Neke stvari i stanja kroz koje prolazimo kroz život su nam svima zajednička i svima jasno razumljiva. Pa ipak, koliko god te pojave bile samorazumljive i lako prepoznatljive, ponekad ih je teško jasno definirati. Ono što nam je svima zajedničko, jest to da u svemu što radimo težimo određenom i sasvim konkretnom osjećaju emocionalnog zadovoljstva. Taj osjećaj naziva se sreća. No, putovanje do tog osjećaja nije za sve ljude jednako, iz jednostavnog razloga što različite ljude sretnima čine različite stvari.

Pojmom sreće već se dugi niz godina bave filozofi, sociolozi, psiholozi i stručnjaci za društvene i medicinske znanosti. Mnogo relevantnih dosadašnjih istraživanja na tu temu pokazalo je da je sreća subjektivan pojam, što znači da postoji mnoštvo stvari i pojava koje će nekoga činiti sretnim, dok će nekoga drugoga ostaviti potpuno indiferentnim. Pa ipak, za veliku većinu ljudi, dobro zdravlje, kvalitetni i zadovoljavajući odnosi s obitelji i prijateljima i sreća drugih ljudi do kojih nam je stalo, sve to su elementi koji snažno utječu na naš subjektivni osjećaj sreće i zadovoljstva.

Jeste li svjesni koliko ste sretni?

Uz to, sreća je često vezana uz mala zadovoljstva koja itekako mogu unijeti više sreće u našu svakodnevicu. Problem je što smo često, u mnoštvu obaveza, zadataka i planova, skloni zaboraviti na ta sitna zadovoljstva koja čine razliku i u naš život donose veselje, radost te možda još važnije, donose unutarnji osjećaj smisla i ispunjenosti. Kako biste i sami poradili na sreći koju osjećate u svakodnevnom životu, prvi korak je da osvijestite što je to točno što vas osobno čini sretnim.

U tom procesu potrage za srećom i mi moramo preuzeti svoj dio posla, koji se sastoji u tome da sreću treba znati prepoznati te pronaći vremena i načina za aktivnosti koje nas čine sretnima. Jednostavan primjer je hrana. Jesti se mora, i to svaki dan. I dok je nekim ljudima kuhanje i priprema hrane za sebe i svoje bližnje nepresušni izvor zadovoljstva, drugima je pak kuhanje naporna aktivnost i gubitak vremena pa radije biraju gotovu hranu. Bez obzira na to koji ste tip, danas je fino jesti lakše nego ikada. Razvoj internetske tehnologije i dostavnih servisa kao što je aplikacija Wolt omogućuje nam da svoju sreću, bez obzira na to jesmo li tip osobe koja sreću pronalazi u kuhanju omiljenog jela ili nas mnogo više veseli brza dostava kvalitetnog i ukusnog obroka iz našeg omiljenog restorana.

Male stvari čine razliku

Aplikacija Wolt omogućava nam da sve potrebne namirnice za kuhanje omiljenog ručka stignu na naša vrata u roku od 30 minuta, pa ne morate gubiti vrijeme na odlazak u trgovinu. S druge strane, ako kuhanje nije aktivnost koja vam donosi sreću i zadovoljstvo, a svejedno volite jesti raznoliku, zdravu i ukusnu hranu (a tko ne voli!) Wolt vam omogućuje izbor između tradicionalnih jela, azijske kuhinje ili brze hrane – sve ovisi o vama i za što ste u tom trenutku raspoloženi.

Sreća je i kvalitetno iskorišteno slobodno vrijeme koje je za svakog od nas drugačije. Neki ljudi najviše zadovoljstva pronalaze u udobnosti vlastitog doma, uz zanimljivu knjigu ili igranju videoigri, dok će drugi pak sreću pronaći u izlasku van, druženju s prijateljima i sudjelovanju u kulturnim ili zabavnim događanjima.

I kada planiramo slobodno vrijeme, Wolt se ponovno pojavljuje kao partner koji će nam pomoći da to vrijeme koje imamo za sebe maksimalno iskoristimo. Jer sve što nam je potrebno za idealno provedeno slobodno vrijeme prožeto osjećajem sreće, bez obzira je li to nova knjiga koju želimo pročitati ili nam hitno iz drogerije treba najdraži crveni ruž za savršeni izlazak subotom navečer, Wolt u roku od 30 minuta dostavlja na naša vrata.

Sadržaj je nastao u suradnji s partnerom Wolt prema najvišim profesionalnim standardima Net.hr-a.