„Uh, što je potrebno za mir u kući? Znate, ja doma imam dvoje tinejdžera", kroz smijeh otpočinje svoju priču Tamara (49), po zanimanju zdravstvena djelatnica. Tamarin suprug Igor (50) je developer koji posao obavlja od kuće, a kako kažu, takva im podjela odlično odgovara. „Zbog prirode posla radim u smjenama pa to što Igor radi od doma i lakše si može organizirati radno vrijeme mojoj je obitelji sretna okolnost“, dodaje Tamara.

Kimajući glavom, Igor dodaje: „Otkako sam otkrio sve blagodati remote rada, teško bih se vratio na stari sistem. Putovanja na posao, gužve, gubljenje vremena i živaca u prometu… Nekim kolegama malo nedostaje tog „movinga“ u firmi, ali ja nisam jedan od njih“, kaže.

Komunikacija i dobra povezanost

„Popijem kavu i napravim što treba po doma dok se moji ne spreme i odu na posao i u školu. A kada sve utihne, pronađem si kutak u kući koji mi tog dana najviše odgovara i bacim se na posao. Kod kuće imam komociju, mir i tišinu, imam kvalitetnu WiFi konekciju i računalo kojim mogu napraviti apsolutno sve što trebam. I ovo što šefica (op.a. supruga Tamara) kaže, dio posla mogu prilagoditi njezinom rasporedu, pa imamo više vremena za druženje i zajedničko opuštanje“, nadovezuje se Igor.

Tamara i Igor imaju dvoje djece, 19-godišnju Lanu i 14-godišnjeg Vitu. „Kako bi sve funkcioniralo, sve je stvar dobre organizacije i suradnje u koju svi moraju biti uključeni, bez iznimke. Isto tako, važno je međusobno uvažavanje potreba i želja. Bez toga, teško. Živimo u kući s velikim vrtom tako da svi četvero moramo sudjelovati u održavanju reda. Ponekad ide lakše, ponekada uz malo pregovora, ali svi sudjeluju i to je jedan od glavnih preduvjeta za, kako kažete, mir u kući“, otkriva Tamara.

A što kažu klinci? „Dobro se slažemo, sve se možemo dogovoriti. Svatko ima svoj kutak, ja imam svoju sobu u kojoj mogu napraviti sve za faks, slušati muziku, gledati filmove… Bitno je da se poštuje privatnost i da svatko ima prostor za sebe“, kaže Lana.

„Ma klinci su super! Presretni smo jer je Lana upisala studij koji je htjela. Kada nije na predavanjima i vježbama, preko tjedna uči, piše seminarske radove, istražuje… Stvarno smo svi skupa sretni što je upisala nešto što je ispunjava i motivira“, ubacuju se ponosni roditelji gotovo uglas.

„Naš Vito također ima svoju viziju za budućnost, ali malo drugačijeg tipa“, smije se Igor. „Nakon školskih obaveza, on i svijet online igara postaju jedno. Odmalena su ga privlačile videoigre, neke smo igrali i zajedno, no već je tada bio kritički nastrojen, gledao i komentirao što bi on u igri bolje, drugačije postavio, napravio…“ prisjeća se. „Sam kaže da će biti programer videoigara kada odraste i, kako stvari stoje, takav razvoj događaja je vrlo izgledan“, kaže mama Tamara.

„Ali eto, sve o čemu smo pričali dovodi nas do odgovora na prvo pitanje postavljeno u ovom razgovoru. Što nam treba za mir u kući? U ovom digitalnom dobu kada su svi online, kako bismo svi bili zadovoljni, imali sve što nam treba, na kraju i održali taj famozni mir, neophodna nam je besprijekorna tehnička podrška u vidu kvalitetnog WiFi internetskog signala u cijeloj kući tako da ja u miru mogu raditi svoje za posao, Lana svoje za faks, a da naš gamer Vito može već sad "raditi" na svojoj gamerskoj karijeri“, kaže Igor.

Sve što želimo je... praktično, pouzdano i fleksibilno sve

„Kada smo se preselili u kuću, pokazalo se kao popriličan izazov pronaći baš sve što nam treba. Tražili smo operatera koji nudi uslugu interneta s vrhunskom brzinom i pokrivenošću, dobar paket TV programa te što više različitih i fleksibilnih mogućnosti kako bismo lakše kombinirali i povezali što nam paše. Sve to smo pronašli u MOZAIK paketu A1 Hrvatska. Zbog posla, važan mi je besprijekoran internet, a A1 Hrvatska ima jedinstvenu ponudu na tržištu koju čine premium oprema WiFi 6 router i mesh uređaji, i jamče izvrsnu pokrivenost u svakom dijelu kuće, uz brzinu do do 2 Gbit/s“, ističe Igor.

„Jedna od stvari koja nam je također odmah zapela za oko je mogućnost da TV uslugu možemo prenijeti na drugu lokaciju. Tamara ima nekoliko svojih omiljenih serija koje ne propušta pa je idealno što TV uslugu možemo ponijeti sa sobom i na vikendicu. Dodatno, osim što je prijenosna, TV usluga, ako imate pametan TV uređaj ili Android box omogućava gledanje različitih kanala na dva uređaja, pa nema otimanja za daljinski – ja i Vito pogledamo utakmicu, dok Tamara uživa u svojim serijama“, objašnjava.

„Nakon svega toga nije bilo teško odlučiti. Uz kućni internet s izvrsnim WiFi signalom u svakom kutku doma, uz brzine do 2 Gbit/s te TV uslugu s preko 220 kanala, MOZAIK ima opciju mijenjanja TV paketa jednom mjesečno bez naknade, a da stvar bude još bolja, neke dodatne nove usluge možemo isprobati bez ugovorne obveze, uz mogućnost da ih otkažemo bilo kada“, priča Igor.

„To nam se isto učinilo kao odlična pogodnost jer je Lana htjela isprobati A1 Xplore Music by Deezer, koji se može aktivirati i besplatno isprobati u razdoblju od jednog do tri mjeseca, ovisno o tarifi i drugim uslugama koje koristite“, dodaje Tamara. Da njezina obitelj nije iznimka nego pravilo, pokazalo je i nedavno provedeno istraživanje agencije KVAKA na uzorku od 500 ispitanika, koje je potvrdilo da su sve usluge podjednako važne korisnicima.

Istraživanje potvrdilo: svi žele baš sve...

Primjerice, istraživanje je potvrdilo da 91 posto korisnika posebno važnim smatra kvalitetan WiFi signal u svakom kutku doma. Uz to, svi žele fleksibilnu i mobilnu TV uslugu. „Čak 85 posto korisnika želi slobodu i fleksibilnost da sami mijenjaju TV pakete jednom mjesečno bez naknade. Uz to, 83 posto želi prenositi TV uslugu na druge lokacije, naprimjer sa sobom na vikendicu ili mjesto u kojem provode godišnji odmor. Također, važno im je da na jednom mjestu samostalno i jednostavno upravljaju svim uslugama, mijenjaju ih, isprobavaju nove i imaju njihov transparentan pregled. Želja je to 80 posto ispitanika“, istaknula je glavna direktorica za privatne korisnike A1 Hrvatska, Ivana Marković.

Dodala je da se na to u gotovo jednakom postotku, čak 79 posto, nadovezuje potreba za isprobavanjem novih usluga bez ugovorne obveze, uz mogućnost da ih otkažu bilo kada. Osim toga, većini ispitanika važna je napredna korisnička podrška te bi svi rado isprobali dodatne usluge poput glazbenog ili videostreaminga. Naime, sada svi korisnici, ovisno o uslugama i tarifi koju imaju, mogu besplatno aktivirati i isprobati od jednog do tri mjeseca dodatne usluge poput Osiguranja ekrana, A1 Xplore Music by Deezer, A1 SafeNet ili A1 Pomoć u kući.

...jer tko je ikada rekao da ne želi sve – nitko nikada!

Da je A1 Hrvatska s MOZAIK ponudom napravila ozbiljan iskorak u pogledu fleksibilnosti, pokazuje i mogućnost povezivanja fiksne i mobilne usluge. „Odlučili smo našu ponudu učiniti još fleksibilnijom i s još više izbora prema željama korisnika kako bismo zadržali status najkonkurentnijeg portfelja usluga. Polazišna točka nam je bila omogućiti sve ono što je korisnicima bitno za lakšu svakodnevicu. Upravo to naglašavamo i novom kampanjom jer tko je ikada rekao da ne želi sve – nitko nikada“, ističe direktorica marketinga za privatne korisnike Monika Majstorović. Pritom spajanjem usluga u Mozaik korisnici maksimalno štede 16 eura po računu za ukupno povezane četiri usluge, a za povezanu mobilnu i fiksnu uslugu dobivaju tri mjeseca A1 Pomoć u kući.

MOZAIK donosi i nadogradnju kvalitete usluge i za korisnike bonova koji sada mogu koristiti mogućnost plaćanja tarife tri ili šest mjeseci unaprijed uz popust tako da osim što štede, ne moraju brinuti o stanju na računu i isteku tarife. Stanje računa jednostavno mogu provjeriti putem weba ili Moj A1 aplikacije. Također, više ne moraju razmišljati ni o stanju računa jer putem weba ili Moj A1 aplikacije odsad mogu platiti prepaid tarifu bez kupnje bona. Svim tim uslugama može se jednostavno upravljati, aktivirati nove ili ih deaktivirati bez ugovorne obveze, isprobavati dodatne usluge ili plaćati bonove i račune kroz Moj A1 aplikaciju, koja je nadograđena i pojednostavljena za još bolje korisničko iskustvo. Kako bi se ubrzalo plaćanje na A1 web-shopu ili kupnja bonova, omogućeno je plaćanje putem Revolut Paya, dodaju iz A1 Hrvatska.

Sadržaj nastao u suradnji s RTL native kreativnim kolektivom i A1 Hrvatska!