Plaća je u ovoj EU zemlji i do tri puta veća, a osnovni troškovi niži nego u Hrvatskoj!

Ulazak Hrvatske u Europsku uniju označio je novu etapu u ekonomskom i društvenom razvoju naše zemlje. Ujedno, otvorila je i nove prilike na području obrazovanja, poslovnog napredovanja i raznovrsnih mogućnosti istraživanja svega što nudi život u Uniji europskih država.

Mnogi naši građani su tu priliku iskoristili pokušavajući pronaći bolje poslovne i životne prilike u nekoj od zemalja Europske unije. A jedna od najpopularnijih država odredišta za novi početak za mnoge Hrvate u vrlo se kratko vrijeme pokazala kao Irska.

Prilika koja se ne propušta

Zašto baš Irska? Razloga je mnogo. Irska je u to vrijeme doživljavala ozbiljan gospodarski procvat, a to je pozitivno utjecalo na uvjete rada u svim sektorima, visoke plaće i općenitu kvalitetu života. S druge strane, mnogi hrvatski radnici u domovini su se borili s neizvjesnim uvjetima rada, niskim plaćama, slabom sigurnosti na poslu, takve su okolnosti stvorile situaciju u kojoj je teško planirati budućnost i zasnovati obitelj.

Irska je nudila prijateljsku atmosferu, trostruko veće plaće, cjelovitu pomoć prilikom preseljenja i snalaženja u novom okruženju. Uz to, u Irskoj je engleski službeni jezik pa je i s te strane za većinu Hrvata tranzicija i prilagodba jednostavnija nego što bi to bilo u neke druge zemlje Europske unije. Za mnoge naše sugrađane, to je bila prilika za bolji život koju nisu htjeli propustiti.

Drastične razlike u primanjima za isti posao

O tome svjedoče i brojke koje zorno prikazuju velike razlike u iznosima plaća koju tamo možete zaraditi. Čak i za radnike koji dođu i počnu raditi na jednostavnijim poslovima, kao što je to primjerice posao skladišnog radnika, godišnja početna plaća kreće se između 27.993 eura i 40.934 eura, odnosno minimalno 2332 eura mjesečno, a za isti posao u Hrvatskoj mjesečna plaća iznosi oko 928 eura. U prosjeku, godišnja plaća djelatnika u trgovini u Irskoj iznosi oko 27.981 eura, dok će te na istom radnom mjestu godišnje u Hrvatskoj zaraditi oko 10.056 eura.

Ako govorimo o radnom mjestu vozača C kategorije, on u Hrvatskoj zarađuje u prosjeku mjesečno 1231¸eura odnosno 14.772 eura godišnje, za to vrijeme godišnja plaća za vozača C kategorije iznosi između 44.731 eura i 55.000 eura, dok vozač CE kategorije može zaraditi godišnje i do 65.000 eura. Prema podacima Glassdora, godišnja prosječna plaća medicinskog tehničara u Irskoj iznosi oko 33.000 eura, dok je u Hrvatskoj u prosjeku godišnja plaća iznosi oko 16.404 eura.

Cijene u trgovinama kao i u Hrvatskoj

Plaće koje mogu biti i tri puta veće od iznosa koji smo za isti posao navikli dobivati u Hrvatskoj već su same po sebi za mnoge dovoljan motiv da daju šansu životu i radu u Irskoj. No još jedna zanimljiva stvar za usporedbu su cijene živežnih namirnica. I uz trostruko veća primanja, cijene prehrambenih artikala koje redovito kupujemo u trgovinama u Hrvatskoj usporedive su, gotovo jednake cijenama hrane u trgovinama u Irskoj!

Drugim riječima, kilogram riže u Irskoj će vas stajati 1,49 eura, a u Hrvatskoj 1,99 eura, dok ćete za kilogram jabuka u Irskoj izdvojiti 1,19 eura, a u Hrvatskoj i 1,39 eura. Za 10 komada jaja u Hrvatskoj ćete morati platiti oko 3,18 eura, dok paket s 12 jaja u Irskoj stoji oko 2,29 eura.

Litra svježeg mlijeka u Hrvatskoj stoji oko 1,35 eura, dok smo u Irskoj isti taj proizvode pronašli po cijeni od 1,05 eura. Bijeli toast kruh narezani u Irskoj će vas stajati 1,29 eura, a u Hrvatskoj ćete za njega platiti 1,39 eura. Cijene mesa su neznatno više u Irskoj pa će vas jedno cijelo pile od oko 1,6 kg stajati 6,79 eura, dok ćete u Hrvatskoj isto takvo pile platiti oko 5,09 eura.

A što je cijenama smještaja?

I iako su plaće višestruko bolje, a cijene hrane i ostalih proizvoda koje redovito kupujemo u trgovinama vrlo slične, a za neke proizvode čak i niže od cijena u Hrvatskoj, stavka koja opravdano brine mnoge ljude koji razmišljaju o životu i radu u Irskoj tiče se cijena smještaja i visoke cijene najmova soba, stanova i kuća.

Naime, problem s kojim se Irska nosi već duže vrijeme jest nedostatak smještaja, kako stanova, tako i kuća za iznajmljivanje. Taj nesrazmjer ponude i potražnje utjecao je i na cijenu, pa ne samo da smještaj može biti jako teško naći, nego su često cijene najma prilično visoke.

Međutim, kompanije kojima je stalo do privlačenja kvalitetnih radnika iz Hrvatske odlučile su pripomoći i u rješavanju te prepreke. Jedna od njih je irska tvrtka Musgrave, najveća irska kompanija u sektoru maloprodaje, veleprodaje i usluživanja hrane, posljednjih deset godina redovito ulaže velike napore na angažiranju hrvatskih radnika za potrebe svojeg poslovanja.

Zašto odabrati Musgrave?

Stoga su ove godine ponovno organizirali Dane otvorenih vrata i objavili natječaje za otvorena radna mjesta na platformi MojPosao.net na koji se možete prijaviti do 22.listopada. Zašto postati dio Musgrave tima? Između ostalog, Musgrave se izdvaja kao poslodavac jer svim svojim novim zaposlenicima osigurava besplatni smještaj prvih šest tjedana po dolasku u Irsku, a potom im osigurava smještaj po subvencioniranim cijenama za vrijeme trajanja zaposlenja što dodatno pojednostavljuje prilagodbu i tranziciju svim novim članovima Musgrave tima.

Kvalitetan i kolegijalni odnos gradi se od samog početka, jer se Musgrave obavezao svim svojim zaposlenicima vratiti puni iznos cijene koju su platili za avionsku kartu priliom prvog dolaska u Irsku, a kada stignu, u zračnoj luci će ih dočekati predstavnici tvrtke Musgrave.

U želji za pružanjem cjelovite podrške za što uspješnijom integracijom, Musgrave svojim zaposlenicima pomaže prilikom rješavanja administrativnih zadataka, kao što su registracija PPS broja i otvaranje bankovnog računa. Svi zaposlenici automatski se uključuju u irski mirovinski sustav i primaju plaćanje u slučaju bolovanja. Također, imaju pravo na subvencionirane cijene hrane u kantini koja je dostupna 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu.

Prijavite se - klikom na link!

Osim toga, zaposlenici mogu koristiti besplatne usluge Programa pomoći zaposlenicima (EAP), koji pruža savjetovanje o raznim životnim temama, poput kupnje nekretnine, podizanja kredita, upisa na fakultet ili dodatne edukacije. EAP također omogućava besplatan pristup digitalnom liječniku, dostupan svaki dan u tjednu.

Svi zaposlenici od prvog radnog dana automatski ostvaruju sve pogodnosti prema irskom zakonodavstvu, uključujući mirovinski sustav, plaćanje tijekom bolovanja, dionice kompanije, olakšice za djecu, zdravstveno osiguranje te subvencioniranu hranu u kantini. Također, imaju pravo na sve ostale dodatne benefite koji im stoje na raspolaganju tijekom rada u kompaniji.

Najbolje od svega, bez obzira na to od kojeg posla krenete, Musgrave vam pruža velike mogućnosti za edukaciju i napredovanje unutar same kompanije. Možete birati edukacije, učiti, napredovati i razvijati se profesionalno i osobno, sve to uz sigurno i poticajno radno okruženje.

Svoju prijavu možete poslati putem portala MojPosao.net.

Nakon što zaprimimo vaš životopis, kontaktirat ćemo vas kako bismo dogovorili video intervju.

Evo gdje se možete prijaviti za određene pozicije:

Godišnja plaća za poziciju skladišnog radnika: 27.993 € - 40.934 €.

Prijavite se za posao skladišnog radnika putem platforme MojPosao.net:

MojPosao.net - Skladišni radnik (m/ž)

Godišnja plaća za poziciju vozača C kategorije: 44.731 € - 55.000 €.

Prijavite se za posao vozača C kategorije putem platforme MojPosao.net:

MojPosao.net - Vozač C kategorije (m/ž)

Plaća za poziciju vozača CE kategorije: maksimalno 65.000 €.

Prijavite se za posao vozača CE kategorije putem platforme MojPosao.net:

MojPosao.net - Vozač CE kategorije (m/ž)

Prijavite se za posao mesara putem platforme MojPosao.net:

MojPosao.net - Mesar u trgovini / supermarketu (m/ž)

Prijavite se za posao djelatnika u trgovini / supermarketu putem platforme MojPosao.net:

MojPosao.net - Djelatnik u trgovini / supermarketu (m/ž)

Postani dio Musgrave tima i započni svoju pustolovinu u tvrtki koja brine o svojim zaposlenicima. Prijavi se danas i otvori vrata prilika koje Musgrave pruža!

Sadržaj je nastao u suradnji s RTL native kreativnim kolektivom i tvrtkom Musgrave!