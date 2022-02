U kuhinji često i uživamo u konzumiranju te hrane ili omiljenom napitku, družimo se, opuštamo i zabavljamo. Baš iz tog razloga, uređenje kuhinje je izrazito važno. Osim toga, čak i ako ne volite kuhati, pomno dizajnirana i vrhunski izrađena kuhinja može pokazati punu raskoš vašeg smisla za estetiku, a mogla bi promijeniti vaš odnos i navike u pripremanju obroka.

Ako se odlučite za kuhinju po mjeri izrađenu od kvalitetnih materijala, imat ćete kuhinju koja savršeno odgovara prostoru i dizajnom se izvrsno uklapa u ostatak interijera. Kako je kuhinja sastavljena od različitih elemenata i kuhinjskih uređaja, izrada kuhinje koja će zadovoljavati sve vaše želje uglavnom predstavlja veliki izdatak.

Stoga je izrazito važno da prije nego što krenete po novu kuhinju dobro razmislite o tome što vam je u kuhinji sve potrebno i kako najbolje organizirati kuhinjski prostor. Izrada kuhinje po mjeri najbolja je opcija jer omogućava da svaki kvadrat kuhinje osmislite prema vlastitim navikama i željama. To vrijedi i u slučaju da imate veliki prostor predviđen za kuhinju, a pogotovo vrijedi ako je taj prostor ograničen i malen.

Naravno, treba voditi računa o smještaju i redoslijedu pojedinih elemenata, primjerice hladnjaka, ploče za kuhanje, sudopera i poziciji i veličini radne plohe namijenjene pripremi hrane ili pića. Jednako važno, većina ljudi u kuhinji koristi mnoštvo uređaja, posuđa, pribora za jelo, tanjura, čaša pa svim tim kuhinjskim potrepštinama treba pronaći adekvatno mjesto. Kod izrade plana kuhinje valja voditi računa o rasporedu instalacija zbog pravilne ugradnje kuhinjskih elemenata jer bi se pogrešne procjene mogle pretvoriti u osjetni dodatni trošak. Iznimno bitno je planirati osvjetljenje kuhinje odnosno pozicije i količinu rasvjetnih tijela, što je važno ne samo zbog estetskih razloga. U kuhinji često koristimo oštre noževe ili rukujemo vrućim posuđem ili aparatima poput tostera i tome slično, pa je dobra vidljivost u svakom djelu kuhinje ključan element sigurnosti.

Kada ste sve isplanirali, sljedeći korak je izmjera prostora. Kod izrade kuhinje po mjeri izuzetno važna precizna i dobra izmjera, jer svaka pogreška u mjerenju može rezultirati osjetnim dodatnim troškovima. Kako biste izbjegli neželjene troškove, razmislite da postupak izmjere prepustite stručnjacima. Stručni prodajni savjetnici koji rade u Prima salonima mogu na vaš poziv doći u vaš dom, pomoći vam kod izbora i obaviti pouzdano mjerenje prostora prema kojem će se raditi kuhinja. Nadalje, Prima saloni odličan su izbor za izradu kuhinje po mjeri jer osim usluge izmjere i savjetovanja, u njihovim salonima možete dobiti besplatnu uslugu 3D prostornog planiranja kuhinje, pa ćete tako vidjeti gotov dizajn kuhinje u 3D-u i biti sigurni da je stilsko rješenje kuhinje u vidu tekstura, boja i elemenata koji ste odabrani upravo ono što tražite.

Profinjeni veliki izbor boja dekora za korpuse i fronte vaše kuhinje ostavljaju mogućnost za raznovrsne kombinacije, a zadovoljit će i najzahtjevnije ukuse. Dodatno, ako ste u potrazi za dekorativnim elementima za svoju kuhinju, Prima u svojoj ponudi ima kolekciju COCO maison s pregršt efektnih komada namještaja, rasvjetnih tijela i sličnih detalja koji će stilski zaokružiti koncept dizajna. U ponudi je odnedavno dostupna i nova usluga - spajanje kućanskih aparata u vašoj novoj kuhinji. Profesionalci iz Prima salona namještaja će u roku od 24 sata od montaže kuhinje pouzdano i brzo spojiti sve uređaje u novu kuhinju, a cijena ove usluge iznosi 600 kuna i može se ugovoriti u Prima salonima.

Još jedna odlična vijest koja stiže iz Prime jest to da je u tijeku Mjesec kuhinja koji traje od 3. veljače do 2. ožujka, a u tom razdoblju možete ostvariti do 50 posto uštede na kupovinu kuhinje po mjeri te do 35 posto uštede na modularne kuhinje. Spomenute uštede mogu se ostvariti u svih 59 Prima salona diljem Hrvatske i kupnjom u webshopu.

Ne zaboravite, dobar dizajn kuhinje je dugoročna investicija koja utječe na kvalitetu života i ugođaj cijelog doma, zato ništa nemojte prepustiti slučaju.

Sadržaj je nastao u suradnji s partnerom Prima prema najvišim uredničkim standardima Net.hr-a.