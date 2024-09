Tražite novi posao i novi početak? Irska vam nudi sve to i još mnogo više

Jedna irska kompanija već 10 godina u našu zemlju stiže u potragu za vozačima, trgovcima i skladištarima ..i uvijek odlaze zadovoljni. Čime Irska privlači hrvatske radnike, osim plaćama, provjerila je Dragana Eterović.

Od skladišnog radnika, trgovca do vozača C i CE kategorije, sve to traži irska kompanija Musgrave, vodeća irska kompanija u sektoru maloprodaje, veleprodaje i usluživanja hrane. Upravo ovih dana u Hrvatskoj su u potrazi za radnicima, a na razgovor za posao je na Dane otvorenih vrata u Splitu stigla i studentica Iva Šimić.

Solidne plaće bez obzira na stručnu spremu

„Ja sam studentica i radila sam administrativne poslove u jednoj turističkoj agenciji gdje je okruženje bilo odlično, ali plaće su takve kakve jesu, ne prate inflaciju i previše je obaveza koje se trebaju podmiriti i premalo novca“, objasnila je Iva svoju odluku za odlaskom na život i rad u Irskoj. Kako sama kaže, Iva je za početak voljna prihvatiti bilo koji posao, ali plan joj je otići u Irsku kako bi napredovala.

„Plan je studirati i raditi, dosta veliki plan i dosta opterećeno, ali ako mi se otvaraju takve opcije kakve mi se otvaraju ja sam i previše voljna da idem i žrtvujem slobodnog vremena par godina, i da svoj život postavim na neku dobru stranicu“, kaže Iva.

Irska kompanija Musgrave i za mjesta koja ne traže visoku stručnu spremu nudi solidne plaće. Primjerice, mjesečno za vozače plaća je prosjeku između 3 i pol i 5 i pol tisuća eura neto, a radnici koji žele raditi mogu zaraditi i osjetno više kroz plaćene prekovremene i bonuse.

„Plaća za radnika u skladištu u dnevnoj smjeni je otprilike oko 30 do 33 tisuće, za noćnu smjenu 38 do 40 tisuća, a za vozače se kreću od 44 do 65 tisuća godišnje. Dakle, pristojne plaće“, istaknula je Dawn Nuget, menadžerica za ljudske resurse irske kompanije.

U ovoj irskoj kompaniji su itekako svjesni i problema s pronalaskom smještaja s kojim se suočavaju mnogi ljudi koji se odluče preseliti u Irsku, stoga su i na tom području odlučili izaći u susret svojim zaposlenicima. „Nudimo im smještaj dokle god rade god nas, a prvih šest tjedana ni ne plaćaju taj smještaj“, istaknula je naša sugovornica Dawn Nuget.

Zašto odabrati Musgrave?

Od ostalih beneficija, predstavnici tvrtke Musgrave dolaze dočekati svoje zaposlenike u zračnu luku, a radnici će dobiti i povrat novaca koji su potrošili na zrakoplovnu kartu kada su prvi put došli u Irsku. Nadalje, Musgrave svojim radnicima pomaže i sa svim administrativnim obavezama, od rješavanja PPS broja te otvaranja bankovnog računa.

Važno je istaknuti i da svi zaposlenici u tvrtki Musgrave potpisuju ugovor na puno radno vrijeme, uz standardizirane radne uvjete, ostvaruju pravo na bonuse na plaću i plaćeni prekovremeni rad te prijavu na mirovinski i zdravstveni sustav.

Musgrave svojim zaposlenicima pruža mogućnost napredovanja i edukacija u sklopu radnog mjesta, besplatno učenje engleskog jezika, subvencionirane cijene hrane unutar kantine te korištenje EAP-a (Employee Assistance Program) besplatnog savjetovanja koje obuhvaća razne aspekte života, uključujući kupnju kuće, podizanje kredita, upisivanje fakulteta ili dodatno usavršavanje. EAP uključuje i mogućnost besplatnog korištenja digitalnog liječnika 7 dana u tjednu.

Od ostalih beneficija, Musgrave svojim radnicima pomaže sa svim administrativnim poslovima, čak i oko upisa djece u škole ili vrtiće, osiguravaju tečajeve engleskog, sve kako bi im se izazovan period tranzicije i prilagodbe na novo okruženje prošao što jednostavnije i lakše.

“Nakon određenog perioda 6 mjeseci ili godinu dana tko želi napredovati s pozicije skladišnog radnika može tijekom akademije postati vozač C, a potom i vozač CE kategorije“, istaknula je Antonela Krijan, djelatnica u ljudskim resursima irske kompanije Musgrave.

„Ja bih samo htjela naglasiti da iako možda nemaju iskustva i nisu sigurni je li ovo za njih, mi smo ti koji smo voljni pružiti tim ljudima iskustvo i pomoći im da napreduju i da se ostvare u tim životnim poljima“, dodala je Dragica Majić, djelatnica u ljudskim resursima irske kompanije Musgrave.

Prijavite se već danas!

Ovih dana, tijekom održavanja Dana otvorenih vrata u Zagrebu, Rijeci i Splitu obavili su oko stotinjak razgovora, a nadaju se da su upravo ovdje našli svoje nove zaposlenike.

U slučaju da niste bili u mogućnosti prisustvovati Danima otvorenih vrata, svoju prijavu možete poslati putem portala MojPosao, a prijave traju do 22. listopada.

Nakon što zaprimimo vaš životopis, kontaktirat ćemo vas po završetku prijava kako bi dogovorili video intervju i upoznali se.