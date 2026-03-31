U doba kada je rast cijena svakodnevna tema, evo kako kupovati pametnije

Inflacija, rast cijena, planiranje kućnog budžeta do posljednjeg eura… Pametna potrošnja danas nije tema za ekonomsku rubriku, nego dio svakodnevice. Gotovo svi smo barem jednom stajali pred policom i zapitali se: kupujem li stvarno kvalitetu ili samo dobro zapakiranu priču?

Danas više nego ikada želimo dobar omjer cijene i kvalitete. Ne tražimo nužno najjeftinije, nego ono što opravdava cijenu. Proizvod koji je ukusan, pouzdan i vrijedan novca koji smo zaradili. Plaća je često raspoređena i prije nego što sjedne na račun na režije, kredit, vrtić, gorivo... Prostora za pogreške u košarici jednostavno nema.

Kako se snaći među velikim obećanjima

S druge strane, nemamo ni vremena proučavati svaku deklaraciju. Sitna slova, sastavi, porijeklo… Kupnja bi trebala biti brza, ali i sigurna. A onda dolaze akcije, postoci, oznake “najniža cijena”, “posebna ponuda”. Crvene etikete i veliki natpisi obećavaju uštedu, ali često ostavljaju pitanje: je li ovo zaista povoljnije ili samo tako izgleda?

Foto: Shutterstock

Uspoređivanje cijena po kilogramu i analiziranje deklaracija lako pretvori običnu kupnju u zadatak analize tržišta. Zato kupci danas traže jasnu potvrdu. Traže dokaz, odnosno pokazatelj da proizvod doista nudi najbolju vrijednost za novac. Upravo zato u snalaženju među brojnim proizvodima pomaže Kaufland sa svojim odjelima koji nose „Best Buy Award“ certifikate.

Što ustvari znači „Best Buy Award“ certifikat?

Ta oznaka predstavlja jednostavnu i jasnu potvrdu da su proizvodi na tim odjelima, prema mišljenju stvarnih kupaca, prepoznati kao najbolji omjer cijene i kvalitete. Umjesto da uspoređujemo sitna slova i računamo cijene po kilogramu, možemo se osloniti na procjenu temeljenu na istraživanju i iskustvu potrošača. Tako kupnja postaje brža, sigurnija i manje stresna, bez nepotrebnog nagađanja i dvojbi.

„Best Buy Award“ certifikate dodjeljuje međunarodna organizacija ICERTIAS sa sjedištem u Zürichu, na temelju istraživanja provedenog među kupcima koji su na uzorku od 1200 sudionika ocijenili proizvode kao najbolji omjer cijene i kvalitete.“

Foto: Shutterstock

To znači da iza te oznake stoji konkretno iskustvo potrošača, a ne samo marketinška poruka. Kada na odjelu vidite „Best Buy Award“, odluka je jednostavnija. Manje vaganja, manje dvojbe, ali zato više sigurnosti da ste izabrali dobro.

Ovakav pristup najviše ima smisla kod proizvoda koje kupujemo gotovo svaki dan: svježe meso, svježe voće i povrće. To su namirnice koje redovito završavaju na našem stolu i koje biramo češće nego bilo što drugo iz trgovine. Važna nam je svježina, okus i kvaliteta, ali isto tako i osjećaj da nismo platili više nego što treba. Ukratko, želimo dobar proizvod po poštenoj cijeni.

Foto: Shutterstock

Istraživanje provedeno među pripadnicima Generacije Z (uzrast od 18 do 28 godina) pokazalo je da Odjel svježe voće i povrće u Kauflandu ima najbolji omjer cijene i kvalitete. Upravo na temelju spomenutog istraživanja, Kaufland je dobio „Best Buy Award“ GEN Z 2025/2026 u toj kategoriji (kao što mu i samo ime govori).

Foto: PROMO

Mišljenje Generacije Z posebno je relevantno jer je riječ o generaciji koja uspoređuje cijene, istražuje porijeklo proizvoda, prati recenzije i ne pristaje na površne marketinške poruke. Oni traže transparentnost, kvalitetu i održivost, ali i razuman odnos cijene i onoga što dobivaju zauzvrat.

U Kauflandu je dostupno više od 80 vrsta voća i više od 150 vrsta povrća, što znači ukupno više od 240 proizvoda iza kojih stoji više od 80 dobavljača. Uz to, Kaufland kontinuirano širi BIO asortiman, koji trenutno obuhvaća više od 30 proizvoda voća i povrća. Time kupcima nudi još veći izbor svježih namirnica za one koji biraju organski uzgoj i žele dodatnu sigurnost u kvalitetu proizvoda.

Kupnja bez dilema i bez nagađanja

Osim priznanja Generacije Z za svježe voće i povrće, u Kauflandu postoji još nekoliko odjela koji nose certifikate „Best Buy Award“, a samo neki od njih su odjel za svježe meso s „Best Buy Award“ GENERAL 2025/2026 certifikatom te odjel za delikatese s „Best Buy Award“ GENERAL 2025/2026 certifikatom. To znači da su ti odjeli s tim proizvodima, prema rezultatima istraživanja provedenog među potrošačima starijima od 18 godina, prepoznate kao najbolja vrijednost za novac. Drugim riječima, riječ je o potvrdi koja nadilazi generacijske preferencije i pokazuje da vrijednost prepoznaju kupci različitih navika, potreba i životnih faza.

Upravo zato „Best Buy Award“ certifikati u Kauflandu daju dodatnu sigurnost, osobito kada je riječ o proizvodima koje kupujemo redovito, poput svježeg mesa i delikatesa. To su namirnice koje se često nalaze na našem jelovniku i kod kojih ne želimo pogriješiti. Kada znamo da su, prema mišljenju stvarnih kupaca, prepoznate kao dobar omjer cijene i kvalitete, lakše ih biramo bez dugog premišljanja. Takva potvrda daje mir jer znamo da ne biramo naslijepo, nego na temelju iskustva drugih potrošača.

Foto: Shutterstock

U ponudi odjela svježeg mesa u Kauflandu, koja uključuje perad, junetinu i svinjetinu, od 53 proizvoda čak 40 dolazi od hrvatskih proizvođača. Uz potvrđenu vrijednost za novac, kupci tako dobivaju i ono što im je sve važnije, a to je sigurnost domaćeg podrijetla i priliku za davanje podrške lokalnim dobavljačima.

Foto: PROMO

U vremenu kada svaka stavka u kućnom budžetu ima svoje mjesto, kupnja više nije impulzivna nego promišljena odluka. Ne tražimo savršeno, nego razumno. Ne tražimo najskuplje, nego ono što vrijedi. Zato je važno imati jasan orijentir.

„Best Buy Award“ certifikati u Kauflandu kupcima daju upravo to, potvrdu da je proizvod, prema mišljenju stvarnih potrošača, prepoznat kao dobar omjer cijene i kvalitete. Manje dileme pred policama u trgovini, manje nagađanja i više sigurnosti da ste izabrali pametno. Jer pametna kupnja danas ne znači odricanje, nego informirani izbor. A kada iza tog izbora stoji potvrda kupaca, odluka postaje jednostavnija i sigurnija.

Sadržaj je nastao u suradnji s partnerom Kaufland.