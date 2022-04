Jeste li danas prije odlaska na posao pojeli doručak? A predvečer, nakon svih obaveza, u trenutku opuštanja, jeste li za grickanje uzeli jabuku ili mandarinu? Ako je odgovor negativan, odnosno ako već po navici preskačete doručak, a umjesto voća i povrća za međuobrok radije birate slatkiše ili nezdrave grickalice, vjerojatno već i sami znate da to baš i nije dobro. I znate da biste trebali poraditi na svojem režimu prehrane. No, ono čega možda niste toliko svjesni jest da vas pritom gledaju djeca i da bi se vrlo lako moglo dogoditi da počnu oponašati vaše loše prehrambene navike.

Alarmantni podaci pozivaju na akciju

Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, u Hrvatskoj je 2019. godine čak 65 posto odraslog stanovništva imalo prekomjernu tjelesnu masu ili debljinu. Glavni uzroci pretilosti, ujedno i oni na koje možemo sami utjecati, jesu loše prehrambene navike i nedovoljno fizičkog kretanja. Ovi podaci su duboko zabrinjavajući, ne samo zbog toga što debljina predstavlja ozbiljan rizik za zdravlje, nego i zato što se ovi trendovi prelijevaju i na najmlađi dio populacije u Hrvatskoj – djecu.

Istraživanje Europske inicijative praćenja debljine kod djece CroCOSi pokazalo je da u Hrvatskoj čak 35 posto djece u dobi od 8 do 9 godina ima problem s prekomjernom tjelesnom težinom. Isto istraživanje pokazalo je da čak 66 posto djece ne jede voće svaki dan, 80 posto ne jede povrće svaki dan, te da svako treće dijete u Hrvatskoj preskače doručak. Riječ je o istraživanju provedenom 2018./2019. godine, a kakvo će stanje biti nakon pandemije koronavirusa, tek treba vidjeti.

Alarmantni su i podaci predstavljeni u Svjetskom atlasu debljine 2022. godine, koji prognoziraju da će do 2030. godine u Hrvatskoj od debljine patiti gotovo milijun ljudi. Osobito je zastrašujuće predviđanje Svjetskog atlasa debljine za djecu u Hrvatskoj, prema kojem će naša djeca biti u samom vrhu europskih zemalja po debljini (visokih 19 posto debelih) do 2030. godine.

Loše navike preuzete iz okruženja

Debljina je ozbiljan zdravstveni problem jer predstavlja rizik za razvoj mnogih bolesti. Neke od najučestalijih su bolesti srca i krvnih žila poput visokog tlaka, te povećani rizik za srčani ili moždani udar. U bolesti koje su povezane s pretilošću je i dijabetes tipa 2, osteoartritis odnosno bolest zglobova, bolest masne jetre te pojava žučnih kamenaca. Mnogo tih bolesti može se spriječiti, i to upravo zdravom i uravnoteženom prehranom te fizičkom aktivnošću od najranije dobi.

Iako određenu ulogu igraju genetske predispozicije, za pretilost djece glavni su uzrok prekomjerna konzumacija slatkih sokova i gaziranih napitaka te slatkiši i grickalice – upravo ono što mnogo djece najviše voli. No, takve preferencije nisu došle same od sebe. Činjenica jest da djeca mnoge loše navike usvajaju zbog utjecaja okoline, poglavito tako što kopiraju obrasce ponašanja roditelja i bliskih članova obitelji. To se, naravno, odnosi i na načine prehrane. Zato je izuzetno važno početi od sebe pa zatim i posredno i neposredno razvijati ispravne prehrambene navike kod djece.

Škola voća i povrća

U rješavanje ovog problema i osvještavanje važnosti pravilne prehrane s mnogo voća i povrća moraju se uključiti svi, prvenstveno zdravstveni i školski sustav na državnoj razini te roditelji i obitelji na pojedinačnoj razini. Problem su prepoznale i pojedine kompanije koje u svoju poslovnu filozofiju integrirale projekte društveno odgovornog poslovanja. Jedna od tih kompanija je Kaufland koja je još 2017. godine predstavila projekt Kaufland škola ViP (Kaufland škola voća i povrća). Cilj projekta koji se od tada provodi svake godine jest da se javnim osnovnim školama tijekom školske godine svakoga tjedna osigura dovoljne količine svježeg voća i povrća za sve školarce.

Prošle godine u ovaj projekt Kauflanda bile su uključene čak 54 partnerske osnovne škole, a posebnost prošlogodišnjeg natjecanja bila je to što je Kaufland u projekt uključio sve osnovnoškolske ustanove s redovitim i posebnim programima za djecu s teškoćama u razvoju koje su se prijavile na natjecanje.

