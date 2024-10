Ima dana kad se probudim i nervoziram od pomisli da bi taj dan svašta moglo poći u krivom smjeru. Ali kao i svaki dan, ustanem i odvučem se do aparata za kavu, a onog trenutka kad aparat probije Franck Nota kapsulu, počne curiti u šalicu i širiti utješni miris tople kave iz šalice, stvari počnu sjedati na svoje mjesto. Polako ulijevam mlijeko, miješam i otpijam kavu toplog okusa. Soba odmah dobije boje, serotonin se širi mojim tijelom, dolazi u mozak, a on... Počne stvarati rješenja za zavrzlame koje sam sinoć odlučila prespavati.

Znam da nisam jedina koja se ovako ponekad osjeća. Provela sam više od dekade u novinskoj redakciji i, nije to samo TV stereotip, novinari su ljudi za koje mogu pouzdano reći - iznimni su oni koji bez kave počnu turbulentan, dinamičan, nekad stresan, a nekad potpuno sulud, ali fantastičan dan na poslu.

Da je lako, novinar bi bio svatko. Pa novinari, kad postane naporno, ali i tijekom dana, poticaj nalaze upravo u šalici kave. Ne samo zbog njenih svojstava, okusa ili zato što ih čini budnijima, već i zbog toga što podrazumijeva određeni ritual socijalizacije. Taj ritual svakog dana dođe kao kratka mindfulness terapija između kolega; dok stoje na pauzi ispred redakcije, udišu svježi zrak i jedno drugom verbaliziraju sve ono o čemu su u protekla dva-tri sata razmišljali; sve ono što ih je u tom danu razveselilo, što su novog otkrili ili naučili. A bez obzira kakva je situacija bila, nađu vremena i za smijeh jer - smijeh je najbolji lijek. Naravno, uz šalicu fine, ukusne kave - bilo da je to poznata Ciglica odnosno Jubilarna kava, instant cappuccino s okusom Bajadere ili instant Franck Classic kava.

Iako napamet znam tko kakvu kavu voli, shvatila sam da nemam pojma zašto vole baš tu i takvu. Stoga sam se upustila u turneju po našim redakcijama i pitala kolege sjećaju li se kad su se točno zaljubili u kavu, zašto je toliko vole i koja im je najdraža. I da, uspjela sam naći kolegu koji u cijelom radnom stažu nije popio kavu, ali čak i usred ljeta pije Franckov čaj!

Katarina (42), news urednica, Net.hr: 'Kod mene postoji i kava ljubavi – kad se posvadim sa suprugom'

Prva misao ujutro doslovno mi je moja šalica kave, bilo da idem na put pa se dižem u dva ujutro ili je vikend pa odspavam duže – to mi je prva ideja, kao neki moj ritual, mojih 15 minuta za sebe, da se popalim i da moji osigurači sjednu na svoje mjesto. I volim da to bude ona oldschool kava – da zakuha voda u džezvi pa onda uspem tursku kavu. I uvijek su tu priče s prijateljima – tko kuha najbolju kavu, kojim redom to radi – ide li odmah kava u hladnu vodu ili se čeka da voda zavrije, tko pušta da se pjenica digne pa opet spusti ili tko za to ne mari. I opet - ide li šećer odmah u vodu ili tek kad je kava gotova. Ovoj priči nikad neće biti kraja i uvijek će se iznova raspredati, ali kava je kava – svatko voli u svom tonu, boji i mirisu, a ona je za mene početak dana.

Kod mene postoji i kava ljubavi – kad se posvadim sa suprugom, ona je karta pomirenja. Prije nego ode od kuće na posao, suprug će skuhati kavu i pustiti da me probudi njen miris. On taman zatvara ulazna vrata i odlazi kad zvoni moj alarm za buđenje. Prvo što osjetim je taj miris kave i znak da je opet sve u redu. Ako smo i legli navečer ljuti, ujutro nas je pomirila ta šalica. To jutro kava je gutljaj ljubavi i onaj znak – ma voli on mene i kad je ljut. Kava je njegov znak ljubavi!

Tonia (30), showbiz novinarka, Net.hr: 'Moj favorit je kava u društvu najboljih prijateljica'

Voljela bih napisati kako imam posebne jutarnje rutine, ali uz malu bebu i posao jako teško je odvojiti vrijeme za sebe. Moje vrijeme dolazi tek predvečer, kada uspavam bebu i završim sa svim poslovnim obavezama. Nakon dugog radnog dana, nema boljeg osjećaja nego posvetiti se sebi. Pravim svjesnu pauzu kako bih prešla iz poslovnog u privatni mood – trenutak koji označava kraj radnog dana. Kada je riječ o kavama za opuštanje - moj favorit je macchiato latte, i to u društvu najboljih prijateljica kada se mogu opustiti od poslovnih i roditeljskih obaveza barem na kratko.

Matej (31), urednik digitalne videoprodukcije: 'S godinama mlinac za kavu zamijenila je Jubilarna, a miris je ostao'

Baki i djedu kava je bila zajednički ritual cijeli život. Morao se dogoditi nekoliko puta dnevno. Ono što mi je uvijek bilo čudno je da su kavu pili i navečer pred spavanje. Dok su bili mlađi, obavezno su mljeli starim ručnim mlincem koji i dandanas imaju. Onako, bakrene boje. Cijeli taj igrokaz je djelovao nevjerojatno opuštajuće, od zvuka tog mlinca do mirisa koji bi se širio njihovom kućom. S godinama je mlinac zamijenila Jubilarna, a miris je ostao - pretpostavljam da je to zato što je taj ručni mlinac veći izazov za mišiće nego što se čini, bio sam posudio i probao.

Supruga i ja smo to još malo zakomplicirali pa volimo praviti espresso u moka lončiću, a vrećicu egzotičnog zrna donesemo sa svakog putovanja. Za svakodnevnu jurnjavu na posao biramo Jubilarnu Intense koju kuhamo u džezvi, sjajno nam leži.

Jakov (24), urednik newsa, Net.hr: 'Da moram birati jednu osobu kojoj bih svaki dan skuhao šalicu kave, to bi sigurno bila moja mama'

Iako sam vjerojatno jedna od rijetkih osoba koju kavu ne pije, svejedno volim otići na kavu u kafić! No nikad ne brinem što ću odabrati jer znam da Franck ima najbolje i okuse čajeva. Bilo da je riječ o mojoj najdražoj kamilici, koju mogu piti apsolutno bilo kada, ili pak Detox čaj - svi mi odgovaraju. Prvo sjećanje na Franckov čaj je zasigurno ljetovanje u Vodicama kada je nas nekoliko prijatelja otišla na kavu i svi redom su uzeli istu, dok sam ja naručio topli čaj - eto toliko ga volim da ga mogu piti i na + 35.

Ali da moram birati jednu osobu kojoj bih svaki dan skuhao šalicu kave, to bi sigurno bila moja mama koja ih može popiti i sedam dnevno. Franckovog crvenog omota u kojoj se nalazi kava pamtim još od malena i uvijek me podsjeti na nju!

Antonija (29), urednica, RTL.hr: 'Kava kod bake je jutarnji ritual'

Znate što me svako jutro neizmjerno veseli? Što prije pojesti doručak kako bih mogla na svoju prvu jutarnju kavu kod najdraže mi bake. Živimo u istoj kući pa me svega jedan kat dijeli od njezina stana. Otkad znam za sebe, obiteljski jutarnji ritual nam je okupljanje kod bake Zlate uz crnu Franck kavu. Al' baka je maestralna jer ako slučajno propustiš jutro, kava te čeka i u podne, kada se vikendom probudiš nakon burne noći.

Selma (47), urednica Žena.hr: 'Kava znači predah i druženje, nešto što sam 'naslijedila' od svojih roditelja'

Ah, kava. Obavezno svako jutro, vrijeme kada se ne govori nego se "dolazi sebi" uz šalicu kave. Uvijek crna, bez mlijeka i šećera. Ponekad volim skuhati i više, a najdraže mi je kada se malo ohladi. Uvijek kupujem klasičnu Franckovu kavu u crvenom pakiranju. Također poseban gušt mi je i popodneva kava vikendom, - uvijek crna, bez mlijeka i šećera. Volim popiti i kavu poslije ručka na poslu, ali može biti i s dodacima - malo cimeta, šećera, a ponekad i s mlijekom. Kava znači predah i druženje, nešto što sam 'naslijedila' od svojih roditelja. I danas kada dolazim kod njih, tata prvo kaže: 'Da stavim vodu za kavu?'

Lara (30), senior social manager: 'Obožavam miris kave'

Obožavam miris Franckove kave koju kuham mužu svako jutro. Nadam se da će je i on meni skuhati jedno jutro pa da će i njemu tako mirisati. Samo u filmovima žene dobiju kavu u krevet, ako niste znali, ahahaha!

A vi, kakvu kavu volite?

Sadržaj nastao u suradnji RTL native tima i Francka!