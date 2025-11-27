Stiže Dinamov Orašar: Božićna čarolija u srcu Zagreba

Kultni Orašar, ona predstava za koju se svake godine traži karta više, stiže nam u svom dobro poznatom izdanju, ali ovaj put s posebnom, mekšom, toplijom notom.

Jer 9. prosinca 2025. u 19:30 sati, na velikoj pozornici Hrvatskog narodnog kazališta, događa se neštozbilja posebno; Orašar kao donacijska predstava, u organizaciji KK Dinamo Zagreb, Dinamove zaklade Nema predaje i samog HNK-a. Božićna čarolija obučena u plavo, u glamur teatra i nježnost baleta, onako kako samo ovaj grad zna spojiti nespojivo.

Trenutak da se umjetnost, sport i zajednica spoje

Foto:

No, ovo nije bilo kakav Orašar, ovo je raskošna nova produkcija u verziji legendarnog Rudolfa Nurejeva, čovjeka koji je klasični balet pretvorio u poeziju tijela i emocije. Nurejev je od Orašara uvijek radio svijet u koji publika ulazi kao dijete, a izlazi malo bolja nego što je bila.

Zato je važno što Orašar ovog prosinca nosi humanitarnu priču. To je trenutak kada se umjetnost, sport i zajednica spoje u istoj rečenici. Kada plava obitelj napravi korak prema onima kojima je najpotrebnije. Kad balet pleše, a ljudi pomažu. Ima u tome nešto duboko zagrebačko, taj osjećaj da se dobro može napraviti nenametljivo, fino, toplo. I baš zato će ova večer biti posebna jer će publika, bar na sat i pol, postati dio nečeg većeg od sebe.

Gdje nabaviti ulaznice?

Još ih ima OVDJE, ali kao i svake godine, to je utrka s vremenom.

Ako želiš jednu večer u kojoj Zagreb diše sporije, ljepše, toplije… večer u kojoj se božićna bajka presvuče u plavo, a kazalište postane mjesto zajedništva, onda znaš gdje trebaš biti.

Vidimo se u HNK-u na božićnoj čaroliji u plavom. 💙🎄✨