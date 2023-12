Online platforme za igre na sreću nude raznolike igre, a njihova popularnost sve više raste, između ostalog i zato što se igrati mogu putem svojih mobilnih uređaja, iz udobnosti vlastitog doma, zabaviti se, a pritom osvojiti i značajne dobitke. Provjerili smo koje su online igre na sreću Hrvati najviše igrali ove godine.

5 Dazzling Hot

Uvjerljivo najpopularnija online igra na sreću koji su sreću izazvali na platformi SuperCasino jest 5 Dazzling Hot koja je i kod nas svojevrsni klasik među slot casino igrama na sreću. Igra na sreću 5 Dazzling Hot ili kako je igrači često odmilja zovu voćkice, čiji je provider EGT (Euro Games Technology) svoju popularnost vjerojatno duguje činjenici da je riječ o igri koja je jednostavna, a istovremeno izuzetno dinamična, zabavna i vrlo uzbudljiva. Jasno, dio njezine privlačnosti leži i u tome što ova online igra donosi vrlo primamljiv povrat ulaganja igračima i odlične jackpotove, pa samim time izuzetno atraktivna za igranje.

Shining Crown

Na drugom mjestu po popularnosti u 2023. godini je online igra na sreću Shining Crown, također klasična slot igra providera EGT sa sličnom klasičnom „voćnom“ temom uz koje se pojavljuju simboli kao što su sedmice, zvjezdice, kruna i drugi prepoznatljivi simboli. I ova slot igra na sreću funkcionira po sličnom principu kao 5 Dazzling Hot, jednostavna je za igranje, a igračima donosi bonuse u vidu bonusa i besplatnih vrtnji koje garantiraju dobru zabavu i nalet adrenalina pa je mnogi igrači vole.

Gates of Olympus

Mnogo uzbuđenja igračima u Hrvatskoj donosi i online Gates of Olympus, trećeplasirana na listi popularnosti. Gates of Olympus je igra na sreću providera Pragmatic Play, a vizualno vrlo privlačna grafika ove igre inspirirana je grčkom mitologijom. Igra na sreću Gates of Olympus ponešto se razlikuje od dosad spomenutih zbog broja simbola koji se prikazuje na ekranu. Za razliku od dosad spomenutih slot igara na sreću s pet rola, Gates of Olympus ima šest rola i na ekranu se pojavljuje ukupno trideset simbola. Riječ je o igri visoke volatilnosti koja donosi mogućnost da osvoje velike dobitke i često imaju visoki povrat uloga za igrače.

Sweet Bonanza

Na četvrtom mjestu po popularnosti na platformi SuperCasino je Sweet Bonanza, online slot igra na sreću providera Pragmatic Play sa slatkom, šarenom i vrlo dopadljivom grafikom na kojoj uz voćkice pojavljuju simboli različitih slatkiša. Osim oku ugodne slatke privlačnosti, igra na sreću Sweet Bonanza također je poznata kao prilično volatilna igra koja je isto tako poznata po visokom povratu ulaganja igraču.

Burning Hot

Na listi popularnosti visoko je Burning Hot, online slot igra providera EGT koja je na online platformi SuperCasino u 2023. godini osvojila peto mjesto. I ovdje je riječ o izuzetno omiljenoj igri na sreću koja hobističkim igračima u Hrvatskoj omogućava da se dobro zabave, opuste, ali i mogućnost za osvajanje odličnih dobitaka.

Online igre na sreću privlače sve više igrača, a među ima mnogo njih koji su od hobija za opuštanje u slobodno vrijeme uspjeli ostvariti i fantastičnu zaradu i tako si popuniti kućni budžet.

Jackpot od preko dva milijuna eura

U Hrvatskoj ih ima nekoliko koji su se u to zaista ove godine uvjerili, jer je najveći pojedinačni jackpot osvojen u 2023. godini na online igrama na sreću na platformi SuperCasino iznosio vrtoglavih 2.067.832,41 eura.

No, nije jedini takav dobitak. Ove godine platforma SuperCasino je stvorila nekoliko Supermilijunaša, pa tako odmah slijedi drugi po visini osvojeni jackpot u iznosu od fantastičnih 1.951.600,09 eura, a treći najveći dobitak osvojen na SuperCasino online platformi je 1.092.453,64 eura.

Igranje online igara na sreću omogućava nam opuštanje i zabavu, ali istovremeno pruža osjećaj uzbuđenja, sreće i zadovoljstva, no samo ako im pristupite odgovorno i umjereno. Stoga igrajte pametno, zabavite se i uživajte uz SuperCasino platformu.

Sadržaj nastao u suradnji RTL kreativnog native tima i SuperSporta!