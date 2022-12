Zbog povećane potražnje rastu cijene najmova pa se mnogi nerijetko odlučuju na kupnju. Potvrđuje nam to stručnjakinja za nekretnine i vlasnica agencije koja posluje u Zagrebu i Splitu Jasmina Biliškov.

“Ako gledamo unatrag posljednje tri godine riječ je o ogromnom poskupljenju, čak i ako gledamo 2021. i 2022. u odnosu na 2020. godinu - razlika je velika. Međutim, kako je velika potražnja za novogradnjom, ona se vrlo brzo rasproda. Zgrada se počne graditi, a veći dio nje već bude rezerviran", priča Biliškov o situaciji na tržištu nekretnina.

Poskupljenja su posebno očita, objašnjava, kada je riječ o najmu.

"Praktički ni garsonijeru više ne možete iznajmiti ispod 400-450 eura. I Split i Zagreb su gradovi koji imaju enorman broj studenata. Ljeti se iznajmljuju za turistički najam, zimi na dugoročni. Cijene su jednostavno visoke, a potražnja ogromna”, dodaje.

Ipak, zbog nemogućnosti kupnje vlastitog doma, mnogi se odlučuju na unajmljivanje na duge staze. Valja, doduše imati na umu da tako ulažemo u nešto što u konačnici nije i neće biti naše.

Investirajte u vlastitu nekretninu, najam je uvijek skuplji

“Ako ste u mogućnosti vraćati kredit, uvijek je bolje kupiti stan. Ulaganje u nekretnine je najbolja i najsigurnija investicija, definitivno”, rezolutna je Biliškov. A ako se prvi put susrećete sa svim obvezama i papirologijom koju morate riješiti da biste dobili kredit i došli do vlastitog stana, na portalu Evomedoma pogledajte detaljan vodič s uputama svih koraka koje trebate napraviti od prvog posjeta banci do kupnje svog doma.

Kupnja vlastite nekretnine dugoročna je investicija, ali, jasno je, donosi veću sigurnost. Ako razmišljate o kupnji svoje prve nekretnine, svakako valja imati na umu i to da u proljeće sljedeće godine kreće novi krug subvencioniranja stambenih kredita, pa će možda upravo zbog toga mnogi biti korak bliže kvadratima koje će zvati svojima. Ako ste među onima koji planiraju aplicirati za subvencije ovog proljeća, korisne i stručne detalje možete pronaći na stranicama portala Evomedoma.hr.

Za Net.hr o najvažnijim pitanjima oko kupnje nekretnine razgovarali smo s iskusnom vlasnicom agencije te eksperticom za nekretnine, na što posebno treba obratiti pozornost.

"Prvenstveno treba vidjeti jesu li papiri uredni, ne smije doći do pogreške", govori Jasminka Biliškov.

Birajte licenciranu agenciju

Ako se odlučite na "rabljeni" stan, imajte na umu da ćete u njega vjerojatno morati dodatno ulagati.

"Jako je dobro ako je kupaonica renovirana jer je riječ o velikoj investiciji. Naročito za mlade ljude. Novogradnja je često garancija da ćete praktički biti bezbrižni narednih 20 godina. Ako je riječ o polovnom stanu, znate da ćete morati imati renovacije", kazuje nam Biliškov pa dodaje da u praksi primjećuje da su u starijim stanovima upravo kupaonice često renovirane.

Važno je, naglašava, i u kakvom su stanju instalacije.

"To je teško i vidjeti, pogotovo ako je nešto dobro ušminkano. Uvijek bi sugerirala licencirane i provjerene agencije jer je u dva posto koji kupci plaćaju najčešće uračunat i pravni dio posla. Kada provjerite agenciju i je li licencirana, je li u registru HGK-a, raspitate se gdje ulazite. Agencije rješavaju i ugovore, predaju na uknjižbu, prebacuju režije. Ljudi olako znaju ući u posao, a riječ je o životnoj investiciji. Kada dođe do problema, onda već bude kasno. Treba sve napraviti da se zaštite i kupac i prodavatelj”, priča Biliškov.

Stavite troškove na papir - renovacija može biti skuplja od novogradnje

Osim toga, detaljan vodič za buduće vlasnike domova objavljen je i na stranici Evomedoma.hr, a savjeti koje ondje možete pronaći olakšat će vam donošenje odluka s kojima ćete se susresti ako ste se odlučili na ovaj važan, životni korak.

Primjerice, iako se starogradnja može isprva činiti kao povoljnija opcija, valja imati na umu da bi troškovi renovacije cijenu mogli dovesti do jednake, u nekim slučajevima i više cijene od novogradnje. Presudno je dobro se informirati, ali i organizirati te detaljno razraditi plan renovacije ako se na nju odlučite. Ono što nam je rekla stručnjakinja za nekretnine, potvrđuje i Evomedoma.hr. Naime, kupnja novogradnje znači i “čist” prostor bez dodatnih grubih radova, a upravo bi to mogao biti presudan vremenski faktor s obzirom na to da renovacije mogu potrajati.

Čuvajte se skrivenih troškova, neki doslovno smrde

Prednost novogradnje krije se i u tome što takve zgrade najčešće imaju osigurana parkirna mjesta, kojih je s većim brojem automobila - na javnim površinama dostupno sve manje.

No, ako ste se ipak odlučili kupiti stan starije gradnje, valja obratiti pozornost na vlagu koju ćete prepoznati po ustajalom mirisu, plijesni na zidovima, mjehurićima boje, tamnim mrljama i promjenama boje na zidovima. No, dodatnim ispitivanjima možete procijeniti je li problem rješiv, odnosno jesu li troškovi unutar vašeg budžeta ili je bolje odustati od kupovine, ma koliko vam se na prvu činilo kao idealna investicija.

Prije nego odlučite neku nekretninu zvati svojom, valja provjeriti koji su zidovi nosivi kako biste znali kako možete mijenjati tlocrt nekretnine koja vas je zainteresirala. Kada saznate tu informaciju, znat ćete koje mogućnosti su vam otvorene za preraspodjelu.

Također, osim ranije spomenute papirologije i vlage, ako ste se odlučili na kupnju, svakako će vas interesirati i stanje u kojima su prozori jer, ako su stari ili u lošem stanju, mogu uzrokovati veliki gubitak energije i topline, što u konačnici uvelike utječe i na račune.

Ne oklijevajte povesti stručnjaka sa sobom

Vezano za strukturu, možda ćete trebati i pomoć statičara koji će procijeniti stanje. Ako se, pak, odlučujete na kupnju kuće ili stana u potkrovlju, obratite pozornost i na kvalitetu i starost krovišta jer bi, osim instalacija i renovacije kupaonice, to mogao biti trošak koji želite zaobići, a mnogo korisnih savjeta možete provjeriti na stranici Evomedoma.hr.

Vlasništvo nad nekretninom daje vam slobodu i omogućava da svoj duh utkate u prostor u kojem živite. Prava je rijetkost da u najmu takvo što možete učiniti.

Ipak, najvažnije je od svega angažirati stručnjake. Bilo da je riječ o kupnji, kreditu ili renovaciji. Profesionalci će sve vaše želje pretočiti u stvarnost, posao odraditi učinkovito, a pritom vas poštedjeti potencijalnih pogrešaka.

Sadržaj nastao u suradnji s partnerom OTP banka d.d.