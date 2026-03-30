Kako tehnologija, mediji i AI oblikuju našu svakodnevicu - i gdje je tu Europska unija

Nova sezona podcasta Voices of the Future donosi razgovore o temama koje nas sve dotiču, od umjetne inteligencije i društvenih mreža do obrazovanja, kulture i ulaska na tržište rada. Kroz epizode nove sezone vodi nas popularni influencer Borna Rastović Rasta, koji s gostima otvara pitanja o tome kako se Europa mijenja i kakvu ulogu u tome imamo svi mi.

Podcast koji približava Europu mlađima

Podcast je nastao s idejom da se važne europske teme ne zadrže samo unutar institucija, nego da dobiju prostor i među građanima, a posebno mlađim generacijama. Cilj je potaknuti ih da se uključe, informiraju i aktivno sudjeluju u oblikovanju budućnosti u kojoj žive.

Od AI-ja do svakodnevnog života

Teme koje se obrađuju široke su i konkretne, od tehnologija koje koristimo svaki dan, poput umjetne inteligencije i društvenih mreža, do obrazovanja, medija, putovanja i prvih karijernih koraka. Fokus je na onome što se već događa oko nas, ali i na onome što dolazi.

Prilike, ali i izazovi

Kroz razgovore se otvaraju i konkretne prilike koje Europska unija nudi mladima, poput programa Erasmus+, ali i izazovi s kojima se susreću, od cyberbullinga pa sve do pitanja plaćenog pripravništva i priuštivog stanovanja. Podcast ne ostaje samo na informacijama, već pokušava ponuditi kontekst, smjer i konkretne savjete koje mogu biti korisne i primjenjive.

Prva epizoda: AI u praksi

U prvoj epizodi gostuje Hrvoje Odak, direktor CRM-a i CX-a u RTL Hrvatska te interni AI ambasador. Govori o vlastitom ulasku u svijet umjetne inteligencije, kako se AI implementira u poslovne procese i što to konkretno znači u svakodnevnom radu.

Tko dolazi dalje

U nadolazećim epizodama stižu i novi gosti, među njima redatelj Igor Šeregi, koji će govoriti o europskoj kinematografiji i važnosti filmske industrije EU kulturnih institucija, kao i predstavnice europskih institucija Andrea Čović Vidović i Maja Ljubić Kutnjak, koje donose pogled iz prve ruke na funkcioniranje Europske unije.

