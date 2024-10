Svjež zrak u vlastitom domu: O tome ste nekad mogli samo sanjati, a sada je stalno tu

Moja kućica, moja slobodica! U svom domu osjećamo se upušteno i slobodno jer nam naš dom pruža sigurnost i privatnost, a to nam pak omogućava da se relaksiramo, odmorimo i zaboravimo na sve brige, bez vanjskih utjecaja.

Također, naš dom je prostor koji možemo prilagoditi vlastitim željama i potrebama, što nam daje osjećaj kontrole i personalizacije. Konačno, poznatost prostora i rutina koje u njemu stvaramo daju nam osjećaj stabilnosti i ugode.

Međutim, postoji nekoliko stvari koje mogu poremetiti taj sklad i komfor, a jedna od njih je definitivno velika količina vlage u prostoru u kojem živimo.

Zrak pun alergena je prijetnja za zdravlje

Vlažan zrak u unutrašnjem prostoru, uz nedostatni ulazak svježeg zraka, stvaraju pogodno tlo za stvaranje i razmnožavanje gljivica, plijesni te njihovo širenje po zidovima, stropovima i namještaju. Istovremeno, s vlagom se u zraku zadržava ustajali, neugodni miris truleži. Uz plijesni i gljivice, visoka koncentracija vlage u zraku stvara pogodne uvjete i za širenje grinja.

Na koncu, sve to može se itekako odraziti i na naše zdravlje. Redovitim udisanjem takvog zraka, kod osjetljivijih ljudi lako može doći do različitih zdravstvenih tegoba. Od glavobolja, slabijeg imuniteta, osjećaja iscrpljenosti i stalnog umora, problema sa spavanjem, poteškoća s disanjem... Sve to može biti rezultat previsoke vlage u vašem životnom prostoru.

Kvalitetna prozračenost prostorija izuzetno je važna jer to kakav zrak udišemo ima izravan utjecaj na naše zdravlje. Kada mnogo vremena provodimo u prostorijama koje nisu dovoljno prozračene, udišemo mnogo zraka ispunjenog ugljičnim dioksidom, u kojem se nakuplja vlaga, a to su sve uvjeti koji pogoduju širenju gljivica, plijesni te širenju raznih alergena i respiratornih zaraza.

I dok smo se prije mogli jedino osloniti na redovito prozračivanje otvaranjem prozora i vrata, danas postoje sofisticirani sustavi ventilacije koji će posao protoka zraka obavljati 24 sata dnevno, bez propuha i prodora vanjske buke i prašine.

Riječ je o i-VENT ventilacijski sustavi koji omogućavaju optimalno strujanje svježeg zraka što znači da će u vašem domu ili poslovnom prostoru strujati optimalna količina svježeg zraka.

Kako radi i-VENT ventilacijski sustavi? Sve radi po zakonima fizike, preciznije podtlaka, a sustav radi tako da 24 sata dnevno uvlači svježi, filtrirani zrak iz vanjskog okruženja i istovremeno uklanja potrošeni zrak iz unutarnjih prostorija.

Tako se smanjuje rizik od nakupljanja vlage i plijesni te osigurava održavanje optimalnih razina ugljičnog dioksida i kisika u prostoru. Sve to izuzetno utječe na zdravlje, ali i na kvalitetu te udobnost življenja.

Svjež zrak bez prekomjernih energetskih gubitaka

Važno je naglasiti da ugradnjom i-VENT ventilacijskih sustava doprinosite energetskoj učinkovitosti svojeg prostora i štedite energiju jer sustav omogućava kontroliranu izmjenu zraka bez prekomjernih gubitaka topline.

Tako primjerice tijekom hladnijih mjeseci više ne morate širom otvarati prozore kako biste osigurali svježi zrak u unutrašnjosti, pa ćete tako izbjeći gubitak topline i istovremeno ostvariti osjetnu uštedu na potrošnji energije​. Prema nekim procjenama, kada u prostoru vlažnost zraka iznosi oko 70 posto, za grijanje je potrebno potrošiti u prosjeku 26 posto više energije.

Za razliku od većine drugih ventilacijskih sustava na tržištu, i-VENT ventilacijski sustavi su decentralizirani, stoga su jednostavni za ugradnju, modernog su izgleda i ne narušavaju postojeću estetiku stana ili kuće. Dodatna prednost je to što se ovi i-VENT inovativni sustavi mogu ugraditi u bilo koje godišnje doba, i bez potrebe da zbog toga poduzimate veće zahvate na svojoj nekretnini. Naime, sustavi se mogu ugraditi u starogradnje, novogradnje ali i u stanove u fazi renoviranja, i sve to bez mnogo prašine.

Ako planirate adaptaciju, zamjenu stare drvene stolarije PVC stolarijom ili stavljanje fasade, svakako planirajte ugradnju i-VENT ventilacijskog sustava koji će vam u svim uvjetima omogućiti 24 satni protok svježeg zraka.

Jednom kad se ugradi, ovaj moderni sustav iznimno je učinkovit u borbi protiv vlage u zraku, plijesni i gljivica. Dolazi s običnim filterima koji se jednostavno održavaju, a mogu se odabrati i antialergijski filteri koji sprečavaju ulazak prašine, peluda, i ostalih alergenskih čestica izvana.

Osim što vam dugoročno pomažu u očuvanju zdravlja i pritom omogućavaju uštedu novca na energiji, i-VENT ventilacijski sustavi pretvaraju vaš životni prostor u udoban i ugodan dom za vas i vaše najmilije.

Sadržaj je nastao u suradnji s partnerom I-VENT.