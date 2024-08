Roadtrip po Europi i zašto mi je zamjenska guma tek treći najvažniji rekvizit na putu

Sjećate se kako smo u školi redovito pisali zadaćnice na temu „Kako sam proveo ljetne praznike“? Ne mogu se oteti dojmu, ali ta se navika zadržala dugo nakon osnovne škole. Razgovori o praznicima ( danas godišnjem odmoru) dio je folklora, obavezni dio ćaskanja s prijateljima i kolegama… Prije i poslije ljeta, hešteg godišnji odmor je tema bez koje teško može proći bilo kakvo druženje.

Nemojte me krivo shvatiti, mene to uopće ne smeta. Naučiš nešto novo, dobiješ inspiraciju za putovanje, saznaš koja mjesta izbjegavati, a koja vrijedi posjetiti, što vidjeti, gdje jesti… Zapravo, bit ću iskren. Volim razgovore o putovanjima i godišnjim odmorima. A kako sam se ove godine odlučio za nešto drugačiji godišnji odmor, svojim sam se iskustvom pohvalio svim svojim prijateljima i poznanicima, a na kraju sam ga pretočio i u neku vrstu zadaćnice.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

„Ove godine idem protiv struje“

Za početak, da se predstavim. Zovem se Ivan i radim kao developer. Radni tempo preko godine znati biti prilično intenzivan, ali volim posao koji radim pa mi to ne predstavlja problem. Ali kao i svima, ponekad mi treba odmor. I kada je došlo vrijeme da odaberem termin godišnjeg odmora, počeo sam razmišljati kada, gdje i kako ga najbolje iskoristiti, gdje otputovati i kako iz svojih praznika izvući maksimum.

Shvatio sam da mi gužve po cestama, borba za kvadrat mjesta pod suncem, ležanje na pretrpanoj užarenoj plaži… Ne dolazi u obzir. Ove godine idem protiv struje. Želim nešto drugačije. Želim napraviti nešto što nikada nisam napravio i otići na mjesta na kojima nikada nisam bio. Nakon te odluke, sve je išlo samo od sebe.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Potraga za skrivenim draguljima

Drugim riječima, ove godine sam odlučio umjesto običnog godišnjeg kakvog prakticiram svake godine otići na roadtrip i posjetiti neka mjesta koju su mi relativno blizu, već me dugo privlače, ali nikako da dođu na red. Plan je bio kružna tura vlastitim autom u trajanju od dva tjedna na kojoj ću proći neka od najljepših mjesta Slovenije, Austrije i sjeverne Italije.

Vidjeti Dolomite, doživjeti Alpe, proći cijeli Južni Tirol, spustiti do Padove, zaviriti u Škocjanske jame i nakon toga, punih baterija i pun doživljaja, vratiti se kući.

O.K., možda nisam otkrio Ameriku, samo sam se podsjetio da susjedne države itekako imaju što ponuditi putnicima željnima spektakularne prirode i arhitekture, uživanja i dobre hrane. Isto tako, odmah sam odlučio da neću previše detaljno planirati. Naravno, rezervirao sam smještaj i složio okvirni plan puta, auto odvezao na servis, a sve ostalo odlučio sam prepustiti trenutku i trenutnom raspoloženju.

Uz uobičajene putne potrepštine, spakirao sam i svoj novi pametni telefon Samsung Galaxy Z Fold6 i Samsung Galaxy Watch Ultra, koji će, razmišljao sam, na ovoj avanturi, zajedno sa mnom, također doživjeti hard test. Putovanje ovog tipa, kada si veći dio vremena na cesti ili u prirodi, odličan je način za testiranje baterije pametnog telefona, kamere, ali i mnogih drugih tehničkih karakteristika zbog kojih sam se uostalom i odlučio za preklopni uređaj.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prilika za reset glave i hard test novih gadgeta

Ako još niste imali iskustva s preklopnim uređajima, Samsung Galaxy Z Fold6 pametni telefon preklopljen ima normalne dimenzije, ugodno ga je držati u ruci i stane u svaki džep, a kada je rasklopljen, otvara se kao veliki zaslon koji doslovno omogućava novu dimenziju korištenja pametnih telefona.

Korištenje aplikacija kao što su Google Maps, pregledavanje e-mailova, društvenih mreža, surfanje internetom, mobile gaming da ne spominjem... Sve te aktivnosti su neusporedivo preglednije i praktičnije na velikom zaslonu. No, funkcije koje su me osvojile i koje su se pokazale kao pun pogodak su nove AI funkcionalnosti*.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Je li pametni telefon uistinu pametan bez AI-ija*?

Možda ste već čuli frazu da se pametni telefon bez AI značajki već gotovo ne može smatrati pametnim. Kada probate Samsung Galaxy Z Fold6, brzo ćete shvatiti zašto je to tako. Novi Z fold6 dolazi s Galaxy AI sustavom* koji će ubrzo postati vaš osobni asistent, konzultant, desna ruka, izvor inspiracije, pomoć i najbolji saveznik. Pogotovo na putovanju.

Možda najvažnije i najkorisnije od svega, AI sustav se prilagođava svojem korisniku pa vas neće zatrpavati beskorisnim prijedlozima i informacijama. Galaxy AI brzo uči od vas koji su vaši interesi, potrebe, ukusi pa na trenutke imate osjećaj da bolje od vas zna što vam je potrebno i što zapravo želite. Najbolji pokazatelj je i to što uostalom, rezervnu gumu (srećom) nisam morao koristiti, dok mi je Samsung Galaxy Z Fold6 više puta dnevno uskakao i činio mi putovanje, sporazumijevanje i snalaženje neusporedivo lakšim.

No da se vratimo na moj roadtrip. Krenuo sam iz Zagreba nestrpljiv da se konačno dočepam otvorene ceste i osjećaja da sam stvarno na odmoru. Nakon prekrasne vožnje po Sloveniji, kratke pauze i šetnje Ljubljanom, planski sam zaobišao hit destinacije Bled i Bohinj. Umjesto toga, zaputio sam se u Škofju Loku, mali srednjovjekovni gradić koji još uvijek prolazi ispod radara masovnog turizma.

I nisam pogriješio. Tu sam prespavao, jeo, uživao u svemu što sam vidio i doživio. Sljedećeg jutra sam krenuo prema Villachu u Austriji, u kojem se nisam previše zadržavao jer mi je cilj bio što više stići do Innsbrucka, i to polaganom vožnjom sa što više zaustavljanja po relativno nepoznatim malim selima tradicionalno bogatim povijesnim i prirodnim zanimljivostima. U pronalaženju svih tih obilaska vrijednih ali manje razvikanih mjesta, uvelike mi je pomogla Circle to Search opcija koja omogućava lakše pretraživanje weba na velikom zaslonu, a ima i opciju prevođenja koja vam može itekako biti od koristi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Samo trenutak, prevoditelj mi je u džepu

Već tada, funkcija koja mi je definitivno bila od velike pomoći je Interpreter koja omogućava prevođenje u realnom vremenu. S ljudima kojima je materinji njemački jezik, Interpreter mi je omnogućio dvosmjernu komunikaciju bez potrebe sporazumijevanja rukama i nogama. Odgovore na pitanja kao što su gdje popiti kavu, gdje mogu pojesti najfiniji (ili barem najveći) bečki šnicl, što pogledati i kako najbrže stići do motela u kojem sam trebao prespavati, bilo je mnogo lakše dobiti uz Interpreter. Kada svojeg osobnog prevoditelja imate u džepu, sve je jednostavnije.

Nakon ugodne i dugačke vožnje, konačno, Innsbruck. Moram priznati da je Innsbruck destinacija kojoj sam se ozbiljno veselio. Htio sa sam vidjeti kako uživo, iz prvog reda, izgleda spektakularna skakaonica Bergisel koju je projektirala Zaha Hadid, a kada sam već tu, nisam htio propustiti vožnju žičarom Nordkettenbahnen. Fotografije koje sam ovdje uspio snimiti su nadnaravno lijepe, ali vjerojatno za to mogu djelomično zahvaliti i odličnim performansama kamere.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Auto Zoom opcija omogućava lakše i preciznije kadriranje, automatski prilagođava zumiranje zahvaljujući AI tehnologiji* prepoznavanja lica i tijela subjekata. Kamera novog Samsung Galaxy Z Fold6 pokazala se izvrsnom kada sam poželio fotografirati zalaske sunca ili neke prizore u uvjetima smanjene svjetlosti, a odlično radi i Instagram Nightography funkcija dostupna izravno iz Feeda, Storyja i DM-a same Instagram aplikacije, koja postoji ekskluzivno na Galaxy uređajima. Sada stvarno vrijedi ona, #nofilter.

Kako sam (na teži način) naučio zašto mi treba pametni sat

Nakon Innsbrucka, produžio sam prema Italiji, i to je ujedno dio mog raodtripa na koji možda nisam bio sasvim spreman. Posjet Adamello Brenta Natural Parku, prirodnom rezervatu u Trentinu u Italiji dostio je u svakom smislu testirao moje granice izdržljivosti i kondicije, na kojima, sada mogu to sa sigurnošću reći, zaista treba raditi.

Nosio sam Samsung Galaxy Watch Ultra, pametni sat koji čini simbiozu Samsung Galaxy Z Fold6 i ova dva gadgeta zaista su savršen spoj. Samsung Galaxy Watch Ultra dizajniran je za precizno praćenje performansi vašeg organizma, prati krvni tlak, otkucaje srca pa me je nježno upozorio kada bi bilo dobro malo zastati, uhvatiti zraka i diviti se vrhovima koji su me okruživali.

Samsung Galaxy Watch Ultra će vam istovremeno osigurati podatke o temperaturi zraka, nadmorskoj visini, zahtjevnosti terena i sve relevantne informacije o kojima trebate voditi računa kako biste izbjegli druženje s lokalnim HGSS službama, pa čak i ako nisam bio siguran da mi treba pametni sat, u ovoj situaciji bilo mi je drago što ga imam.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nakon temeljitog odmora, svoje putovanje nastavio sam prema Padovi. Grad u kojem se nalazi najstariji botanički vrt na svijetu Orto Botanico di Padova, grad u kojem je isto tako smješteno i jedno od najstarijih europskih sveučilišta, i to ono na kojem je diplomirala prva žena u Europi, Elena Cornaro Piscopia i naravno, sveučilište na kojem je predavao i legendarni Galileo Galilei. Uz mnogo povijesti, Padova je poznata i po nešto modernijem vidu izražavanja umjetnosti pa kada je posjetite, svakako obratite pažnju na uličnu umjetnost koja je već na neki način postala zaštitni znak Padove.

Foto: Duško Jaramaz/Pixsell

I za kraj, malo tehnologije, jer to mi je ipak poziv. Jedan dan svojeg roadtripa rezervirao sam da posjetim grad Bolzano, točnije NOI Techpark koji glasi kao vodeći inovacijski centar u Južni Tirolu. Osmišljen je kao mjesto za poticanje suradnje među istraživačkim institucijama, sveučilištima, tvrtkama i start-upovima. Iako sam ga uspio vidjeti samo izvana, očito je da je riječ o okruženju koje potiče inovacije i tehnološki napredak. Park služi kao središte znanosti i biznisa, a u fokusu su razvoj sektora koji se odnose na obnovljive izvore energije, alpske tehnologije, tehnologiju hrane i digitalizaciju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

A što ako vas sustigne posao na godišnjem odmoru?

Posljednja stanica mojih, definitivno prekratkih ljetnih praznika bile su Škocjanske jame, sustav krških jama i spilja u Sloveniji koje glase kao najvećih podzemnih klanaca u svijetu i uvrštene su na UNESCO-ov popis prirodne baštine. Ovo čudo prirode zaista treba vidjeti i doživjeti, jer što god da napišem ne može vjerno dočarati svu magiju ovog nevjerojatnog mjesta.

Napokon, vrijeme je bilo za povratak, a to sam znao i po količini poslovnih mailova koji su počeli stizati. Da barem dio toga napravim, kako bih si olakšao povratak na posao, ponovno mis e potvrdilo da je Samsung Z Fold6 optimalni izbor pametnog uređaja kada si na putovanju, a nemaš ili ne želiš vaditi laptop. Uz pomoć opcije Note Assist sve što sam htio napraviti bilo je mnogo lakše, jer ova funkcionalnost ima mnoštvo opcija koje će vam olakšati život bez obzira na to koja vam je profesija.

Jednostavnost izrada bilješki koristit će vam bez obzira na to čime se bavite, a mnoštvo funkcija za izradu skica kao što je Sketch to Image oduševit će dizajnere i sve koje se bave nekom kreativnom djelatnošću. Ma čak i nas koji se volimo igrati i crtati iz hobija. I tu je još jedna stvar koju valja napomenuti, a to je S Pen Fold Edition olovka koja korištenje Samsung Galaxy Z Fold6 čini još jednostavnijim i intuitivnijim, i za posao i za trenutke kreativnosti.

Sve u svemu, od velike količine različite opreme koje sam ponio sa sobom, uključujući vreću za spavanje ako slučajno ostanem bez smještaja u zadnji čas, papirnate karte (opet za svaki slučaj), ponešto konzervi hrane i još dosta sličnih potrebnih i nepotrebnih stvarčica, ono što sam najviše koristio i što mi se pokazalo najkorisnijim saveznikom na putovanju su Samsung Galaxy Z Fold6 i Samsung Galaxy Watch Ultra. Stoga ako i sami planirati roadtrip ili godišnji odmor tog tipa, nemojte počiniti istu grešku kao ja i nositi previše prtljage. Ali rezervu gumu ipak ponesite.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

*Prijava na Samsung račun je potrebna za određene Samsung značajke. Galaxy AI značajke bit će dostupne besplatno najmanje do kraja 2025. na podržanim Samsung uređajima.

Sadržaj je nastao u suradnji s RTL native kreativnim kolektivom i tvrtkom Samsung Hrvatska!