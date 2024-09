Što se jede u Irskoj: Sličnosti i razlike na stolu i kako ih premostiti

Irska je smještena na sjeverozapadu Europe, a vremenski uvjeti pod snažnim su utjecajem oceanske klime. Tradicionalnu irsku kuhinju nacionalnu kuhinju čine jela koja obiluju mesom, povrćem, ali i morskim plodovima.

Temelj tradicionalne irske kuhinje je krumpir koji se jede pripremljen na sve moguće načine, kuhan u kori, pripremljen kao pire ili pržen, a od njega se često rade i različiti deserti.

Ukusni hrskavi kruh sa sodom

Također, Irci su izuzetno ponosni i svojim tradicionalnim receptom za fini hrskavi kruh sa sodom koji se priprema od brašna, soda bikarbone i mlaćenice, a po želji se mogu dodati orašasti plodovi, zobene pahuljice, grožđice ili jaja.

Soda kruh savršeno se slaže s irskim varivom, može poslužiti kao podloga za sendviče, ili jednostavno namažite malo maslaca i voćnog džema na jednu stranu i uživajte uz kavu ili čaj. Na koji god način uživali u irskom soda kruhu, on ostaje jedno od finijih irskih jela.

Legendarna pastirska pita

Kada bi se moralo birati najvažnije jelo nacionalne kuhinje, ta bi titula vjerojatno pripala irskom gulašu. I ovo tradicionalno jelo se priprema od ovčetine ili janjetine i korjenastim povrćem, ali prema nekim tumačenjima, može se raditi i od kozletine ili govedine.

Irsko varivo je proizvod kulinarske tradicije koja se gotovo isključivo oslanjala na kuhanje na otvorenoj vatri par sati, a navodno se irsko varivo tako pripremalo još od oko 1800. godine.

Irsku tradicionalnu kuhinju nemoguće je zamisliti bez pastirske pite! Riječ je o jelu koje je klasično obiteljsko jelo, a priprema se s mljevenom janjetinom, bogatim umakom i kremastim pire krumpirom. Pastirska pita sadrži obilje povrća, poput zamrznutog graška, mrkve, celera i luka. Naravno, možete koristiti i bilo koje drugo povrće koje imate u hladnjaku.

Uključuje i nekoliko dodataka za pojačavanje okusa poput Worcestershire umaka, lovorovog lista, kao i temeljca, te koncentrata rajčice koji savršeno nadopunjuje okus mesa.

Maštovita ponuda jela od krumpira

Kada govorimo o irskoj kuhinji, svakako moramo spomenuti i colcannon odnosno jelo od krumpira, divljeg bijelog luka, kelja i maslaca. Colcannon se redovito nalazi na stolu za svetkovinu St. Patrick's Daya, a priprema je vrlo jednostavna. Posebno staviti kuhati krumpir. Otopite maslac u loncu, a kada se zagrije, dodajte zelenilo.

Kuhajte zelenilo nekoliko minuta ili dok ne uvene i ne pusti dio svoje vode. Zatim dodajte mladi luk i kuhajte još minutu. Potom ulijte mlijeko ili vrhnje, promiješajte i dodajte krumpir. Smanjite temperaturu na srednje. Gnječilicom ili vilicom zgnječite krumpir istovremeno ga miješajući s povrćem. Na kraju posolite po ukusu i poslužite s komadićem maslaca u sredini.

Palačinke na irski način

Champ je slično jelo na bazi krumpira i češće se jede na sjeveru zemlje, a priprema se tako što se u pire krumpir dodaje usitnjena ljutika ili šalot (vrsta luka) i obično se jede uz kobasice.

Još jedno vrlo popularno irsko tradicionalno jelo od krumpira zove se boxty i u osnovi, riječ je o vrsti palačinke koja se priprema od krumpira i brašna, a poslužuje se najčešće za doručak uz kobasice, jaja i slaninu. Postoji mnogo recepata, no svi uključuju sitno naribani, sirovi krumpir i svi se prže.

Najpopularnija verzija jela sastoji se od sitno naribanog sirovog krumpira i brašna. Naribani krumpir može se procijediti kako bi se uklonilo većinu škroba i vode, no to nije nužno. Smjesa se prži na tiganju nekoliko minuta s obje strane, slično kao obična palačinka.

....može i kao knedle

Najprimjetnija razlika između boxtya i drugih prženih jela od krumpira je njegova glatka, fino zrnasta tekstura. Osim prženjem kao palačinki, može se također kuhati i poput knedli. Ova vrsta boxtya poznata je kao 'kuhani boxty' i tradicionalno se priprema oko Noći vještica u sjeverozapadnom dijelu Irske. Boxty palačinke najčešće se serviraju s prženima jajima i slaninom ili kobasicama, ali mogu se jesti i sa slatkim umakom od jabuka ili pak s preljevom od vrhnja i sitno narezanog mladog luka.

Kako je interes za irsku kuhinju porastao, tako je i popularnost boxtya porasla. Nije neuobičajeno vidjeti boxty na jelovnicima restorana i u trgovinama izvan područja s kojima je tradicionalno povezan. Njegova popularnost se toliko proširila tako da danas možete kupiti boxty u trgovinama i supermarketima, bilo u obliku knedli ili spremno kuhano kao palačinke.

Za kraj, ostavili smo coddle, irsko jelo koje se često priprema kako biste iskoristili ostatke koje zateknete u hladnjaku. Najčešće se sastoji od slojeva grubo narezanih svinjskih kobasica i slanine (tankih kriški, malo masne stražnje slanine) s krupnim krumpirom, narezanom lukom, solju, paprom i začinima. Tradicionalno, može sadržavati i ječam.

Vjerojatno ste već i sami primijetili, irska i hrvatska tradicionalna kuhinja često koriste krumpir za pripremu jela, a često ga dodaje kao sastojak za variva, gulaše, sastojak za palačinke ili kuhane knedle, sve to vas može podsjetiti na domaću kontinentalnu hrvatsku kuhinju.

Jednako tako, irska kuhinja snažno drži do jela kao što su irsko varivo s janjetinom ili govedinom i kobasice, dok hrvatska kuhinja nudi razne vrste mesnih jela kao što su gulaši i pečenja. Drugim riječima, obje kuhinje često koriste meso kao glavni sastojak u svojim tradicionalnim jelima.

Važnost obiteljskog ozračja za stolom

Također, u obje kuhinje kruh i peciva su važan dio prehrane. U Irskoj je izrazito popularan soda kruh, dok u Hrvatskoj pripremaju različite vrste kruha, poput pogača i korica.

Još jedna stvar koja je zajednička u irskoj i hrvatskoj kuhinji je to što se tradicionalno cijene obiteljski obroci i okupljanje oko stola. Obrok je često prilika za obitelj i prijatelje da se okupe i zajedno uživaju u hrani.

Ove godine tvrtka Musgrave je ponovno organizirala Dane otvorenih vrata u nekoliko hrvatskih gradova, a ponovno su objavljeni i natječaji za otvorena radna mjesta na platformi MojPosao.net, na koje se možete prijaviti do 22. listopada.

Zašto postati dio Musgrave tima?

Musgrave se ističe kao poslodavac jer svim novim zaposlenicima osigurava besplatan smještaj prvih šest tjedana nakon dolaska u Irsku, a potom nudi smještaj po subvencioniranim cijenama tijekom trajanja zaposlenja, što dodatno olakšava prilagodbu i tranziciju za sve nove članove tima.

Od samog početka, kompanija Musgrave gradi kvalitetne i kolegijalne odnose. Musgrave se obvezuje svim zaposlenicima vratiti puni iznos cijene avionske karte za prvi dolazak u Irsku, a nakon dolaska, organizirat će prikup svojih novih zaposlenika u zračnoj luci.

Svi zaposlenici od prvog radnog dana automatski ostvaruju sve pogodnosti prema irskom zakonodavstvu, uključujući mirovinski sustav, plaćeno bolovanje, dionice kompanije, olakšice za djecu, zdravstveno osiguranje te subvencioniranu hranu u kantini koja je na raspolaganju svim zaposlenicima 24/7.

Također, imaju pravo na sve ostale dodatne benefite koji im stoje na raspolaganju tijekom rada u kompaniji.

Najbolje od svega, bez obzira na to od kojeg posla krenete, Musgrave vam pruža velike mogućnosti za edukaciju i napredovanje unutar same kompanije. Možete birati edukacije, učiti, napredovati i razvijati se profesionalno i osobno, sve to uz sigurno i poticajno radno okruženje.

