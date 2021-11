U ovim jesenskim danima već smo se polagano naviknuli na to da su dani kraći i prohladni, manje je sunca, a mi sve više vremena provodimo u zatvorenim prostorima. Jednako tako, u ovo doba godine mnogi osjete pad energije pa manje pazimo što jedemo i manje se krećemo. Samim time, održavanje dobre forme može djelovati kao pravi izazov. No, to zaista nije toliko teško kao što na prvi pogled može izgledati. Prvi korak je pravilna prehrana. Iako i danas mnogi zanemaruju važnost pravilne prehrane, ono što jedemo snažno utječe na naš organizam u cjelini, zdravlje, formu, raspoloženje i imunitet. Iz tog razloga, dobro je svako malo razmisliti što i koliko jedemo te povesti računa o tome što se svakodnevno nalazi na našem tanjuru.

Konzumirajte zeleno povrće i mnogo voća

U osnovi svake pravilne prehrane je unos optimalnih omjera zdravih ugljikohidrata, povrća i voća, kvalitetnih bjelančevina i masnoća. No, jednako je važno poštovanje sezonalnosti namirnica koje konzumiramo. U ove jesenske dane u svoj jelovnik trebamo uključiti što više korjenastog povrća, zelja, kelja, raštike, batata, buče. Čips i slatkiše nastojte zamijeniti zdravim grickalicama i opskrbite se suhim voćem i miksevima orašastih plodova poput badema, lješnjaka, indijski oraščići, pistacije koji su puni vlakana, proteina i zdravih masnoća. Ne zaboravite na gljive koje su odličan izvor vitamina B i D, mogu se pripremati na mnogo različitih načina i odličan su prilog mesnim jelima. Ne zaboravite na voće! Jesen je sezona divnog voća bogatog vitaminima i antioksidansima. Sada se svugdje mogu pronaći mandarine, naranče, limuni, nar, grejp i kruške, pa iskoristite ove blagodati prirode i opskrbite svoj organizam prijeko potrebnim resursima koji aktivno sudjeluju u održavanju dobrog zdravlja.

Ne zaboravite na vitamine i minerale

Iako dodaci prehrani nisu nadomjestak zdravoj prehrani, preporučuje se njihovo redovito uzimanje jer su dobro pojačanje u danima kada ipak ne uspijevamo pripremiti optimalne obroke kojima ćemo unijeti sve što našem organizmu treba. I dodatke prehrani treba prilagoditi godišnjem dobu, osobito jer nam u sezoni jesen/zima neki nutrijenti potrebniji nego u drugom dijelu godine. U prvom redu, riječ je o vitaminu D jer nedostatak izlaganju sunčevoj svjetlosti dovodi do smanjenja njegove količine u našem organizmu. Taj ćemo nedostatak lako primijetiti po osjećaju umora, bezvoljnosti i opće slabosti. U ovom razdoblju treba paziti i na dovoljan unos vitamina C koji jača imunološki sustav i pomaže organizmu u obrani od bolesti. Svakako vodite računa da uzimate dovoljne količine željeza koje sprječava slabokrvnost te magnezij, važan mineral koji sudjeluje u stvaranju energije i iznimno je bitan za dobro funkcioniranje živčanog, endokrinog i kardiovaskularnog sustava.

Ostanite u formi

Odvojite vrijeme za vježbanje i šetnje. Nemojte odmahnuti glavom i opravdanja za fizičku neaktivnost tražiti u vremenskim prilikama i neprilikama kao što su niske temperature, naoblaka i povremena kiša. Toplo se obucite i izađite u šetnju. Uživajte u bojama jeseni i odlasku u prirodu jer je to najjednostavniji način da se razgibate, očuvate kondiciju, napunite baterije i da se osjećate poletnije i bolje. Izlazak u šetnju ili park predstavite si kao vrijeme koje posvećujete sami sebi i svojem zdravlju. Iskoristite to vrijeme za lagane vježbe istezanja koja vam neće oduzeti mnogo vremena, a blagodati takvih aktivnosti ćete osjetiti vrlo brzo. Redovito vježbajte. Na internetu možete pronaći video tutoriale koji će vam pomoći da probudite motivaciju i ispravno izvodite sve vježbe. Bez obzira na to jeste li više tip za jogu, fitness ili aerobik, sve to možete iz udobnosti vlastitog doba, potrebno je samo malo organizacije u vremenu i prostoru i dobre volje.

Brinite se o sebi i svojem zdravlju

Osim pravilne prehrane i tjelovježbe, za zdravlje i dobru formu potrebna je redovita briga o zdravlju kroz preventivne preglede zdravstvenih stručnjaka. Redovni sistematski predmeti jedan su od ključnih alata za prevenciju bolesti i pravovremeno reagiranje u slučaju da postoji mogućnost razvoja bolesti. Svjesni smo da se na redovne specijalističke preglede na uputnicu može čekati mjesecima, ponekad i do dvije godine. No isto tako, moramo biti svjesni činjenice da zdravlje ne možemo staviti na čekanje i ne možemo si dopustiti da prolaze mjeseci i godine nadajući se najboljem. Zato je investicija u zdravlje najbolja investicija za kvalitetan i dug život, a redovni sistematski pregledi i redovni specijalistički pregledi upravo nam to omogućuju.

