Rješavanje stambenog pitanja za većinu je ljudi najveća i najvažnija investicija u životu. Prvi korak je odabir nekretnine, a sljedeći važan korak za većinu ljudi u tom procesu je odabir financijske institucije koja će kreditirati investiciju. Od 2011. godine pokrenut je APN program subvencioniranja stambenih kredita, sve s ciljem kako bi se mladima koji u svojem vlasništvu nemaju nekretninu pomoglo da lakše dođu do vlastitih kvadrata. Subvencija se može dobiti za kupnju stana ili kuće, gradnju nove ili rekonstrukciju postojeće kuće.

Prema Zakonu o subvencioniranju stambenih kredita, država će subvencionirati kredite za nekretnine čija cijena iznosi do najviše 1500,00 eura/m2 s porezom, odnosno do maksimalnog iznosa od 100.000,00 eura (oba iznosa će se preračunavati po srednjem tečaju HNB-a na dan isplate kredita). Tražitelji kredita mogu podnijeti i zahtjev za veći iznos, no razlika između navedenog iznosa i ukupnog iznosa kredita neće se subvencionirati.

Uvjeti kreditiranja po vašoj mjeri

Iznos odobrene subvencije kreće se od 30 do 51 posto iznosa rate kredita, a ovisi o indeksu razvijenosti mjesta na kojoj se kupuje ili gradi nekretnina.

U programu APN-a sudjeluje i Zagrebačka banka koja je ponudila klijentima povoljne uvjete i nekoliko dodatnih benefita. Nominalna kamatna stopa za APN subvencionirane stambene kredite u Zagrebačkoj banci iznosi 1,99 posto s efektivnom kamatnom stopom (EKS) od maksimalno 2,19 posto. Kao i do sada, klijent može birati između stambenog kredita u kunama i s valutnom klauzulom u eurima. Svi koji se odluče na realizaciju APN-ovog kredita u Zagrebačkoj banci mogu računati na dugi rok fiksnosti kamatne stope koji se proteže na 10 ili 15 godina otplate kredita. Detaljne uvjete za sudjelovanje u programu subvencioniranih kredita možete pronaći na stranicama Zagrebačke banke.

Financiranje dodatnih troškova ili uređenja? Može!

No čak i uz subvencije i niske kamatne stope, odluka o podizanju kredita nikada nije laka. Tražitelji stambenih kredita trebaju voditi računa i o drugim troškovima koji se redovno pojavljuju prilikom realizacije kredita i rješavanja stambenog pitanja pa prema tome donijeti odluku koja opcija će u konačnici ispasti najpovoljnija. Od dodatnih troškova, treba uzeti u obzir troškove instrumenata osiguranja, procjene vrijednosti nekretnine, solemnizacije ugovora o kreditu kod javnog bilježnika. Nakon što uspijete zatvoriti financijsku konstrukciju dodatnih troškova realizacije kredita, tu su još i troškovi poreza te uređenja i opremanja nekretnine.

Tijekom svojeg dugogodišnjeg iskustva sudjelovanja u APN-ovom programu subvencioniranih stambenih kredita, Zagrebačka banka je ove godine pripremila dodatne benefite kako bi svojim klijentima maksimalno olakšala i pojednostavila proces rješavanja stambenih kredita. Za početak, treba istaknuti da je Zagrebačka banka svim klijentima koji se odluče na realizaciju subvencioniranog stambenog kredita uz upis založnog prava omogućila besplatnu procjenu vrijednosti nekretnine koju obavlja agencija ZANE. Od ostalih instrumenata osiguranja, tu je i mogućnost dogovaranja police osiguranja kod osiguravajuće kuće Allianz uz popust u iznosu od 30% do 40% na premiju obavezne police osiguranja imovine, a iznos popusta ovisi o paketu osiguranja koji se dogovara.

APN kreditom do nagrade "Sa Zabom opremi stan"

Dodatna prednost koju je Zagrebačka banka ponudila svojim klijentima jest mogućnost realizacije gotovinskog kredita za financiranje dodatnih troškova poput troškova ovjere kod javnog bilježnika, plaćanje poreza ili uređenje novog doma.

Imajući na umu realnu cijenu kvadrata, Zagrebačka banka je svojim klijentima ponudila još jednu vrlo zanimljivu pogodnost. Riječ je o mogućnosti podizanja nesubvencioniranog stambenog kredita s istom kamatnom stopom za nekretnine skuplje od 100.000 eura. I kao dodatni bonus, svi klijenti koji realiziraju APN kredit biti će oslobođeni plaćanja interkalarne kamate.

Dodatna prednost s kojom se Zagrebačka banka izdvaja od konkurencije jest nagradna igra "Sa Zabom opremi stan". Svi klijenti koji koji realiziraju APN subvencionirani stambeni kredit u Zagrebačkoj banci mogu se prijaviti za nagradnu igru u kojoj mogu osvojiti 75.000 kuna na Mastercard kartici Zagrebačke banke, a prijaviti se mogu na stranici nagradne igre. Nagradna igra traje od 4. ožujka do 31. kolovoza 2022. godine, a izvlačenje nagrada će biti 14. rujna 2022.

Uz stručno vodstvo, lakše do kredita

I za kraj, kako bi prikupljanje dokumentacije i realizacija APN kredita bilo što jednostavnije i lakše, veliku ulogu u tome igra dobar izbor bankara. Iskusni i stručni bankari vodit će vas kroz cijeli proces precizno i sigurno pa će vam na taj način ostati više vremena i energije za druge stvari koje dolaze s rješavanjem stambenog pitanja, od selidbe do uređenja.

"Uz odlične uvjete, u Zabi ih čekaju stručni i brzi bankari čije iskustvo potvrđuju i rezultati – Zagrebačka banka je isplatila trećinu svih isplaćenih kredita na tržištu, od početka subvencioniranja 2011. godine. Već bilježimo veliki interes klijenata i spremni smo za brzu i uspješnu provedbu programa.“, poručio je Slaven Rukavina, član Uprave Zagrebačke banke.

