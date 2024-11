Špiček naučio Ivicu Zadru kako pripremiti slasni janjeći but s twistom, a mi imamo recept!

Mirisi adventa i božićnih blagdana već su u zraku, odbrojavanje do tih posebnih dana u godini polagano je počelo. I vi to osjetite, zar ne?

A kako se u to vrijeme svi volimo okupiti oko stola, naš je omiljeni chef Tomislav Špiček u nastavku gastro serijala Domaće i tradicionalno sa Špičekom by SPAR odlučio staviti poseban naglasak na specijalitete u kojima tradicionalno volimo uživati baš u ovo blagdansko vrijeme.

Ovom prilikom u kuhinji mu je asistirao Ivica Zadro, vrlo popularni i nagrađivani hrvatski kazališni, televizijski i filmski glumac. Ivica Zadro odmah je priznao da mu se ovim druženjem sa chefom Špičekom ostvarilo nešto što je već dugo vremena priželjkivao.

"Obožavam jesti, obožavam kuhati, konačno mi se ispunila želja da me netko pozove u jednu ovakvu emisiju", otkrio je Ivica Zadro.

A kako naš chef to inače radi, i ovoga je puta jedno poznato domaće i tradicionalno jelo učinio još posebnijim i ekskluzivnijim. U petoj epizodi specijala Domaće i tradicionalno sa Špičekom by SPAR, pripremao se pečeni janjeći but s ukusnim prilogom od povrća, ali na ponešto drugačiji način.

Kako izbjeći katastrofu u kuhinji - presoljeno pečenje?

U ovom blagdanskom ozračju, Špiček se odlučio pripremiti pečeni janjeći but, pravu božićnu deliciju, no na malo drugačiji način. Prije pečenja, našpikao je janjeći but pinjolima, mirisnim, ukusnim, ali i zdravim sjemenkama bora koje će mesu dati posebnu aromu.

Od začina, Špiček je koristio i fini ružmarin koji se savršeno slaže s pinjolima. Na kraju je meso još posolio krupnom soli i začinio paprom, a otkrio je i svoju tajnu kako ispravno procijeniti potrebnu količinu soli i papra te tako izbjeći jednu vrlo čestu katastrofu kod pripreme mesa u pećnici - presoljeno pečenje.

Osim pinjola i ružmarina, Špiček je već gotovo pečenom janjećom butu dodao i cherry rajčice pa je ovaj specijalitet dobio dodatnu notu svježine i boje finih sočnih rajčica.

Uz ovaj mesni specijalitet, izvrsno ide lagani prilog od povrća koji je jednostavno pripremiti, brzo je gotov, a vrlo je ukusan i zdrav. Prilog se sastoji od kuhanog krumpira, mrkve i zelja, lagano začinjenog soli, paprom i s malo češnjaka, koji se netom prije lagano prepržio na maslinovom ulju.

Kada je sve bilo gotovo, dobili smo tanjur s mnogo mirisa, boje i okusa, upravo savršen za blagdanski stol.

Sastojci:

Za glavno jelo:

2,2 kg janjećeg buta

SPAR ružmarin

50 grama S-BUDGET pinjola

300 grama cherry rajčice Vrtovi Hrvatske

SPAR krupna morska sol

SPAR crni papar

S-BUDGET ulje suncokreta

bijelo vino

voda za podlijevanje mesa (po potrebi)

Za prilog:

500 g krumpira

2 mrkve

1 glavica svježeg kupusa

3 češnja češnjaka

DESPAR maslinovo ulje

SPAR sol

SPAR papar

Priprema:

Po janjećem butu zabodite pinjole i ružmarin. Meso dobro posolite pa zatim prelijte S BUDGET suncokretovim uljem i bijelim vinom, te dodajte i malo vode. Meso stavite u zagrijanu pećnicu i pecite u pećnici na 180° Celzijevih na nekih dva sata.

Tijekom pečenja mesa, provjeravajte meso, pa ako tijekom pečenja primijetite da je tekućina isparila, podlijte s još vode. Na samom kraju pečenja, mesu dodajte oprane cherry rajčice i pecite još petnaestak minuta kako bi ostale čvrste.

Dok se janjeći but peče, za to vrijeme pripremite ukusan i zdrav prilog od povrća. Ogulite krumpir i mrkvu, nasjeckajte ih na podjednake komadiće i narežite svježi kupus. Kada se povrće skuha, procijedite i začinite.

Od začina dodajte na sitno nasjeckani češnjak koji ste prvo lagano prepržili na maslinovom ulju.

Po ukusu, začinite sa soli i paprom i poslužite uz janjeće pečenje.

Dobar tek!

I u ovom kulinarskom specijalu za sve namirnice pobrinuo se SPAR, a ostale sezone kulinarskih specijala sa Špičekom by SPAR dostupne su na linku.

