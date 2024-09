Raspitali smo se: Što Hrvati više vole, igranje online igara na sreću ili odlaske u casino?

„Kada sam prvi put posjetio casino? Davno… Zapravo, to je bio automat club u kvartu u koji sam ponekad navraćao nakon noćne smjene na poslu. Igranje tih nekih popularnih slot igri mi je došla kao meditacija, cijela ta atmosfera bi mi pomogla da se malo opustim nakon dežurstva i lakše zaspem poslije. Još ako mi se posreći i osvojim kakav zgoditak, gdje ćeš bolje“, prisjeća se kroz smijeh naš sugovornik Željko (45).

„Što sam stariji i zreliji, sve mi je teže izdržavati te duge noćne smjene, pa tako sve rjeđe posjećujem automat clubove. No to ne znači da sam se u potpunosti odrekao svoje omiljene razbibrige“, dodaje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Licencirane, sigurne i pouzdane aplikacije

Kako sada imamo online platforme za sve, super je što imamo i odlične platforme za igranje igara na sreću. „Na njima možete igrati sve igre na sreću u kojima uživate, od klasičnih slot igara na sreću, Texas Holdem Pokera, blackjacka i ruleta pa sve do različitih vrsta sportskog klađenja ili čak igranja lota. Osim toga, možete isprobati demo verziju igre i provjeriti je li ta igra za vas prije nego što počnete igrati za pravi novac“, objašnjava Željko.

Najbolje od svega, ovdje nije riječ ni o kakvim egzotičnim aplikacijama nepoznatih brendova i nepoznatih tvrtki registriranih na Kajmanskim otocima čijim se vlasnicima ne može ući u trag. „Primjerice, kako sam sam igrao u automat clubu Admiral, logično mi je bilo da se registriram na njihovoj platformi za igranje igara na sreću, čak i kada ne mogu fizički otići u njihov automat club ili casino“, ističe.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

„Sve u svemu, kad podvučem crtu, moram reći da sam prilično zadovoljan svojim iskustvom s Admiral online Casinom. Bilo je boljih dana, bilo je i onih manje dobrih, ali to je sve dio tog uzbuđenja i izazova“, kaže Željko.

Program A360 povezuje fizički i online svijet igre

„Ono što mene i dalje drži vjernim Admiralu je to što znam da je riječ o sigurnoj, licenciranoj i pouzdanoj platformi. I kad me netko pita odakle da krene, uvijek bih mu savjetovao Admiral jer nude izvrsne pogodnosti za početnike. Njihov bonus dobrodošlice uključuje 100 besplatnih vrtnji prilikom registracije, 10 eura besplatnih oklada, 10 eura bonusa za video verifikaciju i 100 posto bonus na prvu uplatu do 1.000 eura“, dodaje.

„A platforma je odlična i omogućava igranje s vlastitog mobitela kada god poželim, važno je samo da imam pristup internetu“. Uz to, platforma Admiral ima program A360 koji objedinjuje iskustvo online igranja i igre u casinu. Sam program A360 omogućava da povežete svoj NBS račun s kojim igrate u fizičkoj poslovnici Admiral s računom s kojim igrate online. Tako povezani računi omogućavaju vam da jednostavno i samostalno prebacujete sredstva između svojih računa.

Sve što trebate napraviti je posjetiti bilo koju Admiral poslovnicu, obaviti registraciju u par koraka i već dobivate 10,00 eur bonusa za online igru i 10,00 eur bonus za igru u poslovnici. Igrači mogu iskoristiti bonus u pet dolazaka u iznosima od po 5,00 eur.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prilikom prve registracije u NBS sustav svaki igrač dobije 25,00 eura u obliku bonus kredita za igru, koje može iskoristiti u 5 dolazaka po 5,00 eur. Tu je i cashback za Admiral poslovnice kao povrat 5 posto potrošenog novca u obliku bonus kredita za igru. Bonusi se ostvaruju u iznosima 3,00 eur i 7,00 eur, kada se ostvare uvjeti, a sudjeluju svi igrači koji igraju preko NBS-a.

Podsjetimo, Admiral Casino je već odavno implementirao jedinstveni NBS sustav koji omogućuje diskreciju jer omogućava kreiranje osobnog računa putem otiska prsta zamjenjuje tickete, ali sada i olakšava prijelaz između aparata za igre na sreću koji postoje u fizičkim Admiral poslovnicama i online aplikacijama kao i isplatu novca.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Uzbuđenje, neizvjesnost, nalet adrenalina... i šansa za dobitak

Iskustva s igranjem igara na sreću iz hobija kakvo je Željkovo nije rijetkost. Ako razmislimo, igre na sreću poznate su od pamtivijeka, a njihova popularnost i dalje ne jenjava. Prvi zapisi o igrama na sreću javljaju se još u drevnim civilizacijama, poput Mezopotamije, Egipta i Kine koje su razvile igre s kockicama i preteči kartaških igri, dok su stari Grci, a nakon njih i stari Rimljani već dali svoj doprinos i razvoju sportskog klađenja, kladeći se na utrke dvokolica i gladijatorska natjecanja.

Možemo konstatirati da se više manje sve oko nas mijenja, ali privlačnost igara na sreću ostaje. Što je to u igrama na sreću što privlači ljude? Uzbuđenje, neizvjesnost, nalet adrenalina, zabava, bijeg od monotonije, ali i umjerena sklonost riziku, sve su to emocionalni porivi koji su dio ljudske prirode i koji nas, među ostalim, čine ljudskim bićima.

Prvi (pravi) casino otvoren je Veneciji

Igre na sreću razvijale su se paralelno s ljudskom civilizacijom. I danas, uz umjeren i promišljen pristup, mogu biti zabavan hobi i ugodna društvena aktivnost koja unosi razbibrigu u našu svakodnevicu, ali i opipljive šanse za zgoditak koji može promijeniti naš život, omogućiti nam da realiziramo neke, sada nedohvatljive, želje i snove.

Da se vratimo još malo u povijest, prvi casino otvoren je u Veneciji i zvao se Palazzo Vendramin Calergi Casino, a smješten je na jednom od najvećih kanala koji prolaze kroz grad. I dalje je casino, ali danas je ovo mjesto i važno kulturno središte omiljeno sedmoj umjetnosti. Casino je, između ostalog, poslužio i kao set za snimanje filma Casino Royale o Jamesu Bondu, a u njemu su se održavali eventi povezani s Filmskim Festivalom u Veneciji.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Novi veliki zalet u segmentu igara na sreću datira s početkom 20. stoljeća i osnivanja La Vegasa, grada u američkoj saveznoj državi Nevada, državi koja je izuzetno uspješno spojila turizam, industriju zabave i hobističko igranje igara na sreću. S preko 40,8 milijuna posjetitelja godišnje, koliko je zabilježeno 2023. godine, Las Vegas je jedan od najposjećenijih gradova u Sjedinjenim Američkim Državama.

I dok je do unatrag petnaestak godina igranje igara na sreću bilo povezano s odlaskom u casino ili automat klubove, tehnološka evolucija i digitalizacija unijele su promjene i u ovaj segment ljudskih aktivnosti. Za opuštanje uz omiljenu igru na sreću više niste morali napuštati udobnost vlastitog doma. Dovoljno je bilo preuzeti spojiti se online i uživati u hobističkom igranju igara sjedeći na vlastitom kauču.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Admiral 360 za najbolje od oba svijeta

Možemo se definitivno složiti, povremeni posjeti casinu ili automat klubu odličan su vid zabave jer zbog svoje jedinstvene atmosfere, raznobojnih svjetala, raskošnog i atraktivnog uređenja te naravno, bogate ponude igara na sreću koja će zadovoljiti i najzahtjevnije, casina i automat clubovi zaista posjeduju specifičan šarm i privlačnost koji je teško nadmašiti.

Međutim često nam se dogodi da nakon napornog dana poželimo malo razbibrige uz omiljenu igru na sreću, ali iz topline i komocije vlastitog doma. Upravo je ta želja za igranjem omogućila razvoj novog poglavlja u svijetu igra na sreću, i to u smjeru koji se uvelike oslanja na online igranje igara na sreću na specijaliziranim internetskim platformama.

Kada pronađete igru na sreću koja savršeno odgovara vašem karakteru i ukusu, isprobate demo verziju, možete iskušati sreću te igrati i za pravi novac. Admiral Casino nudi širok izbor mogućnosti za uplatu, uključujući opću uplatnicu, kartice, Skrill, Aircash i A-bon. Sredstva možete uplatiti i u fizičkoj poslovnici, a osim već spomenute opcije Admiral 360, možete koristiti i opciju Rezervirano koja omogućuje rezervaciju određenog iznosa novca te platformu Settle i digitalnu banku Revolut.

Igranje igara na sreću može biti zabavno i donijeti osjećaj zadovoljstva, ali samo ako se igra umjereno.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Imajte na umu da igranje igara na sreću može izazvati ovisnost, zato igrajte odgovorno!

Sadržaj je nastao u suradnji RTL kreativnog native tima i partnera Admiral Casino.