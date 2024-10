Vlaga u zraku je neprijatelj našeg doma i zdravlja: Evo kako se protiv nje boriti

O čemu sve ovisi kvaliteta života? Neki će odmah bez mnogo razmišljanja reći – novac! Drugi će ipak na prvo mjesto staviti harmoničan obiteljski život i kvalitetne odnose s bližnjima. Treći će pak reći da im je za kvalitetu života važan dobar posao i napredovanje u karijeri.

Vrlo visoko na ljestvici prioriteta, većini ljudi je zajedničko da im je ugodan i dobar život važna udobnost vlastitog doma, sigurno i komforni prostor za život, mjesto koje je naša sigurna luka i koju dijelimo s ljudima koje volimo.

Kako čuvamo svoje zdravlje?

Ipak, preduvjet i temelj svega je dobro zdravlje. A jedan od preduvjeta dobrog zdravlja je disanje kvalitetnog svježeg i čistog zraka, zraka koji nije zasićen vlagom i različitim štetnim česticama koji negativno utječu na dobro stanje našeg organizma.

Kako prepoznati da se u stanu ili obiteljskoj kući postoji prevelika koncentracija vlage u zraku? Obično se vlaga u zraku najlakše uočava po kondenzaciji vode na unutarnjoj strani prozora, pogotovo kada je vani hladno. Da je količina vlage u zraku prevelika može se prepoznati po hladnim i vlažnim zidovima, mrljama od vode po zidovima te ljuštenju boje sa zidova odnosno odljepljivanju tapeta.

Također, jasan znak vlage u zraku je vidljiva plijesan na zidovima, stropovima ili kutovima soba, hodnika i kupaonica. Plijesan izazvanu visokom vlagom se može pojaviti u obliku malih crnih ili zelenih točkica na unutarnjim površinama vašeg doma. Isto tako, ako osjećate jak neugodan miris vlage, plijesni ili truljenja u prostoru isto upućuje na prekomjernu vlagu u zraku.

Ustajali intenzivni miris karakterističan za zrak s mnogo vlage pritom je u svemu tome najmanji problem. Nedostatno cirkuliranje vlažnog zraka u zatvorenom prostoru dovodi do kondenzacije vlage što rezultira stvaranjem plijesni i gljivica na zidovima i ostalim površinama te pogoduje nakupljanju grinja. Plijesan i gljivice, koje nastaju ako vlaga u zraku u prostoriji prelazi 70 posto, nisu samo estetski problem. Plijesan je štetna za zdravlje i može potencirati ozbiljne zdravstvene probleme i bolesti.

Alergijske reakcije, dermatitis, astma, rinitis, svrbež i iritacija očiju… Sve te zdravstvene tegobe povezane su s visokom koncentracijom vlage u zraku. Uz sve to, vlaga u zraku povećava mogućnost zaraze od virusnih i bakterijskih infekcija respiratornog sustava.

Osim toga, ljudi koji žive u stanovima ili obiteljskim kućama i imaju problem vlage u zraku redovito se žale na probleme s disanjem, slabiji imunitet, osjećaj konstantnog umora i iscrpljenosti, poteškoće sa spavanjem i česte glavobolje.

Isto vrijedi i za grinje. Iako ih ne vidimo golim okom, riječ je o parazitima koje su česti stanar svih prostora u kojima ima vlage u zraku i prašine, a koju je nemoguće u potpunosti izbjeći. Grinje redovito stanuju u krevetu, namještaju, tepisima, zavjesama, a zavlače se čak i u odjeću.

Prisutnost grinja nam sasvim opravdano stvara nelagodu jer one mogu izazvati ozbiljne zdravstvene probleme. Kućne grinje kod ljudi mogu biti odgovorne za alergijski rinitis odnosno iritaciju i upalu sluznice nosa zbog koje dolazi do začepljenja, curenja nosa i čestog kihanja i šmrcanja. U nekim slučajevima, grinje mogu dovesti do pojave alergijske astme, pa čak i atopijskog dermatitisa.

Kako se boriti protiv vlage u zraku?

Vlaga u zraku stambenih prostora ovisi o mnoštvo faktora, počevši od mikrolokacije same nekretnine. Može se pojaviti uslijed loše izolacije, a česta je pojava kod obiteljskih kuća bez fasade. Količina vlage ovisi i o vrsti stolarije te se pojačava kod nedostatnog grijanja prostorija u hladnijim mjesecima.

Intenzitet vlage u zraku mogu intenzivirati i svakodnevne aktivnosti kao što su kuhanje, često sušenje rublja u zatvorenom prostoru, ali tuširanje i kupanje tijekom kojih također dolazi do isparavanja vode i slično.

Za borbu protiv vlage u zraku se savjetuje redovito provjetravanje svih prostorija. Međutim, uz svakodnevne obaveze, redovito provjetravanje klasičnim otvaranjem prozora pogotovo u vrućim ljetnim ili hladnijim zimskim mjesecima, nije najsretnija opcija.

Pa ipak, danas postoje moderni tehnički sustavi koja mogu problem vlage u zraku u zatvorenim prostorima. Naime, mnogi pogrešno misle da su ventilacijski sustavi rezervirani samo za velike industrijske i proizvodne hale, shopping centre ili poslovne objekte.

No to je potpuno pogrešno. Naprotiv, ugradnja ventilacijskih sustava u životni prostor, bez obzira radi li se o stanu ili obiteljskoj kući, novogradnji ili starogradnji, moguća je u bilo kojem trenutku, i to neovisno o veličini samog prostora.

Učinkovit i moderan sustav kojeg možete ugraditi u bilo kojem trenutku

Dobar primjer su inovativni sofisticirani ventilacijski sustavi I-VENT koji su razvijeni za ugradnju i korištenje i u stanovima i kućama, odnosno stambenim objektima svih vrsta.

Ventilacijski sustavi I-VENT su moderni uređaji koji ne nagrđuju prostor, a osiguravaju kontinuirani 24-satni priljev svježeg zraka. Riječ je o tehnologiji koja automatski uklanja ustajali zrak i neugodne mirise sa suvišnom vlagom i štetnim česticama, a istovremeno uvodi svjež, filtrirani zrak u prostoriju. Tako se učinkovito sprječava pojava plijesni, stvaranje gljivica i grinja, eliminira se propuh te smanjuje prodor vanjske buke i prašine.

Uz to, sustav automatski održava optimalnu razinu vlage unutar prostora. Ventilacijski sustav I-VENT je izuzetno učinkovit u borbi protiv plijesni, gljivica i CO2, a u slučaju da imate problema s alergijama, umjesto običnih filtera možete odabrati antialergijske filtere koji sprečavaju ulazak peludi, prašine i ostalih alergena izvana.

U slučaju da ste u procesu adaptacije stana ili obiteljske kuće koja uključuje nove prozore od PVC/ ALU stolarije ili novu fasadu, ventilacijski sustavi su nešto što svakako ne biste smjeli preskočiti. Novi prozori će gotovo hermetički onemogućiti bilo kakav protok zraka, pa će se samim time povećati količina vlage i ugljičnog dioksida u zraku.

Zbog brze i jednostavne instalacije, I-VENT ventilacijski sustavi ne zahtijevaju veće građevinske zahvate, stoga se mogu postaviti u bilo koje doba godine i u bilo kojoj fazi renovacije stambenog prostora. Montaža je jednostavna, brza i gotovo bez prašine.

Osim što je riječ o investiciji u zdravlje i ugodniji životni prostor, ugradnja ventilacijskog sustava ima izuzetno niske operativne troškove i dugoročno smanjuje račune za grijanje prostora. Prema okvirnim procjenama, kada je vlaga u stanu 70 posto potrebno je utrošiti više od 26 posto više energije za grijanje. S druge strane, I-VENT ventilacijski sustavi omogućavaju 24-satni svježi dotok svježeg zraka bez značajnih gubitaka topline.

Osim što dugoročno štedi novac, I-VENT ventilacijski sustavi čuvaju vaše zdravlje i od životnog prostora stvaraju ugodan i komforan dom za vas i vaše najmilije.

Sadržaj je nastao u suradnji s partnerom I-VENT.