Uz starenje i genetske predispozicije, na zdravlje oka utječe još mnogo faktora na koje možemo utjecati sami te tako prevenirati bolesti i unaprijediti naše zdravlje. Zato, prvi put u Hrvatskoj, vodeći oftalmolozi, neurolozi, endokrinolozi, psihijatri, reumatolozi, otorinolaringolozi, estetski kirurzi, obiteljski liječnici, farmaceuti i inženjeri okupljeni u X Labu – expert research hubu JGL-a – analiziraju najnovija istraživanja i, primjenjujući holistički pristup, otkrivaju kako se kvalitetno brinuti za zdravlje očiju i zašto je to važno za naše cijelo tijelo.

Što se s našim očima događa kod bolesti suhog oka i kako prepoznati preklapanje simptoma s pojavom alergijskog konjunktivitisa, za X Lab JGL-a analizira ugledna oftalmologinja prim. mr. sci. Jasminka Salopek-Rabatić. "Oko je izrazito siromašno simptomima i gotovo uvijek suzi, pecka ili peče, crveni, boli i svrbi, ponekad uz iscjedak", upozorava oftalmologinja. Evo što možemo napraviti i prije pojave prvih simptoma kod alergijskog konjunktivitisa.

Kako je suho oko povezano s alergijama?

Svaki zasebno ili zajedno, oba patološka identiteta, i suhog oka i sezonskog alergijskog konjunktivitisa, za posljedicu imaju preklapanje ili pojačanje simptoma. Zajednička simptomatologija bitno utječe na kvalitetu života i rada zbog nelagode, smanjene produktivnosti, socijalne isključenosti i dugotrajne iscrpljujuće estetsko-funkcionalne neprilagođenosti oka. Riječ je o simptomima koji se bez iznimke pojavljuju u svim dobnim skupinama.

Kako prepoznati i kako se nositi s te dvije bolesti oka istovremeno?

Oko je izrazito siromašno simptomima i gotovo uvijek suzi, pecka ili peče, crveni, boli i svrbi, ponekad uz iscjedak koji je sluzav, gnojan ili vodenast te uz oticanje vjeđa. Da bi se dobro prepoznalo i povezalo simptome, nužna je detaljna anamneza oftalmologa, uz analizu i praćenje osobnih navika i dnevnih aktivnosti.

Koji su zajednički simptomi suhog oka i alergija?

Svrbež oba oka kao dominantan i jako naglašen simptom upućuje na alergijski konjunktivitis. Pojavljuje se sezonski i naglo te je najčešće očekivan s obzirom na kalendarsko i vremensko pojavljivanje alergena (pelud trava, cvat drveća, ambrozija i sl.). Na skali jakosti od jedan do pet prepoznajemo ga po ocjeni od tri do pet. Kod suhog oka svrbež je bitno manjeg intenziteta i uvijek pomalo prisutan bez obzira na doba godine. Najčešće je povezan s vremenom provedenim ispred ekrana. Na skali od jedan do pet kategoriziramo ga ocjenom jakosti od jedan do tri.

X LAB PRVI PUT U HRVATSKOJ: VIŠE OD 2,2 MILIJARDE LJUDI IMA NEKU OD OVIH BOLESTI, A SVAKA DRUGA MOŽE SE SPRIJEČITI. VODEĆI HRVATSKI LIJEČNICI OTKRIVAJU KAKO!

Budući da se simptomi na očima povezani s alergijama mogu predvidjeti s obzirom na sezonsku pojavu alergena, možemo li ih spriječiti?

Koristan je savjet pratiti peludni kalendar cvata za kontinentalnu i mediteransku Hrvatsku, koji je dostupan na stranicama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Preporuka je početi s aktivnim kapanjem specifičnog lokalnog antialergijskog lijeka u kapima za oči bez konzervansa dvaput po jednu kap sedam do deset dana prije očekivanog cvata alergena, dakle u pravo vrijeme i prije razvoja bolesti. Umjetne suze bez konzervansa, ali pojačane viskoznosti, kao i umjetne suze bez konzervansa za ublažavanje simptoma alergije, dobro je kapati dnevno za ispiranje i razrjeđivanje alergena, i to hladne iz frižidera zbog efekta vazokonstrikcije. Važne su i higijenske mjere poput umivanja, tuširanja, pranja kose, držanja kose u repu ili odmaknute od lica jer tako uklanjamo ili smanjujemo doticaj s alergenima. Sami možemo paziti i na unos alergena u prostor u kojem živimo ili radimo ostavljanjem obuće i odjeće izvan dosega klime, vjetra ili vlage. Preporuka je i redovna promjena jastučnice, kao i nošenje zaštitnih naočala kod vjetrovitog vremena zbog unosa alergena i pojačane evaporizacije prednje površine oka. Uz vjetar i pojačano isušivanje oka, alergeni lakše prodiru u oči.

Što se događa s našim očima i kako si pomoći ako osjećamo bol?

Bol u oba oka, po tipu probadanja ili bockanja, kod suhog je oka najprisutnija ujutro tijekom kod buđenja ili u bilo koje doba dana kao posljedica intenzivnog rada na računalu, gledanja u mobitel i ostale ekrane te smanjenog treptanja. Kod suhog oka pojavljuje se neugodna i iznenadna bol i prilikom buđenja usred noći.

Kod alergijskog sezonskog konjunktivitisa bol je obostrano neugodna i konstantna bez obzira na doba dana ili noći.

Savjet je koristiti gušće umjetne suze, viskoznijeg tipa, prije spavanja ili gel za nadoknadu vodenog dijela jer noću ne trepćemo i ne mogu se izlučivati vlastite suze. Suzenje oka može biti jako naglašeno kao prva reakcija obrane i kao sinergijski pojačan odgovor na dvije bolesti istovremeno. Takve su suze manje koncentracije, pa su i manje vrijedne u vlastitoj obrani oka, a količinski smanjuju i vidnu oštrinu te kvalitetu dnevne radne rutine.

Brzo i efikasno rješenje za probleme suhog oka su umjetne suze. Proizvodi Vizol S nude različita rješenja za problem suhog oka, a uz pomoć kratkog testa na web stranici možete otkriti svoj idealan proizvod. Svi su Vizol S proizvodi bez konzervansa, što je jako važno jer konzervans može izazvati iritaciju oka.

Koristan savjet: treba voditi računa o tome koliko trepćemo i koliko smo vremena proveli ispred ekrana uz smanjeno treptanje jer pri fokusiranom radu zaboravimo treptati. Ako nosite leće, preporuka je koristiti meke silikon-hidrogelne leće, po mogućnosti sa zaštitom od plavog svjetla.

Kako si pomoći kod peckanja i crvenila oka?

Pečenje ili peckanje javlja se posljedično kod suhog oka i alergijskog konjunktivitisa, a kod preklapanja bolesti je pojačano i javlja se uz jako crvenilo oba oka. Preporuka je koristiti umjetne suze jačeg viskoziteta i zaštitni gel navečer.

Crvenilo je kao simptom dominantno kod sezonskog alergijskog konjunktivitisa oba oka sve do crvene boje, a kod suhog je oka u svim lakšim slučajevima boja roza do crvenkasta, osim kod teških oblika suhog oka, koje nerijetko zahtijeva i liječenje citostaticima u pripravku očnih kapi ili kortikoidnu terapiju. Savjet je liječiti uzročno-posljedično, a ne simptomatski jer je uvijek moguća i skrivena bakterijska ili virusna infekcija očiju s mogućim posljedicama po njihovo zdravlje. Svakako odmorite oči od korištenja kontaktnih leća i prestanite upotrebljavati šminku i ostalu kozmetiku.

Poznavanje i praćenje vlastitih navika, kao i znanje o sezonskim alergijama i pojavi alergena, te preventiva najvažniji su za smanjenje simptoma obje bolesti očiju.

Vodeći hrvatski stručnjaci otkrivaju kako spriječiti svaku drugu bolest oka

Prvi put u Hrvatskoj 12 vodećih stručnjaka X Laba, expert research huba JGL-a, analizira za vas najnovija istraživanja i, primjenjujući holistički pristup otkriva kako se kvalitetno brinuti za zdravlje očiju i zašto je to važno za naše cijelo tijelo. Vodeći oftalmolozi, neurolozi, endokrinolozi, psihijatri, reumatolozi, otorinolaringolozi, estetski kirurzi, obiteljski liječnici, farmaceuti i inženjeri donose što nam sve mogu otkriti suhe oči i koje simptome ne treba zanemariti, kako su oči povezane s imunitetom i kako imati svjež i bistar pogled svaki dan.

Pročitaj više!

Ugledna neurologinja otkriva najčešću glavobolju te kakve probleme radi našim očima

Oko je povezano s neuromišićnim strukturama u očnoj šupljini te čitavom dužinom vidnog puta sa središnjim i autonomnim živčanim sustavom. Zato brojne neurološke bolesti mogu imati i oftalmološke simptome. Na koje simptome treba posebno obratiti pozornost? Za X Lab JGL-a analizira ugledna neurologinja s KBC-a Zagreb prof. dr. Marija Bošnjak Pašić. Evo što učiniti ako osjetite dvostruki vid koji se može pojaviti na jednom ili oba oka.

Pročitaj više!

Evo zašto imamo umorne ili crvene oči, stručnjakinja za lijekove otkriva najvažnije vitamine za zdravlje oka

Simptomi kao što su umorne oči, peckanje, osjećaj stranog tijela ili pijeska u očima, povremeno crvenilo, suzenje, svrbež ili povećana osjetljivost oka često su povezani s boravljenjem u klimatiziranim prostorima, nošenjem kontaktnih leća, iritacijom od šminke, vjetrom ili dugotrajnim gledanjem u različite ekrane. Evo kako si olakšati, a doznajte i koji vitamini mogu povoljno utjecati na zdravlje očiju.

Pročitaj više!

Poznati reumatolog tumači što nam sve mogu otkriti suhe oči i koje simptome ne treba zanemariti!

Ne treba zanemarivati simptome i znakove na očima jer su neke od najučestalijih upalnih reumatskih bolesti povezane upravo s bolestima očiju. Tijelo je cjelina - simptomi i znakovi na bilo kojem organu mogu upućivati na bolest nekog drugog organa, pa tako i oči otkrivaju ili pomažu u otkrivanju nekih koštanih bolesti. Koje su bolesti povezane uz simptom suhog oka za X Lab JGL-a analizira dr. Šime Mijić, vodeći hrvatski fizijatar reumatolog i član Američkog društva za reumatologiju.

Pročitaj više!

Utjecajni psihijatar s Rebra tumači je li oko doista ogledalo duše i zašto se važno brinuti o zdravlju očiju

Čak 90 posto informacija iz naše okoline primit ćemo preko očiju, a istodobno će oči ljudima u našoj okolini otkriti mnogo o nama. Oči prenose nevjerojatnu količinu kompleksnih društvenih i emocionalnih informacija. Prema istraživanjima koja istražuju vezu očiju, neurološkog i psihološkog sustava, utvrđeno je da način na koji gledamo može otkriti neke segmente naše ličnosti, kao i da oči mogu otkriti naše trenutno mentalno stanje. Je li oko doista ogledalo duše analizira prof. dr. Darko Marčinko. Predstojnik Klinike za psihijatriju i psihološku medicinu KBC-a Zagreb.

Pročitaj više!