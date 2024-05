Odgovori su bili šaroliki - od onih emotivnih do humorističnih. No kako se stručni žiri Net.hr-a (koji čini social media tim) morao odlučiti za tri najbolja, odlučili su se za tri Marine!

Njihova imena i odgovore donosimo u nastavku, a sretne dobitnice molimo da se jave u inbox na Facebooku kako bismo im mogli dostaviti poklon paketiće.

Marina Jurlina

Toliko tema, toliko riječi,

ne mogu dočekati kad mogu ti reći,

pričamo o svemu, uz šalicu kave,

pričamo o sreći, nabrajamo jade,

kako nam je u duši, to ona druga znade.

Kad kava zamiriše, ko da nemir briše,

jedna od druge jedva dođemo do riječi,

uz kavu se i pokoja uspomena piše,

kava s mlijekom, to je ravno sreći.

Davorka Mattina

Marina Novak Marčec

Najviše volim popiti kavicu sa svojom kćeri,

a Franck kavica je baš po našoj mjeri.

Okus je fenomenalan,miris savršen,

nevjerojatno kako djeluje kada je čovjek snen!

Zato uz kavicu se mi lijepo družimo,

jedna drugoj podršku pružimo,

smijemo se, pjevamo i filmove gledamo,

da nam idilu pokvari, nikome nedamo,

jer moja studentica nije stalno kod kuće,

pa kad je prilika, uživamo u blagodati kavice vruće!

Želimo iskoristiti svaki trenutak,

smjestiti se u naš caffe kutak,

i tad i ptičice na grani znaju

da smo Nadja Novak i ja u našem predivnom raju!

Marina Make Up

Kažu da su se uz kavu mnogi prijatelji pomirili i obitelji izgladili nesuglasice ali i da su se mnoge ljubavi rodile.

Te 2018. godine sam otputovala kod nasih prijatelja na sjever Njemačke i uživala u ljepotama netaknute prirode,gastronomije i povijesti tih malih gradića koje leže na mnogim rijekama.

Kako sam veliki kavopija osim ispijenih kava u njihovom toplom domu željela sam upoznati i neke kavane da uživam u nekim nepoznatim prostorima bogatih okusa i mirisa i spoznati te neprocjenjive trenutke na putovanjima koji nam svima trebaju.

Ja i prijateljica Hildegard smo otišli po njenim riječima u najposebniju kavanu u malom gradicu u blizini Triera. Kad smo došli tamo, ja sam ostala bez teksta.

To je uistinu najposebnije mjesto koje sam ikad vidjela.

Kavana je uređena sa mlincima za kavu, a izlog uređen sa svim mogucim razlicitim kavama koje postoje.

Osoblje je bilo odjeveno u tradicionalnu odjeću iz prošlosti dok je na gramofonu svirala glazba iz nekog drugog vremena.

Zidove su krasili ukrasni porculanski tanjuri oslikani sa motivima djevojcice i djecaka,bicikl u prirodi i obiteljski portreti kao i pejsaži.

Uz kavu se posluživao njihov tradicionalni Kaschenkuchen kolač s limunom i posut vanilin šećerom.

Uz čaroban okus kave, drustvo moje drage prijateljice i komadic tog kolača zatvorila sam oči i otputovala u vremenoplov nekih drugih ljepsih vremena.

Za mene nezaboravno iskustvo kojeg se sjecam vrlo rado i dan danas. A za sve je zaslužna upravo ona ta prava kava. A ovo ljeto Hilda dolazi k meni i zajedno ćemo uzivati u mirisima borova, ljetnim doživljajima, Franck kavi.

Zato jer najbolji okus zaslužujemo svi Ana Mršić

Čestitamo sretnim dobitnicama!