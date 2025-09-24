Popularna influencerica rafthechild: Ja sam odličan primjer da se snovi mogu ostvariti ako to dovoljno jako želiš

Neposredna, opuštena, autentična i pozitivna energije. To je naša Rafaela Seba, na društvenim mrežama poznata kao rafthechild. Na društvenim mrežama je prisutna od 2020. godine, a eksplozija njezine popularnosti dogodila se na TikToku, društvenoj mreži na kojoj se fantastično snašla i gdje pliva kao riba u vodi.

Njezini video skečevi su šareni, zabavni, a ponekad i poučni mozaik skečeva o svakodnevnim životnim situacijama, videoigrama, obiteljskim odnosima, prijateljstvima te aktualnim trendovima na društvenim mrežama. Odličan primjer sadržaja koji je vrlo brzo stekao ogromnu popularnost je Rafaelino komentiranje 5-Minute Crafts s TikToka.

O Rafaeli nas zanima apsolutno sve, pa smo je ovom prilikom pitali svašta, a ona nam je odgovarala u svojem prepoznatljivom stilu, izravno, duhovito i tako da je razgovor s njom bio jedan od onih za pamćenje.

Kako je stvorena rafthechild? Kako si postala to što danas jesi - influencerica? Kako su izgledali tvoji počeci u online svijetu, od igranja igrica pa sve do influencerice s 574.400 pratitelja na TikToku?

Pa iskreno, rafthechild je nastala iz mog djevojačkog sna. Oduvijek sam voljela tehnologiju, snimanje i taj svijet društvenih mreža. Uvijek sam pratila američki sadržaj, imala sve aplikacije čim su izašle i znala sve trendove. Nekako sam osjećala da je to moj poziv i da baš to želim živjeti. Prvi put sam krenula snimati kad sam imala 13 godina, snimala sam gaming na YouTubeu i to na engleskom jeziku. Kasnije sam u srednjoj školi opet pokušala, ali kako kažu „treća sreća je prava sreća” i stvarno je bilo tako, jer baš treći put je nastala rafthechild.

Danas, kada pogledam da me na TikToku prati 574.400 ljudi, vidim koliko se isplatilo što nisam odustala. Ono što me najviše motiviralo bila je vjera u sebe, unatoč tome što su se neki ljudi smijali mojim snovima. Put od one male cure koja je igrala igrice do influencerice koja sam danas dokaz je da se snovi stvarno mogu ostvariti – ako to dovoljno jako želiš.

Kako su tvoji reagirali kada si rekla: 'ja ću biti influencerica, baviti se s društvenim mrežama i stavljati svoje snimke na društvene mreže'?

Sjećam se da moji na početku uopće nisu razumjeli što ja to radim. Nisam im odmah rekla, već tek kada sam skupila 30 tisuća pratitelja, tad sam im samo rekla: „Ej, mene prati toliko ljudi.” U to vrijeme oni uopće nisu bili u tom svijetu; mama je imala samo Facebook i YouTube, a tata samo WhatsApp. Nisu mogli shvatiti zašto bi itko pratio mene i što to uopće tamo snimam.

Iskreno, potpuno ih razumijem. Nisu poznavali tehnologiju niti trendove na društvenim mrežama, pa im u početku to nije bilo bitno. Tek kada su me ljudi počeli prepoznavati na ulici i kada sam dobila svoj prvi članak u novinama, mama je rekla: „Ok, ovdje se stvarno nešto događa.”

Danas su mi najveći fanovi. Tata svima pokazuje moje videe, prvi ih sve lajka i kako on kaže „sprema”, a zapravo stavlja svaki video u favorite, haha. Mama isto prati svaku sitnicu na Instagramu jer još nema TikTok, ali bez brige, tata joj sve pokaže!

Kako odlučuješ što od sadržaja ide online, a što ne? Osjećaš li odgovornost prema svojoj zajednici i na koji način se trudiš da ih održiš u pozitivnom mindsetu?

Iskreno, ne razmišljam previše oko svake objave jer već znam u kojem smjeru želim ići. Moj cilj je jednostavan: podijeliti humor s ljudima, da se netko nasmije ili usput možda i nešto nauči od mene. Nikad nisam htjela dijeliti mržnju, dramu ili teške riječi jer želim da moj sadržaj bude za sve dobne skupine.

To mi je posebno potvrdila jedna curica od 10 godina koja mi je rekla „Moja baka i ja te pratimo svaki dan.” To je baš ono što želim; da mogu nasmijati sve generacije i širiti pozitivu. Ako sam jednoj osobi uljepšala dan ili nekoga nasmijala barem tih 5 sekundi dok je gledao moj video, ja sam svoj cilj ispunila.

Kad objavljuješ sadržaj, pitaš li nekoga: 'hej, baci oko na ovo pa mi reci što misliš'?

Ma rijetko kad pitam nekoga „hej, baci oko na ovo”, jer sam stvarno dosta samouvjerena oko svog sadržaja. Ponekad pitam prijatelje, ali više iz kuta gledatelja – da vidim je li im sadržaj zanimljiv, drži li pažnju. Ali iskreno, ja sam više tip da objavim, pa kud puklo da puklo. Ako prođe super, ako ne idemo dalje.

Koliko je tvoj privatni život podređen tvojem poslu i uspijevaš li razdvojiti to dvoje? Je li te influencerska slava promijenila, prepoznaju li te ljudi na ulici? Možeš li zamisliti kako bi ti život izgledao da se ne baviš ovim poslom?

Pa iskreno, ja kažem da radim 24/7. Ne u doslovnom smislu i nije da se ikad žalim, jer fizički ovo nije težak posao, ali svakodnevno moj mozak radi sto na sat. Stalno tražim inspiraciju, razmišljam o sadržaju, pratim trendove… sve to da bih mogla napraviti što bolji video ili post. To se ponekad osjeti u svakodnevici jer sam puno na mobitelu, ali znam se i lako isključiti pa otići u šetnju, na izlet i barem na trenutak zaboraviti na internet.

Prije sam dijelila gotovo svaki detalj svog privatnog života, ali sada to radim umjereno. Nema posebnog razloga, jednostavno mi tako više odgovara. Kao što kažu, život nije samo Instagram i nije samo internet. Ne vidim sebe kao neku „veliku zvijezdu”. Moji prijatelji ponekad znaju biti frustrirani jer misle da ne shvaćam koliko sam zapravo postigla, a ja u tim trenucima i sama možda podcijenim svoj uspjeh.

Kad mi netko priđe u stvarnom životu, često je to s malo treme ili nervoze, i onda im iskreno kažem: „Ma ja sam normalna cura koja živi normalan život, samo objavljuje videe na internetu.” Ljudi uglavnom to razumiju, možda su me vidjeli nekoliko puta na For You pageu i eto. Iskustava imam i dobrih i loših, ali trenutno ne mogu zamisliti život drugačije. Ovo traje već pet godina i često se pitam kako bi moj život izgledao da nisam krenula ovim putem… ali mislim da ne bih bila ista osoba.

Koliko vremena provodiš na telefonu? Koliko vremena otpada na istraživanje, koliko na kreiranje sadržaja, montažu, komunikaciju s pratiteljima?

Kao što sam rekla ranije, zaista stalno istražujem i crpim inspiraciju iz vijesti, trendova, pa čak i iz svakodnevnih životnih situacija. Jedan dan mogu biti i po 12 sati na mobitelu, a sljedeći dan samo 3 sata, stvarno jako varira. Najviše vremena mi oduzima montaža, jer sam perfekcionist, pogotovo kad radim TikTok videe i želim da svaki detalj izgleda kako sam zamislila.

Također mi je jako važno uključiti pratitelje u sadržaj; volim da komentiraju, da sudjeluju. Pokušavam odgovarati na svaki komentar, a na YouTubeu je to još izraženije jer tamo osjećam da postoji pravi community. Tamo se stvarno trudim biti prisutna i komunicirati sa svima, jer osjećam da su ti ljudi stvarno povezani s mojim sadržajem i želim im to uzvratiti.

Osim već spomenutih komentara na 5-Minute Crafts s TikToka, i Čitam vaše tajne, kakve sadržaje najviše voliš raditi, što ti je najveća inspiracija? U kojoj mjeri te tvoji pratitelji inspiriraju na stvaranje sadržaja?

Za takvu vrstu sadržaja, moja najveća inspiracija su moji pratitelji. Čak ću vam otkriti jednu tajnu: i dan danas mi nije jasno zašto ljudi toliko vole gledati reagiranje na 5-Minute Crafts. Mislila sam da će im to dosaditi već nakon nekoliko puta jer je i meni dosadilo, ali ne prođe dan da me netko ne pita kada će novi dio. Vjerojatno im se sviđa moje reagiranje i sarkazam, pa po tome i kreiram sljedeći sadržaj.

Najviše volim raditi sadržaj koji izaziva dobre komentare i u kojem se ljudi mogu smijati, to mi je najdraže. Također volim se na neki način izdvojiti, zato obožavam svoje serijale, jer mislim da nisu uobičajeni i imaju svoj osobni pečat. Pratitelji su mi zapravo stalni izvor ideja i motivacije jer često upravo njihovi komentari pokrenu novi video ili seriju.

Što je s onom ne tako zabavnom stranom interneta? Od cyberbullyinga preko opasnih izazova na društvenim mrežama pa do prijevara, internet skriva podosta zamki. S čime si se ti sve susrela i koliko kao influencer možeš pridonijeti da svoje pratitelje osvijestiš na što trebaju paziti?

Internet može biti zabavno i edukativno mjesto, ali isto tako može biti jako opasan. Trudim se osvijestiti svoje pratitelje o tome. Cyberbullying je jedna od ozbiljnijih i svakodnevno prisutnih tema; otvorite li bilo koji TikTok na FYP-u, gotovo sigurno ćete naići na barem jedan ružan komentar. Susrećem se s tim svaki dan i navikla sam na to. Ne dajem previše pažnje tim komentarima jer dolaze od anonimnih ljudi koji su vjerojatno nezadovoljni nekim dijelom svog života. I dalje mi ne ide u glavu kako netko može odvojiti dio svog vremena da napiše govor mržnje, umjesto da samo scrolla. Isto tako, puno kreatora radi neprimjeren sadržaj pa je jako teško i kontrolirati što djeca gledaju na internetu.

Zato smo pokrenuli Gen Z akademiju – godišnje obiđemo više od 20 škola diljem Hrvatske i govorimo o internet sigurnosti. Mislim da kao influencer i content creator imam stvaran utjecaj na mlade jer nas svakodnevno prate na društvenim mrežama. Trudim se pokazati im opasnosti i izazove interneta jer mislim da ponekad naša riječ može imati jači utjecaj od riječi odrasle osobe s kojom možda nisu bliski. Svakodnevno se trudim educirati i osvijestiti mlade o tome kako se zaštititi i kako biti odgovoran online.

Iako po komentarima ispod tvojih objava prevladavaju pozitivni komentari, moramo pitati. Jesi li se suočavala s nekakvim neugodnim situacijama na društvenim mrežama i kako izlaziš na kraj s ružnim komentarima? Ima li ih uopće?

Uvijek postoje negativni komentari, ali nema ih puno, na čemu sam zahvalna. Najčešće su to komentari tipa da možda nisam smiješna ili zašto netko uopće gleda taj moj sadržaj. To mi je sasvim okej jer nije da ću svima biti smiješna ili zanimljiva, ljudi imaju različit smisao za humor i različite ukuse.

Ne mogu shvatiti potrebu ostavljanja bilo kakvog hejta, ali ljudi su različiti. Često se pitam zašto bi netko odvojio i minutu svog vremena, možda i manje, da napiše komentar koji bi nekom mogao jako naštetiti mentalno. Ja sam na te komentare oglušila, ali mi je iskreno žao jer postoje ljudi, možda i na TikToku, koji ne mogu podnijeti takve riječi i to ih mentalno iscrpljuje, možda čak i odustanu od svojih snova zbog takvih situacija. Zato stalno poručujem svojim pratiteljima: ako vam se nešto ne sviđa, a nije opasno, samo scrollajte i to je to. Zašto gubiti energiju na vrijeđanje? To je upravo ona mračna strana interneta, ali vjerujem da možemo učiti jedni od drugih i biti bolji online.

S obzirom na to da je pametni telefon tvoj osnovni alat za rad, koliko su tehničke karakteristike pametnih telefona važne u tvojem poslu?

Što ti je od tih funkcionalnosti najvažnije, najbitnije? Baterija, kamera, nešto drugo? Samsung Galaxy Z Flip7 koji sada koristiš, što te osvojilo kod ovog pametnog telefona?

U ovom poslu mobitel je zapravo tvoj najbolji prijatelj. Posebno kad pokušavaš uhvatiti savršen trenutak, brzina i kvaliteta kamere su najvažniji. Samsung Galaxy Z Flip7 je za mene idealan zato ga zovem „mobitelom za kontent kreatore” jer ima sve funkcije koje trebam. Mali ekran ti omogućuje da savršeno vidiš kako sve izgleda dok snimaš, što je veliki plus – nema više snimanja stražnjom kamerom kad shvatiš tek nakon nekoliko minuta da nisi u fokusu. Kao mala vlog kamerica.

Foto: Rafaela Seba Instagram

Uz to, telefon je brz i funkcionalan, a kad se preklopi, postane mali i praktičan pa može stati bilo gdje. Za mene je to pravi mali prijatelj i alat koji olakšava cijeli proces kreiranja sadržaja. Uz sve to, zanimljivo je i što Samsung Galaxy Z serija bilježi sve veći interes potrošača, što samo potvrđuje da ovakvi preklopni mobiteli postaju sve traženiji i praktičniji za svakodnevni život i rad; baš kao što ja osjećam svaki dan u svom poslu.

Što ti je još od gadgeta koji idu uz pametni telefon obavezna oprema bez koje ne možeš i zašto?

Samsung Buds su za mene must have i moj mali osobni kutak mira. Glazba mi je neophodna i uvijek moram imati svoje slušalice sa sobom. Bilo da sam u teretani, čistim stan, spremam sadržaj ili se pripremam za spavanje, one su uvijek uz mene. Najviše volim noise cancellation koji potpuno priguši buku oko mene i u tom trenutku osjećam kao da ulazim u svoj mali svijet, svoj „safe space”, gdje mogu samo slušati glazbu i biti sama sa sobom. Ti trenuci su mi dragocjeni jer mi pomažu da se resetiram, napunim energijom i da nakon toga mogu još kreativnije pristupiti svom radu.

Što sve radiš za stvaranje sadržaja na telefonu Samsung Galaxy Z Flip7, od snimanja fotografija, videa, što još radiš na pametnom telefonu?

Koliko volim improvizirati, toliko volim i organiziranost. Zato imam milijun bilješki, planera i raznih aplikacija koje koristim za planiranje i inspiraciju. No, za mene je snimanje svakodnevno i to je ono što najviše radim na svom Samsung Galaxy Z Flip7. Ali osim toga, ima jedna stvar koju moji pratitelji već znaju: obožavam svemir i gledati nebo.

Samsung ima odličnu opciju za astrofotografiju, pa često provodim noći ispod neba, stavim mobitel na balkon ili tlo, i mirno promatram zvijezde. A onda moj Samsung Galaxy Z Flip7 uhvati ono za što bih sve dala da mogu vidjeti vlastitim očima. Upravo zbog toga ga volim jer mi omogućuje da uhvatim trenutke i ljepote o kojima bih inače mogla samo sanjati.

Sada svi pričaju o AI-ju. Koja su tvoja iskustva s umjetnom inteligencijom? Koristiš li Gemini Live AI u svojem poslu, u slobodno vrijeme i u koje svrhe? Koja mu sve pitanja postavljaš?

Ma ja sam totalno luda za AI-em! Istovremeno me fascinira i malo plaši koliko tehnologija ide naprijed. I da, priznajem, ponekad se i sama previše oslanjam na AI ali iskreno, najviše ga koristim u edukativne svrhe. Postavim doslovno stotine pitanja svaki dan ponekad totalno luda, tipa: što bi se dogodilo da se jedan atom pomakne, a ponekad baš praktična, tipa: koliko dugo piletina može stajati u hladnjaku i slično.

Koristim ga svaki dan, stotine puta, za sve moguće situacije. Fascinantno mi je koliko može biti koristan i učenja i istraživanja i zabave. I iskreno, obožavam ga. Često se i dobro nasmijem samoj sebi dok postavljam te lude, totalno nesvakidašnje, ali smiješne upite.

Vidjeli smo da koristiš funkciju ukloni objekte i tako 'pospremaš' sobu kada ti se baš i ne da pospremati.:) Što još upotrebljavaš od AI alata na svojem Samsung Galaxy Z Flip7?

Da, ta opcija za brisanje stvari sa slika je super! Osim toga, kad vidim neki dugi članak, a treba mi samo bitna informacija, koristim AI funkciju Sažmi koja mi izdvoji samo ključne natuknice i uštedi mi hrpu vremena. Isto tako volim crtati, iako zapravo ne znam crtati, haha, ali s mojim Samsungom i AI opcijom, nacrtam nešto u svom stilu, a AI to pretvori u pravo malo remek djelo, pravi muzejski primjerak!!

Danas je jedno od prevladavajućih mišljenja da mlađe generacije previše vremena provode previše vremena provode na telefonu, a premalo u druženju s prijateljima uživo, bavljenju sportom... Kako gledaš na to?

Da, to je, nažalost, istina. Ja sam jako zahvalna na svom djetinjstvu jer tad nismo imali toliko naprednu tehnologiju. Kako sam odrasla, tehnologija je postajala sve prisutnija i mislim da je to jednostavno znak vremena djeca danas odrastaju okružena ekranima i digitalnim svijetom od malih nogu.

Naravno, važno je provoditi vrijeme uravnoteženo, da se djeca bave sportom, druže uživo i istražuju svijet oko sebe, jer to razvija iskustva i vrijednosti koje tehnologija ne može zamijeniti. Mislim da je tehnologija alat, a ne zamjena za stvarni život. Ako je koristimo pametno, ona može obogatiti naš svijet, ali ako dopustimo da nas potpuno zamijeni gubimo ono što čini život stvarno živim.

Znamo da si s Mirsadom Kadićem, Mateom Elezom i Leonom Kosanovićem osnovala svoj Wings for Life World Run tim te da se trčali ove humanitarne utrke nekoliko godina zaredom. Koliko poznati TikTokeri mogu poticati svoje pratitelje na usvajanje pozitivnih navika i promjena?

Jako sam sretna i zahvalna što sam s ekipom bila dio te prekrasne priče. Svake godine kroz te utrke emocijama pokazujemo koliko nam je dobro biti dio toga, koliko smo ispunjeni i koliko uživamo u svakom trenutku. Trudimo se prikazati atmosferu baš onakvu kakva jest: iskrenu i punu energije. Ljudi cijene iskrenost i pravu energiju i nadam se da kroz to uspijevamo inspirirati druge. Ako čak i samo jednog pratitelja potaknemo da usvoji neku pozitivnu naviku ili da se uključi u dobre stvari, ja sam najsretnija osoba na svijetu. To je upravo ono što daje smisao svemu što radimo.

Kod bavljenja sportom i uvođenja korisnih navika, mnogima je pouzdan saveznik pametni sat. Koliko se sada baviš sportom i koliko ti za to pomaže Samsung Watch8? Koja od funkcija pametnog sata Samsung Watch8 ti je najkorisnija, što najviše koristiš, što ti najviše pomaže?

Obožavam svoj Samsung Watch8 i on mi je definitivno jedan od najdraži dio tehnologije! Za mene to nije samo sat, on je kao moj mali kolega u sportu i životni trener, savjetnik i motivator u jednom. Svaki dan me podsjeća da brinem o sebi i daje mi osjećaj kontrole i sigurnosti, čak i kad je dan naporan ili stresan. Koristim ga doslovno za sve vezano uz zdravlje: prati moj tempo trčanja, daje preporuke kada je vrijeme za hodanje ako predugo sjedim, mjeri energiju i kvalitetu sna.

Ono što mi je posebno drago jest njegova sposobnost da osjeti kada sam pod stresom i onda mi kaže da usporim i udahnem. Zaista ga istinski obožavam jer mi pomaže da ostanem u ravnoteži, da pazim na svoje tijelo i um te mi daje motivaciju da svakodnevno ulažem u svoje zdravlje. Osjećam se kao da imam malog trenera i mentora koji je uvijek uz mene.

Za kraj, sada nakon pet godina, reci mi što je po tvom mišljenju tajna tvog uspjeha? Što bi profesionalno i privatno savjetovala samoj sebi da se možeš vratiti na početak svog influencerskog uspona? I što bi poručila svima koji i sami sanjaju o tome da postanu uspješni influenceri poput tebe?

Nakon pet godina, mislim da je tajna mog uspjeha iskrenost i predanost. I, naravno, vjera u sebe. Kad nitko drugi ne vjeruje u tebe, ti vjeruj u sebe. Na kraju dana, ti si taj koji živi svoj život i taj koji ostane sam sa sobom u svojoj glavi i emocijama. Trudim se biti svoja. To je nešto što ljudi osjete i zato mislim da je iskrenost ključ.

Kad bih se mogla vratiti na početak svog „influencerskog” puta, savjetovala bih samu sebe da budem strpljiva, da vjerujem u svoj proces i ne uspoređujem se previše s drugima, jer je uspoređivanje krađa sreće. Neka te neuspjeh motivira da budeš jača i odlučnija. U redu je eksperimentirati, pogriješiti i učiti iz svega, jer svaki korak, svaki pokušaj i svaki neuspjeh donosi iskustvo koje te oblikuje i vodi dalje.

Svima koji sanjaju o tome da postanu influenceri poručila bih: budite svoji, radite ono što volite i slušajte svoje srce, na svoj način. Uložite vrijeme, trud i ljubav u svoj sadržaj, ali ne zaboravite živjeti život i stvarati s radošću, a ne samo zbog brojeva i lajkova. Ako budete autentični i strastveni, ljudi će to osjetiti i pratiti vas iz srca.

Sadržaj je nastao u suradnji s partnerom Samsung Hrvatska.