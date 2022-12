Pa ako se s nama uputite u putovanje kroz blagdanske crtice iz Šibenika, sigurno ćete otkriti nešto novo, ali i nešto tako toplo i svima nam poznato - sreću u krugu obitelji i prijatelja.

Kao i drugdje u Hrvatskoj, očekivanje Božića šibenskih obitelji trajalo bi kroz cijeli prosinac, ali na njihov poseban način. Tako bi se proslavljalo i dočekivalo Božić od početka adventa do Svete Kate i Svete Luce, a za njih su postojale, a i do danas se održale uzrečice: „Sveta Kata kokošića, misec dana do Božića“ i „Sveta Luca zlatna grana, do Božića dvanaest dana…“

Proslava se u Šibeniku slavila još prije 500 godina

Šibenik je kroz to vrijeme stotinama godina imao i svoju posebnu feštu osam dana prije Božića koja se nazivala Proslava, a običaj je bio da se oglašavaju zvona na crkvama dok su se u loncima na maslinovom ulju pržile fritule i pjevalo "U sve vrime godišta, mir se svitu navišta". O njoj je, impozantno, još u 15. stoljeću pisao Juraj Šižgožić.

Danas se slavi malo drugačije, tu je Adventura gdje se društvo okuplja na moderniji način kroz 'streetfood' festival ili pak u toplim domovima gdje se uživa uz crveno, bijelo ili desertno vino, ali nešto se ipak održalo - zajedništvo među Šibenčanima i veselje u iščekivanju Božića. Slavi se obitelj, povezanost, kao i stotinama godina ranije, ukrašava se bor i postavljaju jaslice.

Slavi se obitelj, povezanost i zajedništvo

Oduvijek je svakoj obitelji bilo stalo da se vidi kako se slavi Božić, a bilo je i ostalo, u šibenskim krajevima, vrlo važno lijepo izgledati za tu svečanu priliku. Još važnije je bilo uz najbolju hranu i piće koje si domaćin može priuštiti proslaviti to posebno vrijeme za obitelj. U konobama se pred Božić točilo mlado prvoklasno vino, a društvo se okupljalo unutra i ispred konobe kako bi uživali u zajedničkim trenucima.

Od njoka s mesom do mladog vina

Nekoliko dana prije Božića pravili su se arambašići, a za Badnji dan brudet od palamide, dvije predivne poslastice koje se prave i danas, a divno pašu uz crveno vino. Naravno, za Božić su tu bile njoke s dobrim mesom, a nezaobilazna je bila i štrudla od jabuka, kodonjada i danas svima vrlo dobro poznate fritule, ali sa suhim grožđem, a tu su i posebni šibenski rafioli s mljevenim orasima ili bajamima te suhim grožđicama koje su znale praviti samo vješte domaćice.

RECEPT ZA ŠIBENSKE RAFIOLE

250 grama maslaca

150 grama kristal šećera

4 žumanjka

100 ml prošeka

1 prašak za pecivo

550-600 grama brašna

za nadjev:

250 grama poprženih bajama

šaka grožđica (60 grama)

2 rebra gorke čokolade (50 grama)

100 ml mlijeka

2 žlice ružolja (ili maraschino)

1 žlica maslaca (20 grama)

sok od 1 limuna

za dekoraciju:

4 bjelanjka

4 žlice šećera u prahu (80 gr)

100 gr mljevenih bajama

Priprema:

U brašno umiješajte prašak za pecivo, listiće maslaca, dodajte jaja, žumanca, šećer, sol i umijesite čvrsto tijesto. Po potrebi dodajte malo mlijeka da tijesto ne bude pretvrdo te ostavite neka pokriveno počiva oko sat vremena.

Tijesto premijesite i razvaljajte tanko kao za rezance. Zatim stavljajte na tijesto nadjev žličicom u jednom redu u razmacima, ovisno o čaši kojom ćete oblikovati polumjesece (rafiole). Tijesto preklopite preko cijelog reda tako da je nadjev pokriven.

Čašom pritisnite tijesto tako da polovica čaše obuhvati tijesto s nadjevom, pa ukrasnim kotačičem oblikujte rafiol po rafiol. Postupak ponavljajte dok ne potrošite tijesto i nadjev.

Rafiole slažite na namazani pleh i pecite na temperaturi od 180°C oko 20 minuta. Priprema nadjeva: jaja izmiješajte pjenasto sa šećerom, dodajte mljevene bademe, limunovu koricu, maraskino, rakiju, malo muškatnog oraščića i cimet.

TOP 3 DESERTNA VINA KOJI SE SLJUBLJUJU S RAFIOLIMA

Ormož Rumeni Muškat 0.75l

Poluslatki muškat žuti je vino srednjeg tijela s karakterističnim muškatnim notama koje podsjećaju na limunovu travu, citruse, klinčiće i breskvu. Odlikuje ga intenzivna aroma te ugodan slađi i osvježavajući okus.

Korlat Merlot Boutique 0.75l

Korlat Merlot Boutique vrhunsko je slatko vino proizvedeno tradicionalnom metodom prosušivanja grožđa na trsu kojom se dobivaju najbolja desertna vina. Rađeno isključivo od grožđa sorte merlot duboke je tamnocrvene boje s ljubičastim odsjajima. U aromatskom profilu karakterizira ga bogatstvo raznovrsnih koncentriranih aroma, senzacija se nastavlja u harmoničnom toplom i bogatom okusu gdje se na ostatak šećera ugodno slažu arome crvenog voća i suhog grožđa.

Tomić Hectorovich Prošek 0.5l

Prošek Hectorovich je izvorno hrvatsko prirodno desertno vino koje se radi od prosušenog grožđa najkvalitetnijih dalmatinskih sorti. Grožđe lokalnih sorti (pošip, maraština, prč, muškat žuti, itd.) bere se pri punoj zrelosti gdje zreliji grozdovi, prošarani suhvicama, dolaze s biranih položaja. Rezultat je slatko vino, izbalansirano kiselinama koje mu daju pitkost i svježinu, isprepleteno aroma zrelog južnjačkog voća, suhih marelica, grožđica, narančine kore, smokava, kao i aromatičnim cvjetnim notama. Starenje pridonosi kompleksnosti, razvijaju se tercijarne note karamela, meda i suhog voća.

