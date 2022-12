Na Advent Runu koji se održao prošle nedjelje u Zagrebu među tisućama natjecatelja bio je i trener Edo u pratnji svoje bolje polovice koji je trčao stazu od 5 kilometara. "Ja sam prezadovoljan! Imao sam danas veliku podršku, moja supruga mi je određivala tempo, baš si je dala truda da me umori!", rekao je Edo te otkrio što kaže njegov Fitbit: "Trebalo mi je 28 minuta i kaže da sam jako umoran!"

S njim smo razgovarali nakon utrke, ali i otkrili nešto više o tome koliko je trčanje zdravo te kako se pripremiti za ovakve događaje.

"Kao klinac nisam baš bio od nekog dugotrajnog trčanja, pogotovo to nisam volio na pripremama za svaku novu rukometnu sezonu, ali kako starimo tako usvajamo neke nove navike pa sam tako i ja počeo trčati. Moram priznati kako mi je postalo jedno od najdražih aktivnosti, a pogotovo zimi pa mi se učinilo logičnim da se ove godine i prijavim. Zadnjih par godina sam počeo pohoditi utrke, ali za sad samo ove kraće dionice", kaže Edo te s osmijehom na licu dodaje: "Tko zna, možda se odlučim i za maraton jednog dana."

Priprema se može odraditi i u teretani

Na pitanje kakav trening treba biti za nekog tko bi također volio sudjelovati u utrkama, makar na kraće staze, Edo otkriva: "Svakako ne bi trebali isključivo trčati, već uložiti vrijeme i energiju u trening u teretani gdje će razvijati mobilnost, snagu i izndržljivost. Nedavno sam imao klijenta koji nikad nije ozbiljnije trčao, pa smo većinu priprema za 10 km utrku odradili u teretani. Uvjerio sam se kako bez dobre temeljne pripreme i učenja tehnike, trčanje na duže dionice može biti itekako kontraproduktivno pa treba paziti kod programiranja takvih aktivnosti", kaže Edo koji ponedjeljkom, srijedom i petkom vodi progresivne Homefit online treninge.

No, osim treninga, valja naglasiti da se trčanje smatra jednom od najprirodnijih fizičkih aktivnosti, a njegove dobrobiti su brojne. Od toga što je dobro za srce i pozitivno utječe na naše cijelo tijelo i držanje, utječe pozitivno i na naše mentalno zdravlje. Naime, mnogi trkači koji uživaju u tome da sami trče imaju prostora i vremena za introspekciju, ali i 'pražnjenje mozga' nakon hektičnog radnog dana ili tjedna.

Programiranje treninga uz pametni sat

A programiranje treninga o kojem trener Edo priča zapravo je poseban trening pripreme. Recimo, prve treninge provedite izmjenjujući intervale trčanja s intervalima hodanja, a ovisno o kondiciji, možete početi tako da trčite jednu minutu pa hodate jednu minutu dok ne istrčite zadanu dnevnu kvotu. Naravno, ako se želite pridružiti progresivnom treningu s trenerom Edom, uvijek se možete uključiti na Homefit platformu.

Kombinacijom treninga i trčanja, kroz vrijeme povećat će se i vaša kondicija, a time i produžiti trajanje trčanja i hodanja dok naposljetku ne dođete do svog postavljenog cilja, recimo 5 ili 10 kilometara. Treneru Edinu Mehmedoviću, koji je kineziolog i koji radi kao osobni trener već 20 godina, u tome pomaže i njegov pametni sat, Fitbit Sense 2.

"Nije realno da će netko moći programirati bilo kakav plan i program bez takve podrške. Fitbit aplikacija je idealan partner u takvim situacijama. Prateći sve relevantne podatke za vrijeme i nakon aktivnosti mogu lakše programirati sve daljnje akcije u svrhu postizanja rezultata koje priželjkujem. Kako za sebe, tako i za svoje klijente", objašnjava.

Naposljetku, kad mislite da ste mentalno i fizički spremni za utrku, nemojte se forsirati da vam cilj prve utrke bude neki određeni rezultat već to da dođete do cilja. Prije same utrke otrčite par stotina metara, dobro se istegnite i zagrijete te nemojte jesti najmanje pola sata prije početka. I naravno, ako osjetite da ne možete trčati cijelu rutu, nemojte osjećati grižnju savjesti već usporite, hodajte, dajte si vremena da dišete prije nego opet počnete trčati.

