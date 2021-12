Vijesti, TV serije, filmovi, dokumentarci, sportski sadržaji, crtani filmovi… Ponekad se u svemu tome teško snaći i pronaći ono što nas stvarno zanima pa nakon nekoliko minuta besciljnog mijenjanja kanala, lako je odustati i konstatirati da na televiziji nema ništa. No, je li to baš tako? Zapravo samo trebate znati gdje ćete pronaći ono što tražite i zato smo proveli malu anketu u našoj redakciji i pitali kolege što vole gledati na TV-u.

„Što najviše gledam na televiziji? Pa ne znam, nekako najviše gledam dokumentarce. Zasitio sam se vijesti i serija, najradije se opuštam uz dobar dokumentarni film. Zapravo, oduvijek sam volio dokumentarne filmove Davida Attenborougha, a super su mi dokumentarci koje rade National Geographic i BBC Earth. Otkako sam kupio novi 65-inčni Smart TV, gledanje dokumentaraca na velikom zaslonu s vrhunskom kvalitetom slike je poseban gušt. Zadnje što sam pogledao, a da je svakako za preporuku je "Negostoljubivi planet". Snimljen je kao dokumentarna mini serija, a svaka epizoda obrađuje neki dio našeg planeta koji je zbog klime, terena i drugih razloga većini ljudi nepristupačan, no zato na postoje životinje koje su se uspjele prilagoditi i na takve gotovo nemoguće uvjete života. Eto, to bih preporučio svakome, čak i onima koji ne vole dokumentarce“, ispričao nam je naš developer Bojan.

Kakvi su televizijski sadržaji omiljeni za gledanje pitali smo i našeg montažera Davora. „Jedino što se kod nas gleda su crtani filmovi. Kada klinci odu spavati pa supruga i ja dođemo na red, uspijemo pogledati prvih nekoliko minuta neke serije ili filma ali ništa ne pogledamo do kraja jer najčešće odmah zaspemo“, smije se Davor. „Makar, ni situacija s crtanim filmovima nije kao nekada, kada ste imali na izbor tri-četiri crtana filma, Mickeyja Mousea, Zekoslava Mrkvu i Štrumpfove pa ako ih uspijete uloviti na TV-u super, ako ne, ništa. Danas i ja znam sa svojim klincima pogledati crtane filmove i ima ih stvarno odlično produciranih, pametnih i zabavnih pa tako ne uživaju samo klinci nego i ja s njima“, priča Davor. „Njih dvoje se ponekad znaju počupati oko daljinskog upravljača, ali u pravilu se brzo dogovore. Od crtića koji su kod nas doma popularni su „Maša i medvjed“ i „Psići u ophodnji“, ta dva crtića posljednje dvije godine su potpuni hit i nikako da im dosade. Ali i meni su odlični, pogotovo „Psići u ophodnji“, njih često gledamo zajedno“. Nema nasilja, psići – likovi u crtiću su simpatični i inteligentni, uvijek spremni pomoći, pomažu onima kojima je pomoć potrebna, potiču kreativnost i taj bih crtić svima preporučio, velikima i malima“, zaključuje Davor.

O omiljenim TV sadržajima popričali smo i s administratoricom Majom koja nam je ispričala da baš i nema naviku mnogo vremena provoditi pred televizorom. Ali kada nešto ipak i pogleda na TV-u, njezin izbor su filmovi. „Ja sam više tip koja voli ići u prirodu, izlaziti i čitati, pogotovo kada je vani lijepo vrijeme. No, tijekom ovih hladnijih, zimskih mjeseci češće ostajem doma, a tada volim pogledati dobar film. Nemam neki žanr koji posebno volim, važno mi je da film ima dobru priču, da me uvuče u radnju i ostavi mi nešto za razmišljanje. Kada biram koji ću film gledati, gledam recenzije na internetu, a mnogo filmova gledam i po preporuci prijatelja filmofila, koji već znaju moju ukus“, priča Maja. „Zadnje što sam gledala je „40 dana i 40 noći“, film koji je uzeo biblijsku priču o Noinoj arci i stavio je u suvremeno doba, a jako mi se svidio film „Zločin u Georgetownu“ koji je napet i malo pomaknut, baš kako volim. Nedavno sam i ponovno pogledala malo stariji film „Hotel od milijun dolara“ i to je film koji bih preporučila svima koji ga još nisu pogledali. Ja sam ga gledala tri puta i svaki put mi je još bolji“, kaže Maja.

Zadnja stanica u ovom našem mini istraživanju tko što gleda od naših kolega bila je novinarka Ivana. „Hajde da jednom i mene netko nešto pita, uvijek sam ja ta koja postavlja pitanja“, nasmijala se. Nakon toga se malo uozbiljila i priznala da joj treba nekoliko trenutaka da razmisli. „Pa eto, zapravo, najviše što gledam su kriminalističke serije, a najdraže su mi one koje su smještene u nekom prošlom vremenu, recimo 19. stoljeću. Radni tjedan zna biti prilično stresan pa se prije spavanja volim opuštati uz serije koje me odnesu u neko potpuno drugačije vrijeme, uživam u kostimografiji, glazbi, zanimljivim zapletima, i to mi savršeno odgovara za kraj radnog dana“, ispričala je Ivana. „Koju bih preporučila. Pa ne znam, trenutno pratim nenadmašnu seriju „Gospođica Marple“, snimljena na temelju romana Agathe Christie, a dobar mi je i „Detektiv Murdoch“ kojeg isto redovito pratim zadnjih dana. Svi koji vole dobar krimić, uživat će“, istaknula je Ivana.

*Sadržaj nastao u suradnji s partnerom Telemach.