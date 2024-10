Sinergija najjačih: Otkrivamo detalje zašto su se udružili Polleo Sport i Vindija

U zdravom tijelu - zdrav duh! Sve više ljudi otkriva prednosti takvog stila života za tijelo i um. Redovito vježbanje pomažu nam da se osjećamo bolje, zadovoljnije, čuvaju nas od kroničnih bolesti i općenito podižu kvalitetu života.

Bavljenje sportom omogućava bolju pokretljivost, mnogo više energije i izdržljivosti. Naposljetku, dobro je poznato i da fizička aktivnost povećava proizvodnju endorfina, poznatih kao "hormoni sreće", što poboljšava raspoloženje i smanjuje stres. Stoga ne treba čuditi da sve više ljudi prepoznaje benefite aktivnog životnog stila.

Međutim, svi znamo da redoviti odlasci u teretanu ili neku drugu vrstu treninga nisu dovoljni. Za postizanje optimalnog učinka jako je važna uravnotežena i pravilna prehrana koja će osigurati organizmu sve potrebne hranjive tvari. Samim time, sve je veća potražnja za dodacima prehrani koji nam pomažu u postizanju uravnotežene i zdrave prehrane.

Koliko proteina je - dovoljno?

Uz vitamine, minerale, probiotike, omega 3 i 6 masne kiseline, među najpopularnije dodatke prehrani ubrajaju se proteini, koje koriste kako profesionalni sportaši tako i oni koji se tek rekreativno bave sportom. Proteini odnosno bjelančevine sastavni su dio svake stanice, neophodni za rast, razvoj, regeneraciju i funkcioniranje organizma. Iz tog razloga, izuzetno je važno da svojem tijelo svakodnevno oprskrbljujemo visokokvalitetnim proteinima.

Ali koliko proteina potrebno? Dnevne preporučene količine ovise o izvoru proteina, ali i tjelesnoj masi te fizičkim aktivnostima koje prakticirate. Iako ćete na internetu pronaći informaciju da je preporučeni dnevni unos bjelančevina 0,8 g po kg tjelesne težine, za izgradnju i regeneraciju mišićne mase kod ljudi koji se bave nekom fizičkom aktivnosti, dnevni unos bi se trebao kretati od 1,4 do 2,2 g po kg/ tjelesne težine, ovisno o intenzitetu treninga.

Nutricionisti, sportaši, ali i ljudi koji se redovito bave nekom fizičkom aktivnosti, složni su u jednom: dodaci prehrani nisu nadomjestak uravnoteženoj prehrani, ali proteini, i to po mogućnosti proteini dobiveni od sirutke, su dodatak prehrani koji biste svakako trebali uvrstiti u svoju rutinu.

I kod izgradnje mišića, ali i kod mršavljenja

Naime, razna istraživanja su pokazala da brzo probavljive bjelančevine, poput whey proteina ili esencijalnih aminokiselina, imaju jači anabolički učinak u usporedbi s obrokom koji sadrži isti aminokiselinski profil, bez obzira na izvor proteina. Razlog tomu je što se protein u obliku dodatna prehrani brže probavlja, što smanjuje iskorištavanje aminokiselina u unutarnjim organima i ostavlja veći dio dostupnim za mišiće. Kod rekreativaca i profesionalnih sportaša, whey protein, odnosno protein dobiven od sirutke, najčešće je korištena vrsta proteina.

Osim za izgradnju i regeneraciju mišića, konzumiranje whey proteina može pomoći u regulaciji apetita i pomoći u mršavljenju jer proteini povećavaju osjećaj sitosti, smanjujući unos kalorija. Većina ljudi se odlučuje na proteine sirutke u prahu koje u shakeru miješa s vodom ili mlijekom. Doduše, to često može biti nepraktično, pogotovo ako vam je dan ispunjen obavezama i cjelodnevnom jurnjavom.

Upravo iz potrebe za proizvodom koji će sadržavati visokovrijedne proteine, a za koji ne moramo sa sobom nositi shaker, sastojke, dozer i tome slično, rodila se inovativna ideja za potpuno novi proizvod na našem tržištu 'z bregov Polleo Protein napitak koji dolazi u dvije varijante, s okusom čokolade i okusom vanilije.

'z bregov Polleo Protein napitak plod je suradnje dvoje tržišnih lidera, svakog u svojoj industriji. Vindija, lider u proizvodnji mliječnih proteinskih proizvoda i Polleo Sport, lider u segmentu sportske suplementacije udružili su snage i potrošačima ponudili najbolje iz oba svijeta - spoj 'z bregov proteinskih mliječnih napitaka i visokokvalitetnih whey proteina.

Samo najkvalitetniji proteini, bez šećera i laktoze

'z bregov Polleo Protein napitak sadrži visokovrijedne proteine sirutke tako da pa je ovaj proizvod izvrstan izbor kad ste u žurbi, a želite osigurati optimalne rezultate vježbanja i brži oporavak nakon treninga, kad su organizmu prijeko potrebni proteini za oporavak i izgradnju mišićnog tkiva. Stručnjaci Vindije i Polleo Sporta su prilikom kreiranja ovog proizvoda ciljali na aktivnu populaciju koja brine o nutritivnoj kvaliteti svoje prehrane, ali ideja je bila stvoriti proizvod koji će zadovoljiti potrebe i nepca sportaša, ali i svih onih koji se bave sportom.

Naime, ako imate intoleranciju na laktozu, odlična vijest! Proizvodi sadržavaju manje od 0,1 g/100 g jer je laktoza prethodno prirodnim putem pomoću enzima razgrađena na jednostavne šećere, a ne sadržava ni dodatne šećere.

Za mišljenje smo pitali stručnjaka, fitness trenera Marija Valentića.

"Oduševio me novi 'z bregov & Polleo whey protein napitak. Fin i svilenkaste teksture, taman sladak koliko mi paše, što potkrepljuje činjenicu da ima najmanje šećera među takvim vrstama proizvoda na tržištu. Nema laktoze, a ima 50g proteina i to whey/sirutka proteina u jednom pakiranju od pola litre, što ovaj napitak čini odličnim međuobrokom, pogotovo za one koji žele ili moraju povećati unos proteina u svoju svakodnevnu prehranu."

'z bregov Polleo Protein napitak sadržavaju 10 g visokovrijednih proteina u 100 ml proizvoda. Čuvaju se u sobnoj temperaturi, a dolaze u jednostavnom eco friendly pakiranju što ih čini praktičnima za nošenje i konzumiranje, bilo kad i bilo gdje, kada god vam je potrebna porcija proteina.

Svojim sastavom, prilagođen je širokoj skupini potrošača, odnosno svima koji vode brigu o zdravom načinu života i uravnoteženoj i pravilnoj prehrani. Tako u perfektno izbalansiranim okusima čokolade i vanilije 'z bregov Polleo Protein napitaka zaista će uživati svi koji vole voditi aktivan život, a vaš će vam organizam na tome biti zahvalan.

Sadržaj je nastao u suradnji s partnerom Vindijom.