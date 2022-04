TV je oduvijek bio prozor u svijet. Nekad je taj svijet izmišljen, nekad je romantičan, nekad je stravičan, nekad nam donosi znanja i omogućuje da istražujemo neke svjetove o kojima ranije nismo mnogo znali. U svakom slučaju, taj prozor u svijet donosi relaksaciju, ponekad i bijeg od svakodnevice, a povremeno i proširivanje vidika. No slobodnog vremena za prozor u svijet sve je manje, a izbor sadržaja za gledanje sve je veći. Zato smo odlučili suziti izbor i pitati ljude koje poznajemo što gledaju. Pripremite kokice i pročitajte što su nam rekli.

„Uf, teško pitanje. Zapravo, gledam mnogo filmova i serija, to mi je pogotovo tijekom zimskih mjeseci omiljeni način opuštanja. No ako me pitate što bih preporučio, prvo napominjem da najviše volim sci-fi pa moje preporuke uglavnom odražavaju moj ukus“, napominje Mihovil, naš prvi sugovornik i stručnjak za videoprodukciju. „Od filmova, bez mnogo razmišljanja, mogu izdvojiti novi „Matrix“, mislim da se ovaj posljednji četvrti dio zove „Matrix Resurrections“. Iako se uvijek malo bojim tih novih nastavaka kultnih filmova koji su me ranije oduševili, novi „Matrix“ nije razočarao", kaže.

"Dobar film koji nikako ne bi trebalo propustiti je i novi „Dune“ (prevedeno na hrvatski: „Dina“), zbilja je nadmašio sva očekivanja. I da, definitivno bih svima preporučio da pogledaju „Tenet“, jako napet, uzbudljiv i vizualno atraktivan film“, zaključuje. Kada su serije u pitanju, hmmm… Pa evo, ljudima koji nisu ljubitelji znanstvene fantastike, ali zato vole napete i nepredvidljive špijunske serije definitivno bih preporučio „Killing Eve“ („Ubijajući Evu“). Jedva sam dočekao da krene četvrta sezona, a sad bih je najradije pogledao cijelu u komadu“, smije se.

TV poslastice za ljubitelje sporta

„Ja zbog posla a i zbog gušta i u slobodno vrijeme pratim sve što je vezano za sport pa je tako i s filmovima i serijama koje gledam“, kazao nam je kolega Mario iz sportske redakcije. Od novijih stvari koje sam pogledao i mogu ih preporučiti je film „Kralj Richard“ (izvorno „King Richard“), prilično zanimljiva sportska biografija o Richardu Williamsu, ocu legendarnih tenisačica, sestara Venus i Serene Williams. Neću ništa posebno otkrivati o filmu, samo ću reći da je to film za koji je Will Smith dobio Oscara za glavnu mušku ulogu, prije nego što se dogodilo sve ono što se na Oscarima dogodilo, a o čemu se više nikome ne da ni pričati, ni slušati i čitati“, smije se.

„Od serija trenutno gledam „Vrijeme pobjede: Uspon dinastije Lakersa“ (u originalu: „Winning time: The rise of the Lakers dynasty“) koja je, barem prema dosad viđenom, lektira za sve ljubitelje američkog NBA-a“, poručio je Mario.

Nešto za dane kada smo raspoloženi za pogled u neka prošla vremena

„Stvarno izvrsna serija koju su mi pohvalili svi kojima sam pričala je „Pozlaćeno doba“ (izvorno: „The Gilded age“). Radnja je smještena na kraj 19. stoljeća tako da će svi koji vole povijesne serije zasigurno uživati i u ovoj. Pogledala sam cijelu prvu sezonu i jako se veselim sljedećoj. Još jedna serija u kojoj baš uživam je „Moja genijalna prijateljica“ (izvorno: „My brilliant friend“), talijanska serija, istovremeno i dirljiva i snažna, ali bez bilo kakvih natruha sladunjavosti. Mislim da je nedavno s emitiranjem krenula treća sezona i nju bih svakako preporučila svima koji vole, kako bih rekla, ljudske i emotivno intenzivne serije“, ispričala je Tea, specijalistica za društvene mreže.

„Ako me pitate za neko laganije TV štivo za opuštanje, ja volim pogledati seriju „Dobra vještica“ (izvorno: „Good Witch“). To je baš onako, feel good serija za pred spavanje, mislim da je nedavno završila već sedma sezona, a u seriji ima svega, i komedije i fantasy elemenata i romantike, ma baš stvoreno za ugodnu relaksaciju pred TV-om. E da, što se tiče filmova, za sve kojima je, kao i meni, Clint Eastwood bog televizije, obavezno pogledati film „Cry Macho“, posljednji film koji je Eastwood režirao i u kojem glumi glavnu ulogu“, dodaje.

Napeti i mračni naslovi koji nisu svačija "šalica čaja"

„Hjoooj, stvarno ne znam.... Evo, prvo što mi pada na pamet je „Joker“. Ako još niste, pogledajte ga, čak i ako vam već idu na živce filmovi o Batmanu ili drugim stripovskim junacima. „Joker“ mi je ostao u pamćenju kao stvarno, stvarno dobar film. Istina, nije baš za osjetljivije, ali se zato dosta razlikuje od ovih klasičnih stripovskih filmova. Od serija… Nedavno sam pogledao dobru seriju, zove se „Euforija“ (izvorno „Euphoria“). To je američka tinejdžerska serija, ali definitivno nije za mlade u klasičnom smislu. Više je tinejdžerska serija za odrasle. Mračna, teška, na dosta ozbiljan način se bavi problemima s kojima se suočavaju mnogi tinejdžeri, od droge, psihičkih bolesti, seksualnosti pa sve do mračnih strana interneta. Ako se mene pita, definitivno za preporuku", zaključuje Damjan, inače developer po zanimanju.

„Što gledam? A opet seriju „Gomora“ (izvorno: „Gomorra“), krenula je peta sezona. I ranije su mi bili izvrsni filmovi i serije koje se bave talijanskom mafijom, „Kum“ mi je nadraži serijal svih vremena, ali „Gomorra“ se bavi jednim drugačijim pogledom na mafiju i kriminal na jugu Italije i sve to prikazuje nekako drugačije, brutalnije, realnije i stvarnije od onog što smo do sada gledali“, kaže nam Iva iz našeg odjela marketinga.

„Još jedna serija koja me prikovala za TV američka je krimiserija „Milijarde“ („Billions“), čija se šesta sezona počela prikazivati prije dva mjeseca. Svijet visokog biznisa u Americi u kojem se okreće velika lova, igre moći, kriminal i korupcija te nemilosrdne igre velikih igrača je izvrsno snimljena, glumci su odlični i nisam propustila niti preskočila nijednu epizodu“, ispričala je. „Kada to pogledate, pogledajte i norvešku seriju „Exit“, koja se također bavi tamnom stranom nama nepojmljivog bogatstva i svega što takav stil života donosi, ali iz malo drukčije, europske perspektive. Što sve ljudi rade kada više ne znaju što bi sami od sebe jer jednostavno imaju sve, a ne cijene ništa? Stvarno zanimljiva serija“, dodaje. „Od filmova… Jeste li pogledali „Svi sveci mafije“? Neću ništa pričati o radnji, naslov sve govori, ali spomenut ću da glumi Ray Liotta i da svi koji su obožavali seriju „Sopranos“ moraju pogledati i ovaj film“, zaključuje Iva.

Recepti za ugodnu subotnju večer

„Odličan film, na tragu onih starih krimi/detektivskih filmova, koji sam pogledao već dva puta je film „Male stvari“ (u originalu: „The Little Things“) pa bih definitivno njega preporučio za gledanje. Mnogo odličnih glumaca, napeta atmosfera, sve u svemu, film koji ću vjerojatno pogledati još barem jednom. Osim toga, za one koji vole filmove o superherojima, zadnje što sam pogledao je „Povratak otpisanih: Nova misija“ („The Suicide Squad“) i mogu reći da mi je dobar. Zabavan je, žestoka akcija ne prestaje, glumačka ekipa je vrhunska pa vjerujem da nećete požaliti ako si ovaj film pustite u subotu navečer“, ispričao je grafičar Marko.

Za kraj, za savjet smo još pitali Anu, kolegicu iz Odjela ljudskih resursa. I ponovno dobili zanimljivu preporuku. Kako kaže, u zadnje je vrijeme pogledala dvije serije koje su je ostavile bez daha. "Prvo, tu moram spomenuti francusku seriju „Špijunski ured“ („The Bureau“) koja je, barem po meni, pa vjerojatno najbolja špijunska serija u dugo, dugo vremena. Druga serija koju mogu preporučiti je opet europska, ali ovaj put njemačka serija „Tama“ (izvorno: „Dark“). Moram upozoriti, baš kako naslov kaže, serija je zaista mračna i ovdje ima svega, elemenata psihološkog trilera, horora, znanstvene fantastike, likovi su stvarno neobični i serija vas baš tjera na razmišljanje. Pa eto, tko voli...", zaključuje Ana.

Ako su vas zaintrigirali neki od ovih filmova i serija, sve ih možete pronaći u A1 Xplore TV: GO aplikaciji. Usluga donosi sadržaj sa streaming servisa poput HBO On Demand, Pickbox NOW, Da Vinci, RTL Play i drugih, putem koje možete gledati sve što želite, kada želite i na uređaju na kojem želite.

Sadržaj je nastao u suradnji s A1 Hrvatska prema najvišim uredničkim standardima Net.hr-a.