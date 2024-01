Konačno smo i to dočekali! Do 29. siječnja održava se Europsko prvenstvo u rukometu u Njemačkoj, a u borbu za medalju i europski tron kreću s mnogo žara i optimizma. Hrvatska reprezentacija igra u skupini B sa Španjolskom, Austrijom i Rumunjskom. Dvije najbolje reprezentacije iz skupine prolaze u drugi krug natjecanja u kojem se spajaju skupine A, B i C, odnosno D, E i F.

Za naše reprezentativce, nakon prve dvije, na redu je utakmica protiv Rumunjske, a dvoboj kao i emisiju 'Vrijeme je za rukomet' pratite već od 17 sati na RTL-u!

S osvježenim sastavom u nove pobjede

Iako su u sportu iznenađenja uvijek moguća, po riječima izbornika Gorana Perkovca, nikada ne treba podcijeniti protivnika pa tako ni rumunjsku s kojom igramo u trećoj utakmici.

Pripreme za ovo Europsko prvenstvo za našeg izbornika i reprezentativce nisu bile nimalo lagane. Hrvatski reprezentativci su se u posljednjoj fazi priprema za prvenstvo našli na udaru ozljeda, prehlada i sezonskih bolesti što je poprilično zakompliciralo finalni odabir vrste koja će predstavljati Hrvatsku na ovom izdanju europskog prvenstva.

Podsjetimo, naša reprezentacija na ovom prvenstvu nastupa u osvježenom i pomlađenom sastavu u koji se polažu velike nade. Hrvatska je u pripremama za Europsko prvenstvo osvojila Croatia Cup, a rukometna euforija među navijačima već je krenula, pa se na krilima pozitivne atmosfere priželjkuje odličan plasman i osvajanje europskog odličja. Osim samih rezultata, hrvatski rukomet je uvijek bio priča o ustrajnosti, uspjehu i ponosu na naše vrijedne sportaše već generacijama, stoga je važan kao pozitivna inspiracija i poticaj za mlade naraštaje na bavljenje sportom na svim razinama.

Ponosni sponzor rukometne reprezentacije je Telemach Hrvatska koji već godinama zajedno s navijačima pruža podršku našim rukometašima, a tako će biti i na ovom europskom prvenstvu. Telemach Hrvatska već godinama pruža podršku kao ponosni sponzor i partner reprezentacije, a povodom Europskog prvenstva u rukometu, a priprema i mnogo iznenađenja uključujući i kreativni natječaj Uhvati loptu, osvoji Telemach prvenstvo za sve navijače naše reprezentacije koji putem našeg portala Net.hr mogu sudjelovati te prvenstvo završiti kao pobjednici - s novim QLED televizorom i besplatnom pretplatom u trajanju od jedne godine na EON TV.

Zajedno s našim rukometašima do kraja

Kontinuiranom podrškom našim sportašima na ovakvom velikom sportskom događanju kao što je europsko prvenstvo u rukometu, Telemach Hrvatska nastavlja dalje podržavati razvoj sporta sa svim njegovim pozitivnim učincima na sve generacije, te na stvaranje dobre i zdrave sportske atmosfere u cijeloj zajednici.

Pratite emisiju "Vrijeme je za rukomet", igrajte Telemach kvizove i sudjelujte u kreativnom natječaju! I naravno, najvažnije od svega, iz sveg srca navijajte za naše reprezentativce!

Sadržaj nastao u suradnji s RTL native timom i Telemach Hrvatska.