše priče i vaš voditelj kroz ovaj ne tako tipičan digitalni igrokaz jedan je od predvodnika moderne hrvatske glazbene scene Goca R.I.P.! Mladi umjetnik savršeno se uklapa u ovu šaroliku priču – kao što je Goca R.I.P. pokrenuo val na glazbenoj sceni svojim kolektivom KUKUS Klan, tako će sigurno i WTFanta pokrenuti val prekrasnih okusa posutih na vašim nepcima.

Priznajemo, ovaj suludi koncept osmišljen je s ciljem da nas zabavi, a vas dodatno intrigira kako biste postali pravi lovci na okus, ali i otkrili lokaciju What The Fanta Partyja jer će sretnici 20. kolovoza dobiti priliku partijati sa Goca R.I.P.-om na meet & greetu i skakati na najbolji ljetni set DJ Indyja!

A sad ozbiljno...

Koncept What the Fanta Party projekta prožet je retro šarmom 'Doba Vodenjaka' 1960-ih i 1970-ih, kada su vladali mir, ljubav i ples. Inspirirani tom erom, stvorili smo nevjerojatno zabavnu fuziju u kojoj će vas Goca R.I.P. zajedno s nama voditi kroz interaktivnu kombinaciju tekstova, kvizova, videa i grafičkih vizuala. Pronađi tragove u njima i otkrijete koji je novi okus Fante i tajna lokacija What The Fanta Partyja na kojem će 20. kolovoza Goca R.I.P. otkriti novi okus Fante i tulumariti s vama! (I nama 🙂)

P.S.

Prvi tragovi za novi okus Fante nalaze se u Fanta videu, a tragovi za What The Fanta Party u videu Goca R.I.P. koji će uskoro pasti kao jabuka sa stabla na društvene mreže Net.hr-a... Ako želite priliku osobno ga upoznati na What The Fanta Hidden Partyju, podijelite trag u komentarima na jednoj od naših platformi (Net.hr, RTL.hr, Žena.hr i Danas.hr) i dodajte #WTFantaparty.

Stay tuned!