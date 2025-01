Stigao Samsung Galaxy S25 s najmoćnijim AI sustavom do sada. Evo kako ga nabaviti po najpovoljnijoj cijeni

Bez obzira jeste li tech geek ili ne, glavna tema razgovora zadnjih dana je dolazak nove serije Samsung Galaxy S25 serije koju čine Galaxy S25 i S25+ i Galaxy S25 Ultra pametni telefoni. Iako predstavljanje novih uređaja samo po sebi više nije posebno u svijetu tehnologije, nova serija za Samsung u ovom je slučaju iznimka, i to zbog nekoliko stvari.

Za krajnje korisnike, najzanimljiviji moment o kojem svi pričaju je novi softver One UI 7 koji omogućava mnoštvo noviteta, a odnosi se na načine na koji svakodnevno koristimo svoj pametni telefon. Riječ je prvenstveno o novom setu funkcija iz područja umjetne inteligencije.

Nova dimenzija korištenja AI ekosustava

Novi operativni sustav omogućava pametnom telefonu učenje navika njegovog korisnika, kontekst njegovih potreba i preferencija te tako pruža personalizirana AI iskustva uz zajamčenu sigurnost, objasnili su iz Samsunga.

Širi spektar mogućnosti korištenja AI funkcionalnosti otključava i činjenica da je Samsung u sve uređaje S25 serije ugradio vrhunski Qualcommov Snapdragon 8 Elite procesor što ujedno jamči vrhunske performanse svih uređaja te pruža još moćnija i personaliziranija AI iskustva.

Samsung je s novom S25 serijom predstavio nadograđene AI funkcije, među kojima se ističe Gemini – virtualni osobni asistent razvijen u suradnji s Googleom. Gemini se aktivira duljim pritiskom na bočnu tipku i omogućuje obavljanje različitih zadataka koji obuhvaćaju više aplikacija.

Drugim riječima, različite aplikacije međusobno komuniciraju i rade na obavljanju zadataka za korisnika. Primjerice, jednim pritiskom možete dodati obavezu ili događaj u kalendar te brzo pronaći raspored utakmica omiljenog sportskog kluba.

Napredne AI funkcije koje čine život jednostavnijim

Zahvaljujući ovom tehnološkom napretku, i napretku na području prepoznavanja govora, dovoljno je postaviti jednostavno pitanje odnosno uputiti glasovnu naredbu, a uređaj će intuitivno pronaći ono što vam treba – bilo da tražite dokument za posao, fotografiju u Galeriji koja za vas ima posebno značenje ili poseban restoran za romantičnu večeru. Treba istaknuknuti i to da Gemini omogućuje prirodniju i intuitivniju interakciju korisnika s uređajem, jer uči njegove navike te tako predviđa njegove potrebe i preference.

Tu je i razvijena Circle to Search with Google opcija omogućava jednostavnije pretraživanje interneta - bez obzira na to je li riječ o slici, tekstu ili video snimci. Potrebno je samo zaokružiti na zaslonu ono što vas zanima, a Google AI će napraviti sve ostalo.

Spomena vrijedna AI funkcija je i funkcija Now Brief koja funkcionira kao osobna tajnica. Dok ispijate jutarnju kavu, pametni telefon će vas brifirati o obavezama koje vas čekaju tog dana. Sastanci, termin kod liječnika ili preuzimanje odjeće iz kemijske čistionice... sve je na zaslonu.

Tu je i AI Select alat koji predlaže radnje ili aplikacije na temelju sadržaja prikazanog na zaslonu vašeg telefona, a sve opet ovisno o vašim navikama. Na primjer, može predložiti izradu GIF-a ako gledate video ili postavljanje slike kao pozadine telefona ako pregledavate fotografiju.

Fantastični alati za uređivanje fotografija i videa

U pogledu, kamera, Galaxy S25 i S25+ dolaze s 50 MP širokokutnom kamerom, 10 MP telefoto lećom s 3x optičkim zumom i 12 MP ultraširokokutnom kamerom. S25 Ultra donosi napredniji sustav s 200 MP širokokutnom kamerom, 50 MP periskopskom telefoto lećom s 5x optičkim zumom, dodatnom 10 MP telefoto lećom s 3x optičkim zumom i 50 MP ultraširokokutnom kamerom. Svi modeli imaju prednju kameru od 12 MP.

Novi procesor i nove AI funkcije donose nove mogućnosti i alate za uređivanje fotografija i videa. Pro Visual Engine alat koji vam pomaže da dotjerate fotografije do savršenstva.

Detalji, svjetlost, izražene boje... sve što poželite ovjekovječiti izgledat će kao djelo profesionalca. Tu su i nove funkcije za obradu videa. Videozapisi u uvjetima slabe svjetlosti nikada nisu bili jasniji, a funkcija Audio Eraser pojednostavljuje uklanjanje neželjenog zvuka. Izoliranjem kategorija zvukova, uključujući glasove, buku, glazbu, gužvu ili šumove, korisnik može kontrolirati što želi utišati ili potpuno ukloniti iz videa.

Elegantnije dizajnirani, novi uređaji S25 serije su tanji i nešto lakši u odnosu na prethodnika. Samsung Galaxy S25 ima zaslon rezolucije Full HD+ dijagonale 6,2 inča, Samsung Galaxy S25+ dolazi s većim 6,7-inčnim zaslonom QHD+ rezolucije, dok najveći Samsung Galaxy Ultra ima 6,9 inčna dijagonalu zaslona i QHD+ i rezoluciju.

Samsung Galaxy S25 ima bateriju kapaciteta 4000 mAh, S25+ 4900 mAh, dok S25 Ultra dolazi s baterijom od 5000 mAh, a svi modeli podržavaju bežično punjenje od 15W i reverzibilno bežično punjenje, što znači da možete puniti druge uređaje, primjerice slušalice ili pametne satove izravno s mobitela.

Kako najpovoljnije do novog uređaja iz Samsung Galaxy S25 serije?

Sada kada smo prošli sve što treba znati o uzbudljivim mogućnostima novih uređaja iz S25 serije pametnih telefona, preostaje samo reći kako ga možete najpovoljnije nabaviti. Odmah nakon lansiranja nove S25 serije, Hrvatski Telekom je uvrstio sve predstavljene uređaje u svoju ponudu, a sada ih možete nabaviti u okviru specijalne ponude Zamijenite i uštedite i uštedjeti čak 120 eura. Ako uz to odaberete i model Manje plati pa zamijeni, rata će vam biti još niža.

Prilikom narudžbe na HT web shopu unesite kôd ZAMIJENI i ostvarite uštedu koja vrijedi do 6. veljače ili do isteka zaliha.

Svoj stari ispravan uređaj donesite u najbliže HT prodajno mjesto unutar 14 dana od primitka novog uređaja, a za njega ćete dobiti isplatu prema procijenjenoj vrijednosti. A koja je otkupna vrijednost vašeg starog uređaja, odnosno koliki iznos možete očekivati za svoj stari uređaj, možete provjeriti na stranici Hrvatskog Telekoma. Dodatna pogodnost je i to što kupnjom S25, S25+ ili S25 Ultra pametnog telefona dobivate uređaj s dvostrukom količinom memorije po osnovnoj cijeni.

Sadržaj je nastao u suradnji s partnerom Hrvatski Telekom.