K tome, mnogi nutricionisti se slažu da manjak dnevnog svjetla preko zimskog perioda dodatno utječe na izbor hrane koju unosimo jer smo više skloni posezati za namirnicama, jelima i slatkišima koji nam predstavljaju svojevrsni comfort food i popravljaju raspoloženje.

Kada tome pridodamo da je u ovo doba godine u prvom planu blagdanski stol s kojeg nas mame razna pečenja, francuska salata, mlinci i ostala tradicionalna jela, lako je popustiti i smetnuti s uma koliko nam je važna uravnotežena i pravilna prehrana. No, kao i u svemu, ključ je balans između uživanja u takvoj masnijoj, težoj hrani koje je u ovo vrijeme gotovo nemoguće izbjeći i u hrani koja je dobra za naše zdravlje jer sadrži sve bitne tvari koje su nam potrebne tijekom cijele godine – povrće, voće i integralne žitarice pune vitamina, minerala i neophodnih antioksidansa.

Par savjeta za kvalitetniju prehranu

Za mnoge ljude, pronaći ravnotežu između onoga što nam je ukusno i onoga što je zdravo može zazvučati kao nešto što je lakše reći nego učiniti. No, mora li to doista biti tako? Naravno da ne mora! Novi nutricionistički trendovi i trendovi u gastronomiji otkrivaju da možemo jesti zdravo i slasno i da jedno uopće ne mora isključivati drugo. Donosimo nekoliko savjeta i recepata kako svoju prehranu učiniti podjednako ukusnom i zdravom.

Korak u pravom smjeru je i priprema plana prehrane za cijeli tjedan o kojem ćete voditi računa kada god odete u trgovinu po namirnice. Uz unaprijed definirani tjedni plan, lakše je voditi računa koliko zdrave hrane, a koliko suvišnih i loših kalorija unosite u organizam. Tako ćete lakše izbjeći brzinske obroke koje utažuju glad, a donose loše kalorije prepune loših masti, konzervansa i aditiva.

Doručak je najvažniji obrok u danu, i to bi trebala biti dovoljna motivacija da ga učinimo što zdravijim. Umjesto procesuiranih žitarica s mnogo šećera i punomasno kravlje mlijeko, radije odaberite integralne žitarice s bademovim ili kokosovim mlijekom koje je zdravije, hranjivije i lakše za probavu.

Kad god je to moguće, nezdrave grickalice s mnogo štetnih aditiva, soli i masnoće zamijenite kvalitetnijom i jednako ukusnom alternativom – bademima, indijskim oraščićima, sušenim voćem, ili zalogajčićima kao što su finger food sendviči od kvalitetnih plant based sastojaka.

Jedan dan bez mesa? Pokušajte!

U kalendaru odredite jedan dan u tjednu koji će biti u potpunosti bez mesa. Naravno, ako niste vege tip, to ne znači da cijeli dan trebate jesti samo povrće i voće. Na tržištu postoji mnoštvo namirnica proizvedenih od isključivo biljnih sastojaka koje su ukusne, zdrave i dobre za okoliš. Tu ubrajamo razne varijante salame i mljevenog mesa – ali bez mesa, te slasne namaze i umake koji će savršeno zaokružiti i upotpuniti svako „bezmesno“ jelo vašeg plant based dana u tjednu. Primjerice, brand Planet of plants u svojoj ponudi ima različite proizvode kao što su burgeri, okruglice, salame, hot dogovi, mljeveno, majoneze bez jaja, namazi i umaci koji su u potpunosti napravljeni od sirovina biljnog porijekla i bez glutena.

Sve te proizvode jednostavno možemo pripremiti kao ukusan i maštovit obrok koji sadrži sve što organizmu treba kao što su ugljikohidrati, proteini, vitamini i minerali, a pritom se ne odričete poznatih okusa i aroma u kojima inače uživate. Ne manje važno - svakim takvim obrokom činite dobro svojem organizmu i zdravlju, smanjujete rizik od bolesti, podižete imunitet i punite se zdravom energijom.

Donosimo nekoliko recepata za vaš plant based dan koje možete brzo i jednostavno pripremiti kod kuće.

POGLEDAJ VIDEO

Planet of plants burger

Sastojci

• Planet of plants burger

• Burger peciva

Umak chilli mayo:

• Planet of plants majoneza

• Par kapi ljutog umaka

• Žličica limunovog soka

Dodaci

• Karamelizirani luk

• Naribana mrkva

• Sjemenke bundeve

• Zelena salata/matovilac

Priprema

Burger peciva prerežite na pola i tostirajte. Planet of plants burgere ispecite na tavi. Umiješajte sastojke za umak i s njime premažite pecivo. Složite na donji dio peciva zelenu salatu i naribanu mrkvu, dodajte burger i završite sa sjemenkama bundeve i karameliziranim lukom. Poslužite toplo.

Planet of plants okruglice

Sastojci

• Planet of plants okruglice

• Planet of plants umak

• Tijesto za pizzu

• Umak od rajčice

• Naribani sir

Priprema

Zagrijte pećnicu na 200 stupnjeva. Pripremite lim za muffine.

Tijesto za pizzu razvaljajte i izrežite na oblike koji odgovaraju kalupu.

Složite tijesto u kalupe i dodajte žlicu umaka od rajčice. Zatim u svaki stavite po jednu Planet of plants okruglicu. Stavite u pećicu i zadnjih pet minuta izvadite i pospite sa sirom. Vratite natrag u vruću pećnicu i ostavite da se zapeče.

Izvaditi i pustiti da se kratko ohlade. Poslužiti uz salatu i Planet of plants umak.

Planet of plants hot dog

Sastojci:

• Planet of plants hot dog

• Pecivo za hot dog

• Ketchup

Sastojci za coleslaw salatu

• Planet of plants majoneza

• Naribani zeleni kupus

• Naribani ljubičasti kupus

• Naribana mrkva

• Malo šećera

• Malo octa

• Sol/papar

Priprema

Pomiješajte sastojke za coleslaw salatu i ostavite u hladnjaku minimalno pola sata. Peciva tostirajte i ispecite hot dog. Pecivo namažite s ketchupom, dodajte hot dog i coleslaw salatu. Poslužite odmah.

Sadržaj donosimo u suradnji s partnerom Planet of plants