Edin Mehmedović magistar je kineziologije i osobni trener. Iako je kao 10-godišnji dječak trenirao rukomet i sanjao olimpijsku medalju, nakon rukometne karijere usredotočio se na ulogu trenera, fitness i teretanu. Edin je u svojoj dugogodišnjoj trenerskoj karijeri bio osobni trener mnogim poznatim osobama, a njegova stručnost i kompetentnost svima je postala očigledna nakon što su vidjeli kakav je trener i čovjek prema kandidatima “Života na vagi”.

Tijekom proteklih sezona showa mnogi su ga zbog stručnosti i karizme zavoljeli te poželjeli da upravo Edo bude njihov trener i motivator, a sad im je to i omogućeno! Naime, Edin je pokrenuo Homefit by Edo online program treniranja.

‘Imao sam sreću da iskustvo skupljam na najboljim mjestima’

Svoju karijeru počeo je prije 20 godina, a kroz taj period stekao je bogato znanje i iskustvo. "Sad kad malo bolje razmislim, to mi se čini jako puno. Kao da sam jučer krenuo na faks, te kao student počeo skupljati svoje prve sate po zagrebačkim fitness centrima. Imao sam stvarno puno sreće da sam iskustvo stjecao u najboljim i najljepšim klubovima, počevši od hotela Esplanade gdje sam radio u jednom ekskluzivnom wellness centru. Da ću se ovim poslom baviti profesionalno, shvatio sam nakon završetka Kineziološkog fakulteta, kad sam počeo raditi u World Class health clubu gdje sam dogurao do pozicije koordinatora osobnih trenera. Do danas, to razdoblje pamtim kao najplodnije kad je moj osobni razvoj u pitanju", otkriva simpatični trener.

A među brojnim klijentima koje je imao, našli su se i neki iz javnog života. Na pitanje kako planira treninge za svoje klijente, javne i privatne, objašnjava iskreno: "Taj proces zahtjeva poznavanje osnovnih kinezioloških transformacija, iskustvo rada s ljudima različitih profila, te samopouzdanje. Da pojasnim, kako bi mogao regulirati intenzitet i opterećenje treninga treba mi teorijsko ali i praktično znanje, koje dolazi s iskustvom. S iskustvom dolazi i samopouzdanje da vjeruješ u proces, ali i osjećaj da u datom trenutku spremno gurneš osobu u nepoznato kako bi mogla osjetiti napredak i počela ti vjerovati."

'Homefit je moj dosanjani san'

Nakon 20 godina karijere, napokon je realizirao svoju veliku želju, a to je da pokrene program online vježbanja. No, za Homefit kaže da je drugačiji od drugih online programa, a objašnjava i zašto: "Homefit je moj dosanjani san, o kojem sam maštao već nekoliko godina. Satkan je od po meni najbitnijih sastojaka kako bi osobi koja želi promjenu to i omogućio. Prvo, treninzi su uživo što će svakom tko trenira pružiti jedan osjećaj odgovornosti kao da ima dogovor sa svojim trenerom u točno određeno vrijeme. Progresivnog je karaktera, kako bi svatko osjetio napredak po završetku programa", kaže Edo te dodaje: "Posjeduje i plan prehrane, kojeg su složile moje prijateljice Karmen i Tena, nutricionistice s ogromnim iskustvom na ovom polju. I po meni najbitniji čimbenik, Homefit je mjerljiv. U suradnji s Fitbitom možemo pratiti svakog tko trenira te nosi Fitbit sport tracker ili pametni sat na ruci prilikom treninga."

'Smatram kako je idealna težina samo osjećaj u kojem se nalazimo ponekad'

U ovim izazovnim vremenima težimo brzim i jednostavnim rješenjima, a

jedno tako je i Homefit by Edo program online vježbanja koje je osmislio. Stoga nam je otkrio na koji način koristi gadgete ili aplikacije koji mu pomažu oko organizacije i optimizacije vremena, privatnog života i samih treninga. “Moderna vremena traže moderna riješenja. Ako nismo u korak sa trendovima, gubimo bitku i jedan od najvažnijih elemenata života, a to je vrijeme. Kako bi ga uštedjeli trudimo se organizirati život čim kvalitetnije”, kaže Edo koji to sve mjeri preko Fitbita i njegove aplikacije.

Otkriva i kako planira treninge za sebe. "To zaista ovisi o razdoblju u kojem se nalazim. Međutim, jedno je sigurno, uvijek pratim svoje treninge preko spomenute aplikacije. Volim pogledati feedback nakon treninga, kako bi mogao planirati svoju sljedeću aktivnost."

Kako smo tijekom razgovora s Edom na njegovoj aplikaciji vidjeli da, između ostalog, među ciljevima i zadanu idealnu težinu od 95 kilograma, pitali smo ga koja je njegova 'formula' za izračun te težine. No, Edin je stručno objasnio da takve brojke nisu univerzalni već individualni izračuni. "Smatram kako je idealna težina samo osjećaj u kojem se nalazimo ponekad. Taj broj na vagi, ako ste na to mislili, ne mora uvijek biti isti. Kad je osoba fizički aktivna, umjereno se hrani i osjeća se dobro u svojoj koži vjerujem kako se nalazi na idealnoj težini", objasnio je kineziolog i trener.

'Presretan sam i ponosan da je ekipa iz Fitbita prepoznala moj rad'

Otkrio je i na koji način mu zadavanje takvih ciljeva pomaže da ostane agilan u treniranju. "Najviše mi pomaže slušati svoje tijelo. Zakoračio sam u četrdesete i kad bi trenirao kao što sam to činio prije 20 godina, ne bi dobro završilo. Svakako mi to iskustvo pomaže da znam prepoznati taj osjećaj kad mogu i trebam podignuti intenzitet treninga, kako bi osjećaj nakon bio isti kao prije 20 godina", kaže iskreno.

A na pitanje zašto baš Fitbit, daje svoje stručno objašnjenje: "Kako svakodnevno pratim zbivanja na fitness tržištu, kad sam pročitao da je Google kupio Fitbit odmah sam se bacio na detaljnije istraživanje. Znao sam već otprije da Fitbit ima odličnu aplikaciju, a onda su me zainteresirali i njihovi pametni satovi. Kad tehnologiju usmjeriš u svoj osobni napredak i razvoj onda stvaraš pretpostavke za dobro uravnotežen život i sreću. Presretan sam i ponosan da je ekipa iz Fitbita prepoznala moj rad, te se radujem svim budućim zajedničkim projektima!"

Sadržaj donosimo u suradnji s partnerom Fitbitom!