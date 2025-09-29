Raste cijena struje: Našli smo kućanski uređaj s kojim ćete garantirano uštedjeti

Najveći potrošači struje u svakom domu su kućanski uređaji, posebno oni stariji i manje učinkoviti. Dok jedni troše kao da smo u 90-ima, drugi su dizajnirani da štede svaku kilovat-sat jedinicu. I baš u trenutku kada se pitamo kako preživjeti novi val poskupljenja, pojavilo se rješenje koje stvarno ima smisla.

Riječ je o Beko EnergySpin perilici rublja, koja troši i do 35% manje energije na svim programima u odnosu na standardne modele. To znači da ne morate mijenjati svoje navike, i dalje perete rublje kada vam treba, ali vaši računi neće rasti proporcionalno s cijenom struje.

Zašto je ovo bitno baš sada?

Zato što svaki ušteđeni cent na struji znači više prostora u kućnom budžetu za stvari koje su vam važne. A kad pomnožite mjesečne račune s godinama korištenja, jasno je da ovakva investicija nije luksuz, nego racionalna odluka.

Ali EnergySpin ne štedi samo energiju, već i vrijeme. Drugim riječima – manje vremena provedenog oko kućanskih poslova, više vremena za sebe.

Foto: Promo

Uređaj koji se uklapa u ubrzani stil života

Osim toga, ova perilica je osmišljena tako da čuva i vaše rublje i okoliš. Posebni programi za osjetljive tkanine, pamuk ili sportsku odjeću produžuju vijek trajanja vaše garderobe, dok manja potrošnja vode i struje znači da ste istovremeno ekološki osviješteni i financijski odgovorni. Ukratko - radi se o uređaju koji se uklapa u današnji stil života: brzo, učinkovito i održivo.

Energetski učinkoviti uređaji poput Beko EnergySpina nisu samo odgovor na trenutni rast cijena struje - oni su način da dugoročno živite pametnije, trošite manje i ne strahujete od svakog novog računa.

Jeste li znali da perilice rublja čine i do 10% ukupne potrošnje struje u jednom kućanstvu?

Kad se tih 10 posto zbroji s hladnjakom i klima uređajem, jasno je da upravo kućanski uređaji diktiraju visinu vaših računa. Zato svaka ušteda pa makar i na jednom pranju dugoročno znači manje izadataka na godišnjoj razini.

Većina modernih perilica, uključujući i Beko EnergySpin, najbolje rezultate daje kad bubanj nije prenatrpan? Ako ostavite otprilike širinu dlana praznog prostora na vrhu, rublje će se bolje oprati, trošit ćete manje energije i vode, a odjeća će trajati dulje. Drugim riječima - manji račun i duži vijek vaše garderobe u samo jednom potezu!

Napokon bez brige oko kamenca

Svi znamo da tvrda voda može smanjiti učinkovitost deterdženta i skratiti vijek trajanja vaše perilice. Napokon, kod novih modela poput Beko EnergySpina to je riješeno posebnim tehnologijama koje sprječavaju nakupljanje kamenca i automatski prilagođavaju potrošnju vode. Rezultat je čišće rublje, manja potrošnja deterdženta i dulji životni vijek uređaja – što znači i dodatnu uštedu u kućnom budžetu.

Sadržaj nastao u suradnji RTL native tima i Beka.