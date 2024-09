„Bio sam umoran od mijenjanja poslova, loših uvjeta rada, neplaćenih prekovremenih i hrpe drugih nepoštenih praksi s kojima sam se ovdje suočavao. I supruga i ja smo imali poslove, no koliko god radili, kako god pokušavali uštedjeti, na kraju mjeseca smo uvijek bili kratki. Okolnosti su bile takve da više nismo vidjeli izlaz“, prisjeća se Ivan Kovačić (36) iz Osijeka, jedan od naših sugrađanina koji je prije dvije godine, kao i mnogi drugi, bolje životne prilike odlučio potražiti u Irskoj.

„Našli smo se u situaciji u kojoj nismo mogli planirati budućnost, razmišljati o kreditu koji nam je trebao kako bismo uredili kuću koju sam naslijedio od roditelja. Što god da smo pokušali, nismo uspijevali isplivati“, prisjeća se Ivan, koji je prije dvije godine otišao raditi u Irsku.

„ Ja ću se još nekako snaći, ali... “

„Istini za volju, ja sam još ranije razmišljao da odem raditi u neku drugu zemlju, jer je nekoliko mojih prijatelja iz škole već otišlo u Irsku pa je to i meni bila sve primamljivija opcija “, dodaje. Ali kao i mnoge druge u njegovoj situaciji, Ivana je više mučilo kako će se u novom okruženju i novoj zemlji snaći njegova obitelj.

„ Zbog toga mi je bilo mnogo teže donijeti odluku. Imam suprugu i dvoje djece i mislio sam: ja ću se još nekako i snaći, ali kako će oni… Puno sam razgovarao sa suprugom i došli smo do zaključka da ćemo probati otići svi zajedno pa ako nam neće odgovarati, uvijek se možemo vratiti. Bar ćemo znati da smo probali“, objašnjava.

„Uz sve ono što inače muči ljude koji razmišljaju o ovakvom koraku, nas je najviše mučilo kako će se snaći starija kćer Hana koja je u Hrvatskoj krenula u 3. razred osnovne, dok je mlađi sin Matej tek krenuo u prvi razred. Kako će biti s jezikom, hoće li naći nove prijatelje u novoj sredini i tako. Mučilo nas je puno toga, ali jednostavno smo odlučili gledati na stvari pozitivno, kao na novu priliku“, kaže Ivan.

I nismo pogriješili, dodaje naš sugovornik. „Prijavio sam se na oglas tvrtke Musgrave za poziciju vozača C kategorije i odmah su me primili. Iako moj engleski jezik nije bio savršen, a trebao sam proći trening kako bih mogao voziti na lijevoj strani, poslodavci su bili puni razumijevanja. Sve te procedure su išle kao po špagi, zadovoljio sam sve kriterije i potpisao ugovor za stalno. Nije bilo mnogo praznog hoda“, smije se.

"Prvo sam otišao ja, a nakon nekoliko mjeseci, nakon završetka školske godine, stigla je i moja obitelj. Moji poslodavci su od samog početka znali za moj plan, dovesti ženu i djecu. I zaista su mi u svakom pogledu izašli u susret. Pomogli su mi kod traženja kuće koja će biti dovoljna za sve nas, a ubrzo je i supruga dobila posao u istoj firmi, u jednoj njihovoj trgovini", ističe Ivan.

Mi smo se smjestili u jednom manjem mjestu u unutrašnjosti, nedaleko Dublina, dodaje.

„Trebalo se priviknuti na drugačije vremenske uvjete, na jezik, ali Irci su se stvarno pokazali kao dobri domaćini. Musgrave je od samog početka potvrdio da je dobar poslodavac, pomogli su nam kod rješavanja birokracije, registracije PPS broja kojeg morate imati i koji je nešto kao naš OIB, pružili podršku kroz rješavanje svih administrativnih zadataka. Uz to, uputili su nas da kao roditelji imamo pravo na različite porezne olakšice, potpore za školovanje i druge pogodnosti. Nismo morali vaditi hrpu dokumentacije, obilaziti sto adresa, gubiti vrijeme. Ma sve su pokrili“, ističe.

Djeca su samo nastavila tamo gdje su stala

Najvažnije od svega, Hani i Mateju je omogućeno da sa školovanjem samo nastave gdje su stali. „Što se tiče upisa u školu, trebali smo predati samo rodni list, PPS broj, potvrda adrese stanovanja, bilo koji račun od komunalija na kojem je PPS broj roditelja i zadnje ocjene dobivene u Hrvatskoj. Iako se irski obrazovni sistem znatno razlikuje od ovog našeg, većini djece taj prijelaz na neki način bude olakšanje. u Irskoj naime, za razliku od hrvatskog obrazovnog sustava, osnovna škola traje do šestog razreda, odnosno djeca je završavaju s navršenih 11 ili 12 godina. Potom slijedi srednja škola koju djeca upisuju s 12 ili 13 godina, a ponovno za razliku od našeg obrazovnog sustava, počinje sa sedmim razredom te se prelazi na predmetnu nastavu i završava sa 17 ili 18 godina“, objašnjava.

U Irskoj, srednjoškolsko obrazovanje je podijeljeno na dvije faze. Prve tri godine srednjoškolskog obrazovanja zovu se Junior Cycle nakon kojeg djeca pišu malu maturu. Potom upisuju Senior Cycle koji traje dvije ili tri godine, a po završetku učenici pišu Leaving Certificate ispite koji im služe kao glavni kriterij za upis na visoka učilišta, s time da učenici sami biraju koje će ispite polagati na temelju svojih interesa odnosno prema tome koji studij žele upisati.

„Svi naši strahovi ubrzo su se raspršili“

„Ovdje u školama djecu se ne pritišće s previše nastavnih obaveza, domaćih zadaća i stresovima oko kontrolnih ispita. Svi se trude da djeca u školi otkriju što ih zanima, razvijaju svoje interese pa onda, kada za to dođe vrijeme, lakše otkriju čime se u životu žele baviti. Ispiti se pišu dva puta godišnje, ali manje zbog ocjena i ganjanja prosjeka, nego kako bi nastavnici mogli procijeniti jesu li svi savladali gradivo. I druga djeca i nastavnici i sve drugo osoblje je od samog početka bilo prijateljski raspoloženo i ugodno, tako da zaista nismo imali nikakvih problema“, objašnjava zadovoljni otac.

U svakom slučaju, naši su se strahovi raspršili jer su nam se djeca dobro snašla u školi, našli su prijatelje i sviđa im se ovakav sustav školovanja. Što se jezika tiče, engleski su savladali bolje nego mi, a Hana već uči i irski, pa su na kraju i oni sretni kako je ovdje sve ispalo i vole ići u školu“, smije se.

„Htio bih poručiti svima koji žele probati, ali zbog obitelji nisu sigurni da je to dobra ideja, da se ipak odvaže. Znam da nije lako donijeti takvu odluku, ali možda je ovo baš prilika da dobijete posao na kojem ćete biti pristojno plaćeni i na kojem vas cijene, prilika da vaša djeca steknu kvalitetno obrazovanje, nauče jezike pa će možda na kraju svega toga imati i mnogo više mogućnosti nego što ste to vi imali“, zaključuje.

Dođite na Dane otvorenih vrata!

Ako ste ipak još u dilemi, na pravom ste mjestu. Irska tvrtka Musgrave, najveća irska kompanija za maloprodaju, veleprodaju i usluživanje hrane, upravo je organizirala Dane otvorenih vrata za sve one koji su zainteresirani za život i rad u Irskoj.

Dani otvorenih vrata nisu samo informativni događaji; to je odlična prilika da u opuštenom i prijateljskom okruženju saznate sve što vas zanima o kompaniji Musgrave, ali i o životu u Irskoj te radnim uvjetima. Naime, zaposlenici tvrtke Musgrave imaju pravo na bonuse uz plaću, plaćeni prekovremeni rad, mogućnosti napredovanja, besplatne sate engleskog jezika, subvencioniranu hranu u kantini, kao i na EAP (Employee Assistance Program) – besplatno savjetovanje koje pokriva različite aspekte života, uključujući kupnju kuće, podizanje kredita, upis na fakultet i dodatno usavršavanje.

Raspored održavanja otvorenih vrata:

U sklopu kampanje raspisani su natječaji za posao na platformi MojPosao.net, pri čemu se traže vozači C i CE kategorije te skladišni radnici, ali i radnici u trgovinama maloprodaje. Zaposlenici potpisuju ugovor na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, što znači da se zapošljavaju izravno u tvrtki Musgrave Group Ltd., čime im se osigurava stabilnost i svi benefiti koje pruža ugovor na neodređeno, uključujući mirovinsko osiguranje, osnovno zdravstveno osiguranje te porezne olakšice za djecu.

Tvrtka Musgrave očekuje od kandidata osnovno znanje engleskog jezika, a uz životopis na engleskom jeziku potrebno je priložiti važeći osobni dokument izdan u državi članici Europske unije (osobnu iskaznicu ili putovnicu). Ako se prijavljujete za radno mjesto vozača kamiona, obavezno je posjedovanje važeće vozačke dozvole C i/ili CE kategorije.

U slučaju da ne možete stići na dane otvorenih vrata, prijaviti se na natječaj možete putem platforme MojPosao.net, i to klikom na link:

Godišnja plaća za poziciju skladišnog radnika: 27.993 € - 40.934 €.

Postani dio Musgrave tima i započni svoju pustolovinu u tvrtki koja brine o svojim zaposlenicima. Prijavi se danas i otvori vrata prilika koje Musgrave pruža!

