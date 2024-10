Ribafish za Net.hr: 'To je bilo 25 dana za pamćenje, divna priča, jako naporno, ali velika stvar!'

O ovogodišnjem projektu i najavi idućeg te kakvo je to iskustvo za njega bilo, razgovarali smo s Domagojem Jakopovićem Ribafishem. "Projekt za 2024. godinu završen je više nego uspješno i u tome je bilo divnih trenutaka, bilo je patnje, bilo je naporna, ali moram priznati da mi je najbolji trenutak bio kad smo upoznali malog Dančija koji je najbolje dijete na svijetu i koji je bio oduševljen plivanjem, koji je mene učio pecati i koji je stalno bio s nama ", ispričao je Ribafish oduševljeno.

Dočeci i radionice održani su na 11 plaža istočne Istre i Kvarnera i to u Preluku, Lovranu, Mošćeničkoj Dragi, Brseču, Plomin Luci, Rapcu, Svetoj Marini, Tunarici, Ližnjanu, Medulinu te Puli.

Tijekom 25-dnevnog održavanja prvog dijela projekta RokPoluotok u lipnju i srpnju 2024., Ribafish je s brojnim prijateljima plivačima, kajakašima, SUPovcima i jednim psom plivao prosječno oko pet kilometara dnevno. DOtkrio nam je i kako izgleda biti dio tog projekta od početka do kraja. "Najnapornije je bilo plivati iz dana u dan, to nije kao kad imate jednu utrku Svjetskog prvenstva godišnje ili se spremate tri mjeseca samo za nekakav nastup nego je to 20 dana za redom skoro svaki dan plivate, nakon pet dana imate jedan dan odmora i u principu to neko rekuperanje, taj trenutak kad morate navući plivačko odijelo i kad se namažete kremicom protiv bolova i shvatite da je nekih dva, tri sata plivanja pred vama, ali cilj je viši, a to je ispunjenje obećanja djetetu i tu se onda sve zaboravlja i sve se zaboravi", objašnjava Riba te dodaje: "To je bilo 25 dana za pamćenje, divna priča, jako naporno, ali velika stvar!"

Nakon prve sezone plivanja oko Istarskog poluotoka i stotinu isplivanih kilometara, Domagoj Jakopović Ribafish i RokOtočani nastavljaju s ovim plemenitim projektom. U njemu ne samo da po prvi puta neki plivači plivaju toliko velike dionice, djeca se igraju i zabavljaju bez ekrana, već i roditelji mogu saznati nove načine druženja sa svojom djecom i svi zajedno s novim prijateljima.

Točan početak RokPoluotoka 2025. znat će se početkom sljedeće godine, a planirane su plaže u Puli, Fažani, Barbarigi, Rovinju, Vrsaru, Poreču, Novigradu, Karigadoru, Umagu, Zambratiji i kao završna – ona u Savudriji. Naravno, program je kao i uvijek podložan sitnim promjenama.

Udruga RokOtok u zimskom dijelu godine posvetit će se čišćenju kontinentalnog dijela Hrvatske s bratskom udrugom Čisteći medvjedići. „Čuvajte prirodu, bacajte otpad na pravo mjesto, razgovarajte sa svojim roditeljima i veselite se svakoj sitnici uz puno igre, avanture i istraživanja. I naravno, dođite na RokPoluotok!“

