No, poduzetništvo je i dalje mnogima neodoljivo privlačno jer gradi karakter, potiče i podrazumijeva kreativnost i snalažljivost, jer kod bavljenja poduzetništvom do izražaja dolaze vaše sposobnosti i talenti. I u konačnici, sam ste sebi gazda.

Sve kreće od poslovnog plana

Svaki poduzetnički poduhvat kreće s idejom. Međutim, kada govorimo o ideji kao kamenu temeljcu budućeg biznisa, sama žaruljica koja vam se upalila iznad glave nije dovoljno čvrst temelj za poslovni uspjeh. Bez obzira jeste li odlučili svoju strast prema vrtlarstvu pretvoriti u OPG, svoj talent u pripremi kolača i slastica podijeliti s drugima i otvoriti šarmantnu slastičarnicu ili ljubav prema vrhunskoj kavi ugraditi u vaš vlastiti coffee shop, prvi korak ka realizaciji ideje mora biti poslovni plan.

Osim opisa same poslovne ideje, poslovni plan služi razradi svih potrebnih resursa koji su potrebni za njezinu realizaciju. Detaljna, konkretna i realna procjena početne investicije i ostalih financijskih troškova, potrebnih ljudskih potencijala, analiza i istraživanje tržišta, očekivanog prihoda, vrijeme povrata investicije, sve te elemente potrebno je uzeti u obzir prije konkretizacije bilo kojeg projekta. Ako sami nemate iskustva s izradom poslovnog plana, preporučljivo je angažirati stručnjaka koji će na temelju iskustva objektivno sagledati ideju i staviti ciljeve na papir.

Vodite računa o zakonima i propisima

Svaki poduzetnik prvenstveno je orijentiran na svoju ideju, odnosno proizvod ili uslugu koju želi ponuditi na tržištu. Slijedom toga, pitanja koja si najčešće postavlja je kako taj proizvod ili uslugu učiniti što boljim i privlačnijim budućim kupcima i korisnicima, drugačijim od onoga što već postoji na tržištu, kako se izdvojiti od konkurencije i kako stvoriti svoje mjesto pod suncem. Međutim, ono što pritom nikako ne smije zanemariti jest kako uklopiti svoj poslovni plan i buduće poslovanje u postojeći regulatorni okvir. Primjerice, ako se želite baviti ekološkom proizvodnjom, provjerite zakonske odredbe koje definiraju ekološki proizvod i što se smatra ekološkom proizvodnjom.

Za uspješno bavljenje poduzetništvom valja poznavati zakone i propise, i to ne samo one koji se tiču djelatnosti kojom se namjeravate baviti. Pravna regulativa o kojoj se trebate informirati prije ulaska u poduzetničke vode je i regulativa koja definira poreze i druge dijelove financijskog poslovanja, ekološke i druge aspekte jer ćete tek tada znati da je ideja koju ste si zacrtali nešto što se može ostvariti, lakše ćete izbjeći različite birokratske zavrzlame i tako uštedjeti nezanemarive količine energije, vremena i novca.

Upravljanje financijama

Od samog početka, vodite računa o svim troškovima. Za većinu ljudi, dio poslovanja koji se odnosi na brigu o financijama nije osobito primamljiv, no uvijek treba imati na umu da su dobro posložene financije ključ razvoja i uspješnog poslovanja. Zato je važno voditi pažljivu evidenciju svih računa, pratite troškove i izbacite nepotrebne izdatke.

Mnogi iskusni poduzetnici upozoravaju da se na samom početku poduzetničkog pothvata osoba vrlo često pronađe u situaciji da mora biti "Katica za sve": stručnjak za financije, prodaju, marketing, odnose s kupcima i još mnogo toga. Ako financije zaista nisu vaša jača strana, radije za taj segment poslovanja angažirajte kvalitetnog računovođu na kojeg se možete osloniti i koji će taj dio držati pod kontrolom.

Kome želim prodati svoj proizvod ili uslugu?

Stručnjak za poduzetništvo Paul B. Brown, koautor knjige „Just Start: Take Action, Embrace Uncertainty, Create the Future“ u svojim predavanjima i člancima često ističe da je osnova marketinga prilično jednostavna: Razmislite tko su ljudi kojima želite prodavati svoj proizvod ili uslugu i zatim dokučite što je to što će te ljude navesti na kupnju. U svijetu u kojem internet u velikoj mjeri određuje trendove, nemojte zanemariti svoju online prisutnost. Pritom su vam na raspolaganju brojni alati kao što su Google Ads, društvene mreže i mnoga druga rješenja koja će vam pomoći u stvaranju vlastitog brenda i otvoriti put do kupaca.

Nikada nemojte prestati s učenjem

Kontinuirana edukacija je integralni dio bavljenja poduzetništvom. Kojim god poslom da se bavite, uvijek mora biti prisutna želja za profesionalnim usavršavanjem i učenjem novih vještina, bez obzira radi li se o novoj tehnici proizvodnje ili korištenju novog softvera. Kod poduzetništva je imperativ konstantne edukacije još snažnije izražen, stoga zgrabite svaku priliku za učenje koja vam se pruža. Učite iz vlastitih grešaka, učite od drugih poduzetnika, čitajte stručnu literaturu i odvojite vremena za korisne online edukacije.

Networking kao jedan od ključnih elemenata razvoja biznisa

Povezivanje s ljudima iz iste ili povezane industrije, upoznavanje poduzetnika koji se bave nekim drugih djelatnostima u vašoj zajednici, ali i šire, može donijeti izvrstan vjetar u leđa u pokretanju ili širenju poslovanja. Zato upoznajte ljude, razgovarajte, sudjelujte u poslovnim konferencijama, uključite se u poduzetnička udruženja i slične organizacije jer nikad ne znate tko od njih vam može pomoći savjetom i vlastitim iskustvom, postati vaš novi dobavljač ili kupac.

Digitalne tehnologije i alati kao pouzdan partner

Već smo spomenuli koliko su digitalni alati moćno oruđe u marketingu i oglašavanju. No, to je samo jedan dio digitalnog svijeta koji ćete kao poduzetnik morati savladati. Jednom kada to ostvarite, digitalna tehnologija postaje pouzdan partner bez kojeg ćete teško moći zamisliti obavljanje svakodnevnih zadataka. Pristup internetu i povezanost na fiksnu i mobilnu mrežu preduvjet su za razvoj konkurentnog poduzetništva bez obzira na djelatnost jer upravo te tehnologije omogućavaju komunikaciju, informaciju i pravovremenu reakciju. Polazeći o važnosti povezanosti, A1 Hrvatska razvila je za svoje korisnike pouzdanu i sigurnu fiksnu mrežu koja obuhvaća 600 tisuća kućanstava i poslovnih ureda, a nudi i povoljne i pouzdane mobilne usluge kroz različite pakete koji su prilagođeni različitim potrebama korisnika.

Nadalje, za neke djelatnosti u poduzetništvu potrebna su blagajnička rješenja koja će omogućiti jednostavno i praktično izdavanje fiskaliziranih računa u svim situacijama. A1 Hrvatska poduzetnicima nudi cjelovito rješenje koje čine blagajna i printer, a koji se mogu prilagođavati specifičnostima posla. Bez obzira radite li cjelogodišnji ili sezonski posao, A1 Hrvatska nudi fiskalna rješenja specijalizirana za potrebe uslužne djelatnosti, ugostiteljstvo i maloprodaju koji su jednostavni za korištenje, a mogu se koristiti uz mjesečnu ili godišnju licencu, ovisno o potrebama posla. Uz hardverska i softverska rješenja, A1 Hrvatska pruža tehničku podršku od prve instalacije i korisne priručnike koji će poduzetnicima olakšati svakodnevno poslovanje i samim time biti pouzdan partner koji omogućava da se maksimalno posvetite uspješnoj viziji razvoja vašeg poduzetničkog pothvata.

